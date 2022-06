Megtalálták gyógymódot a migrénre? Ez lehet sokak számára a kiút a hasogató fejfájásból

Sokak szenvednek migréntől, ami világszinten a lakosság durván 10 százalékát érinti, ráadásul ez a fiatal, produktív nők esetében a leggyakoribb betegség. Most először vizsgálták meg a reggeli és az esti migrénesek agyműködését különböző érzelmi szituációkban, amivel közelebb kerültünk a betegség hátterének feltárásához. Így a megfelelő gyógymódhoz is.

A migrén világszinten a lakosság durván 10 százalékát érinti. A károsodott egészségben lelt életévek tekintetében a második leggyakoribb betegség, míg a fiatal, produktív nők között az első a Semmelweis Egyetem kutatása szerint.

A vizsgálat során a betegeket két csoportra osztották az alapján, hogy a görcsös fejfájós rohamot mikor szokta először érzékelni a beteg. A megkérdezettek harmada eszerint reggel, míg a 40 százalékuk esti vagy délutáni rohamról számolt be. A többiek nem kötötték napszakhoz a migrént. A következő körben azt vizsgáltál, hogy hogyan reagálnak az egyes csoportok a különböző érzelmekre.

Korábbi vizsgálatainkból tudtuk, hogy a migrénesek másképp dolgozzák fel az érzelmeket, mint az egészséges emberek. Ezúttal az egyes migrénes alcsoportok közötti különbségekre voltunk kíváncsiak

- mondta dr. Juhász Gabriella, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének docense. Ennek mérésére két vizsgálat keretében arcérzelem tesztet alkalmaztak, ami során eltérő arckifejezéseket ábrázoló képeket mutattak a pácienseknek, miközben funkcionális mágneses rezonancia képeket készítettek a résztvevők agyműködéséről.

Mindkét vizsgálat során a félelem váltott ki eltérő választ, azonban eltérő csoportban. Az első csoport fokozott agyi aktivitást mutatott a reggeliekhez képest, míg a második esetben a reggeli csoportban jegyeztek fel megemelkedett agyi reakciót a vegyes csoporttal szemben.

A szakértők szerint a hatékony kezelés szempontjából az idő kifejezetten fontos tényező, hiszen aki időben észleli a migrénre utaló jeleket, az ki tudja védeni, vagy csökkentheti a roham erősségét. A reggeli migrén esetében mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy nem áll-e valamilyen alvási zavar a háttérben, míg az esti rohamokat gyakran lehet kezelni a stressz csökkentésével, vagy megfelelő stresszkezelési technikákkal.

Fájdalomcsillapítóval a migrén ellen

A fejfájásra sokan fájdalomcsillapítókat is szedünk, amely egy ponton túl nem hogy enyhítené a panaszainkat, de pont hogy forrása is lehet azoknak, hiszen a fejfájáscsillapítók is további, hosszantartó fejfájáshoz vezethetnek. A Nemzetközi Fejfájás Társaság szerint akkor szenved valaki fájdalomcsillapító-túlhasználat által okozott fejfájásban, ha legalább három hónapon át havi legalább 15 napon fáj a feje, miközben túlzásba viszi valamilyen fejfájás elleni fájdalomcsillapító szedését. Az, hogy pontosan mit jelent a „túlzásba vinni”, a konkrét szertől is függ, de a fájdalomcsillapító havi 10 vagy 15 napon, vagy annál gyakrabban történő szedésétől számolják.

A leggyakoribb fájdalomcsillapítók, mint a paracetamol, az ibuprofén és társaik esetében havi 15 nap felett kezdődhetnek a problémák, míg az opioid- vagy a butalbitáltartalmú szerek, illetve a kombinált fájdalomcsillapítók esetében már a havi 10 nap is túlzás.

Ez a gyakorlatban leginkább úgy fordulhat elő, ha valakinek van valamilyen krónikus fejfájást okozó problémája (például migrénes), és ezt heti két-három napnál gyakrabban próbálja tüneti kezeléssel orvosolni. Akinek viszont nincs már meglévő fejfájásos problémája, hanem valamilyen más panaszra szed be ugyanilyen fájdalomcsillapítókat, annál általában nem alakul ki a gyógyszer miatt fejfájás. Ezért ha valaki fejfájós, erre rendszeresen gyógyszert szed, de mind gyakoribb a (közvetlenül a gyógyszer beszedése után elmúló) fejfájása, érdemes számolnia azzal az eshetőséggel, hogy a dolog hátterében a fájdalomcsillapító szedése állhat. A fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás világszerte a lakosság 1-2 százalékát érinti. Bárkinél előfordulhat, de leggyakrabban a 40-50 éves nőknél jelentkezik.

Alternatív gyógymódok

A gyógyszerek okozta fejfájás kialakulásában a genetikai fogékonyság mellett szerepet játszanak pszichológiai és életmódbeli tényezők is (dohányzás, elhízás, depresszió, szorongás). Maga a krónikus napi fejfájás a világ népességének 4-5 százalékát érinti, egyharmaduknál jelentkezik fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás. Mivel sokakat érint a probléma, nem meglepő, hogy egyre nagyobb teret kapnak az alternatív gyógymódok is, hiszen ha fejfájásról van szó, mindenki szeretne hatékonyan és gyorsan megszabadulni ettől. Az új módszerek pedig egészen meglepő platformokon keresztül jutnak el a célközönséghez, mi a Brancs közösségi finanszírozási oldalon is találtunk több alternatív megoldást a fejfájásunkra.

2008 óta az orvostudomány már önálló fejfájás betegségként tekint a fájdalomcsillapító szedése által kiváltott fejfájásra. Ez is jól mutatja, hogy a szervezet hozzászokik a gyógyszerekhez, amelyek mellékhatásokkal is járhatnak. Ebből adódik a helyzet, hogy valamilyen alternatívát nyújtsunk az embereknek arra, hogy hogyan kezeljék a fejfájásukat. Sokan vagyunk arra kondicionálva, hogy gyógyszert szedjünk, ami nem baj, hiszen első lépésként fontos a gyógyszer szedése. Valamint az, hogy panaszunkkal orvoshoz forduljunk. Emellett azonban fontos, hogy mi magunk is tudunk tenni helyzetünk javításáért

- fejtette ki lapunknak Baglyas György, a Most múlik relaxációs program kidolgozója.