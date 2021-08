Három áldozatot is követelt a koronavírus a hétvégén: közeleg a negyedik hullám

Három beteg meghalt, és újabb 188 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn. A járvány kezdete óta 810 504-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 041-re. A gyógyultak száma 768 308. Kórházban 92 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 12 155.

Hatósági házi karanténban 835-en vannak, a mintavételek száma 6 445 084. Eddig 5 677 606 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 500 193-an már a második adag vakcinát is megkapták. Közölték: a koronavírus delta variánsa több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Hozzátették, 118 ezren már a harmadik oltást is felvették.