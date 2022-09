Mi a skarlát és hogyan terjed? Tudd meg, mikor fertőz a skarlát, mire vigyázz!

A skarlát, régies nevén „vörheny” nevű fertőzés néhány évtizeddel ezelőtt még az életveszélyes betegségek közé tartozott, azonban ma már antibiotikumokkal jól gyógyítható a kór. Tudd meg, mi az a skarlát, milyen betegségről van szó és hogy mikor fertőz a skarlát!

Cikkünkben eláruljuk, mit kell tudni a skarlát nevű, főként gyerekeket, kamaszokat érintő fertőző betegségről. Mik a skarlát tünetei, a skarlát mikor fertőz és mennyire veszélyezteti az egészségünket, ha elkapjuk? Hogyan terjed a skarlát, milyen óvintézkedéseket célszerű tenni a skarlát ellen a fertőző időszakban?

Mi a skarlát?

A skarlát – népies megnevezéssel vörheny – egy cseppfertőzéssel és testi kontakt útján terjedő, bakteriális eredetű fertőző betegség. A skarlát a nevét a legjellegzetesebb tünetéről, a test egészét beborító, égővörös (skarlátvörös) kiütésekről kapta, mindezt súlyos láz és torokfájás is kíséri. A skarlát a régi időkben a potenciálisan veszélyes betegségek közé tartozott, azonban ma már antibiotikumos kúrával jól gyógyítható kórkép.

Mik a skarlát tünetei?

A skarlát tünetei a legtöbb esetben jellegzetesek, azonban érdemes a vörös kiütéseken felül más kísérőtünetek jelenlétét is figyelemmel kísérni. Nézzük, mik a skarlát tünetei, mire figyelj, ha erre a betegségre gyanakszol!

Skarlátvörös, érdes tapintású kiütések, melyek nem viszketnek, gyakran az egész törzset és a végtagokat borítják, máskor csak a hajlatokon, könyökön jelennek meg;

magas, 38-40°C-os láz, hidegrázás;

nyirokcsomóduzzanat;

arcpír, kivéve a száj környékén, ahol a bőr sápadt;

torokgyulladás, begennyesedett mandulák, torokfájás és nehézkes nyelés;

„málnanyelv”, azaz kivörösödött, göröngyös nyelv, amit bevonat borít.

Mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy skarlát gyanúja esetén mihamarabb jelentkeznünk kell háziorvosunknál, hiszen a kezeletlen skarlát súlyos szövődményekhez vezethet, tüdő- vese és más szervi elégtelenségeket beleértve.

Hogyan terjed a skarlát?

A skarlát a gyermekbetegségek közé tartozik, tipikusan az 5-15 éves korosztályban fordul elő. A baktériumok többnyire a torok nyálkahártyáján keresztül, ritkábban nyílt seben át jutnak be a szervezetbe. A skarlát lappangási ideje 2-4 nap között mozog, a baktériumok legelőször a fertőzött területen szaporodnak el, majd a skarlát tünetei az egész testfelületen mutatkoznak.

Mikor fertőz a skarlát?

A skarlát a hideg félév betegsége, jellemzően ősszel/télen szaporodnak meg a fertőzéses esetek. A skarlát gyakori iskolás közösségekben, és mivel a betegség lezajlása után nem alakul ki védettség a szervezetben, többször is el lehet kapni. Mint a legtöbb fertőző megbetegedésnél, a skarlát ellen való védekezés során is célszerű odafigyelni a megelőzésre: törekedjünk arra, hogy a gyerekek megtanulják, hogy el kell takarni a szájukat tüsszentés, köhögés esetén, nem szabad megosztani a poharakat, kulacsokat másokkal, illetve oda kell figyelni a rendszeres és alapos kézmosásra is.

Hogyan történik a skarlát kezelése?

A skarlát tünetek alapján is könnyen diagnosztizálható betegség, ám torokváladékból vett minta tenyésztése során egyértelműen felállítható a kórkép. A skarlát kezelése egyszerű antibiotikumkúrával történik - a kúrát mindenképpen szedjük végig, ne hagyjuk félbe annak ellenére, hogy a skarlát tünetei már elmúltak! Mivel a skarlát ellen a leghatásosabb gyógyszer a penicillin, amire sokan allergiások, mindenképpen jelezzük orvosunknál a gyógyszerérzékenységet!

A skarlát magától is meggyógyulhat (a láz 3-5 napig tart, utána kb. egy hét alatt eltűnnek a kiütések), azonban ez nem jelenti azt, hogy nem alakulnak ki a skarlát szövődményei – célszerű tehát gyors és könnyű lefolyású skarlát esetén is orvoshoz fordulni! A skarlát más tüneteit is kezelni kell: ügylejünk a láz csillapítására és arra, nehogy a beteg kiszáradjon! Ha a skarlát kezelése gyógyszerrel megtörtént, a beteg a második naptól gyógyultnak tekinthető, azonban, ha nem kapott antibiotikumot, három hétig is fertőző maradhat.

Semmi köze „A skarlát betű” c. könyvhöz

Ha meghalljuk a „skarlát” kifejezést, a legtöbb embernek vagy a betegség, vagy Nathaniel Hawthorne világhírű könyve „A skarlát betű” ugrik be (habár „A skarlát boszorkány” c. Marvel film bejelentése mindezen lehet, hogy változtat). A könyvnek és a betegségnek a tévhitekkel ellentétben semmi köze egymáshoz, mindössze a szín – a könyvben a házasságtörés színe – jelent párhozamot a kettő között.