Kiderültek a részletek: indul az újabb oltási akció, regisztrálni, foglalni sem kell

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl, ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat.

A kormányzati portálon bejelentették, hogy újabb oltási akcióra készülnek, januárban. A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon. Ekkor előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet menni oltásra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon: 2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között. A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, akiket arra kér a kormány, hogy legalább egy januári péntek délután, és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül. Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nem csak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult. Az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosok és helyi lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében a polgármestereket is meg fogja szólítani.

