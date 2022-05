Fontos innováció a nőjogok terén: Európában először itt járhat a menstruációs szabadság

Európában elsőként Spanyolországban fogadhatják el azt a mérföldkőnek számító intézkedést, mely szerint havi három szabadnap járna a dolgozó nőknek a menstruációjuk alatt.

Menstruációs szabadságot vezethet be Spanyolország, legalábbis ez derült ki egy kiszivárgott kormányzati tervezetből. A rendelet úgy szólna, hogy a nők minden hónapban három nap szabadságot vehetnek ki – bizonyos esetekben öt napra meghosszabbítva, amennyiben súlyos görcsökkel jár együtt a menstruációjuk - írja a BBC.

Menstruációs szabadságot jelenleg Zambiában, Japánban, Dél-Koreában és Indonéziában vehetnek ki a nők. Európában Spanyolország lehet az első ország, ahol ilyen munkajogi vívmányt vezetnek be. A törvényjavaslatról a jövőhéten szavaz a spanyol kormány. Szintén a nőket segítő reformként a menstruációs szabadság mellett az asztalon van az a tervezet is, miszerint az iskoláknak női-higiéniai eszközöket kellene biztosítania a lány diákok számára, valamint eltörölnék ezen termékek áfáját is.