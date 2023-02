Fontos változás jön a háziorvosi rendelőkben: erről minden magyar betegnek tudnia kell

Titoktartásra kötelezi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az új ügyeleti rendszerben feladatot vállaló háziorvosokat – írja a Népszava.

A lap kiemeli, titoktartásra kötelezi az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az új ügyeleti rendszerben feladatot vállaló háziorvosokat, akik így a munkaszerződésük aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy „a tudomásukra jutott orvosi, szolgálati titkot, bizalmasnak minősülő információkat csak a mentőszolgálat érdekkörében használják fel, és az OMSZ hozzájárulása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra”. Ezzel a cikk szerint ugyanolyan hallgatásra kényszerülnek, mint a félkatonai szervezetben dolgozó mentők.

A lap úgy tudja, hogy a klauzulát a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi csoportja is kifogásolta, de a mentőszolgálat főigazgatója az erről szóló egyeztetésen hajthatatlan maradt, így a titoktartási kötelezettség továbbra is része az aláírandó szerződésnek. Ezen felül a háziorvosok leírást is kaptak az ügyeleti teendőikről. Ebben például szerepel az is, ha nem hatóság kér látleletet vagy hatósági őrizetben lévő ember vizsgálatát, akkor azért térítést kell kérniük és csak a számla előzetes kiegyenlítése után adhatják ki a szakvéleményt.