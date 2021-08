Rengeteg kisgyerek szedi össze ezt a nyavalyát nyáron: mutatjuk, hogy védheted ki

Sokszor egyenesen a nyaralásról érkeznek a fül-orr-gégész rendelőjébe a kisgyerekes családok. A fürdőzés gyakori következménye a hallójárat-gyulladás, ami minden esetben orvosi kezelést igényel. A gyerekek körében népbetegségnek számít az elhúzódó nátha is, ezt óvodai vizsgálatokkal igyekeznek megelőzni.

Gyakori jelenség, hogy a gyerekek fülgyulladása szakítja félbe a tengerparti nyaralást. A hallójáratba ugyanis a merülések során könnyen belemegy a víz, ami leáztatja a bőrről a védelmező savköpenyt - magyarázza Dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gégész szakorvos, az Orrhigiéné Alapítvány elnöke.

Azok a kórokozók, amelyek nem csak a vízben, hanem a fül környékén egyébként is jelen vannak, ilyenkor bejutnak a bőr alá, ahol nagyon fájdalmas hallójárat-gyulladást váltanak ki. Ilyenkor beszűkül a hallójárat, romlik a hallás, a fül váladékozik és heves fájdalom lép fel

mondta a szakember. Hogy kinél mikor alakul ki a betegség, az egyéni érzékenységtől függ: nem kell sokáig víz alatt lenni, van, akinél néhány merülés is elég lehet hozzá. Mi a teendő, ha észleljük a tüneteket?

“Ha a fájdalom egy napnál tovább tart, én nem várnék vele: érdemes összecsomagolni és elindulni hazafelé, mert magától nem fog megszűnni. A szűkület miatt a fülcsepp sem jut be a hallójáratba, így azt ilyenkor az orvosnak kell alaposan kitisztítania, kiszívnia a váladékot. A savanyú kémhatású krém is segít, ami regenerálja a savköpenyt, így elmúlhat a gyulladás és vele a heves fájdalom is” - ismertette Dr. Somi Ildikó.

A középfül-gyulladás esetében mélyen képződik a váladék, ami a melegítés hatására kocsonyás állagúvá válik, majd távozik az orron át. A hallójárat-gyulladás ugyanakkor a dobhártyán kívüli területen alakul ki. Ilyen esetben a fület hűteni szokták, a melegítés kifejezetten ronthat a tüneteken! Hasznos beszerezni és nyaralás előtt is bepakolni a Dr. Somi Ildikó által fejlesztett gyógysapkát, ami a panasztól függően a mélyhűtőben hűthető, vagy épp melegíthető is.

Van segítség a gyerekek elhúzódó náthája ellen

Az uszoda eredetű gondok közé tartozik a megfázás is, ami általában akkor alakul ki, ha a gyerek vizes fejjel, nedves hajjal szalagdál a hidegben. A lehűlés miatt csökken az ellenállóképesség, ami kedvez a vírusfertőzések kialakulásának. A megvastagodott, duzzadt nyálkahártya ráadásul akadályozza az orrlégzést, így ennek következtében a gyermek szájlégzővé válhat. Ilyenkor romlik az úszás közbeni légzéstechnikája is.

Az orrüreget szűkíti a gyulladásos eredetű nyálkahártya-duzzanat, ezért a dugulás az orrfújás után is megmaradhat. Az elhúzódó náthánál felléphet bakteriális társfertőzés is: a hosszabb nátha vagy köhögés lappangó szövődményre figyelmeztet, ami lehet arcüreggyulladás, még akkor is, ha nem kíséri heves fejfájás a betegséget. Az Orrhigiénié Alapítvány célja megelőzni a közösségbe járó gyerekek szűnni nem akaró nátháját és köhögését:

A pandémia előtt rendre végigjártuk az óvodákat, és ahol a szülő ehhez előzőleg hozzájárult, elvégeztük a tympanométeres vizsgálatot a gyerekeken. Ha ez kimutatja, hogy nem jó a fülnyomás, az a melléküregben lévő váladékra utal - így segít következtetni, kialakult-e a nátha szövődménye. Reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk végigvizsgálni az óvodásokat, és így elérhetjük, hogy az állandó nátha és köhögés ne váljon náluk népbetegséggé

- zárja a doktornő.