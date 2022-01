Ez a magyar superfood, mégis alig esszük: hihetetlenül olcsó, és tápláló

Olcsó, egészséges, és rengeteg módon elkészíthető, mégsem fogyasztunk belőle eleget. Télen, kora tavasszal, amikor csekély a friss zöldségekből a felhozatal, kifejezetten ajánlatos a fogyasztásra. Ennek ellenére mégsem kapkodják a boltokban a sárgaborsót.

Az első és legfontosabb, amit a sárgaborsóról tudni érdemes, hogy valójában nem egy különálló növényfaj vagy termés, hanem a zöldborsó (Pisum sativum) hántolt, szárított és felezett magjából készülő növényi ételkészítmény. Tehát ugyanazon bokron terem, mint zöld társa, csak ez szárított és felezett, így tartósítják, hogy legyen télen is elérhető egészséges, növényi vitaminforrásunk.

A sárgaborsó a zöldborsó hántolt, szárított és felezett magjából készül, így egyszerűbb tartósítani a téli hónapokra. A sárgaborsó-termesztése hazánkban, hasonlóan az újévi bőséget hozó lencséhez, az utóbbi években háttérbe szorult – közölte a HelloVidék megkeresésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Szomorú tény, hogy a NAK adatai szerint az elmúlt 4-5 évben a termőterülete megfeleződött, idén mindössze csak 1135 hektáron termeltünk a zöldségből a 2017-es 2153 hektárhoz képest ez nagy visszalépés. A NAK adatai szerint a hazai sárgaborsó nagy részét Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Békés megyében termelik. Az országos hektáronkénti termésátlag évjárattól függően 2-3 tonna kötött mozog.

A 2021. évi termés – 2,3 tonna/hektár átlaggal – 2610 tonna volt. A termelés csökkenésével együtt az importmennyiségek megduplázódtak (2017. évben 2337 tonna, míg 2020-ban már 4702 tonna volt). Az export (melynek nagy része re-export) pedig 3000-4000 tonna között alakult.

– közölte a NAK. A hazai fogyasztás viszonylag stabil, 3500 tonna körüli mennyiséget jelent, ami nagyságrendileg 30-40 dkg/fő/év fogyasztásnak felel meg. Ez rendkívül alacsonynak mondható egy ilyen olcsó és rendkívül egészséges zöldségből.

Nem csak egészséges, de olcsó is

A sárgaborsót a World’s Healthiest Foods nevű alapítvány is a világ legegészségesebb táplálékai között tartja nyilván. Nem is csoda, hiszen képes szabályozni a vérnyomást és a koleszterinszintet, magas a rosttartalma, emellett remek B1- és B2 vitaminforrás, bővelkedik pantotén savban, biotinban, folsavban, E-vitaminban.

A többi hüvelyeshez hasonlóan ásványi anyagokban is kiemelkedően gazdag: kálium, kalcium, magnézium, vas, cink, foszfor és mangán is bőségesen van benne. A benne található izoflavin, egy természetes ösztrogénként viselkedő vegyület, ami a mell- és prosztatarák kialakulásának esélyét is csökkenti. Emellett sok proteint és kevés zsírt tartalmaz, a belőle nyert fehérje segíthet csökkenteni a vérnyomást és megelőzni a krónikus vesebetegséget.

Az infláció, vele az áremelkedés a száraz hüvelyeseket sem kíméli, a tavalyi évben összességében 11,6 százalékkal nőtt az áruk. Ehhez képest is a sárgaborsó vagy felesborsó ott hever minden közért polcán, zöldségeseknél, piacokon kimérve is kapható. Olcsóságban szinte bármilyen más élelmiszer-alapanyagot lepipál. Online webáruházakban is 400-500 grammos kiszerelésben 200 forint alatt (160-199 forintért) már beszerezhető. Ráadásul nem csak olcsó és nagyon egészséges, de az elkészítése is pofonegyszerű. A sárgaborsót a lencséhez, csicseriborsóhoz, szárazbabhoz hasonlóan érdemes egy éjszakára vízbe áztatni, hogy megpuhuljon, és a főzési idő is csökkenjen. Lényegében ennyi előkészület szükséges mindössze ahhoz, hogy aztán rengeteg finomság készüljön belőle.