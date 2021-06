Tévhit, hogy nyáron nem kell D-vitamint szedni: ilyen esetekben elengedhetetlen

Jóval tudatosabban vásárolnak vitamint a magyarok, mint öt évvel ezelőtt. Sokan felismerték, hogy a kúraszerű szedés mellett a folyamatos szinten tartásnak is kiemelt szerepe van, ha a vitaminraktárak feltöltéséről van szó. Még mindig sok a tévhit egyes vitaminokkal kapcsolatban, de a vásárlók alaposabban tájékozódnak, mint pár évvel ezelőtt. Nem meglepő, hogy a koronavírus járvány alapjaiban változtatta meg a fogyasztási szokásokat, a C és D vitamin iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt tavaly március óta. Tévhitek még mindig vannak: ilyen például, hogy nyáron senkinek nem kell D vitamint szedni – derül ki a multi-vitamin.hu beszámolójából.

Pár évvel ezelőtt még egyértelműen meghatározható volt, hogy melyik hónapokban vásárolnak több vitaminkészítményt a magyarok. Ma már nem lehet olyan éles határvonalakat húzni. Egyrészt jóval tájékozottabbak a fogyasztók, másrészt a koronavírus is alapvetően megváltoztatta a fogyasztási szokásokat. „Az elmúlt év slágere a C és D vitamin volt, de a B vitamin pótlását is egyre több orvos szorgalmazza. Vitaminok mellett a cink és a szelén vált egyre ismertebbé és népszerűbbé az elmúlt év folyamán” – osztotta meg tapasztalatait Jánvári András, a multi-vitamin.hu ügyvezetője.

Nyáron is szükség van a vitaminpótlásra

A szezonalitás azért nem tűnt el teljesen, nyáron alapvetően mindegyik vitamin iránt csökken a kereslet. Különösen az egyes vírusok megelőzésben fontosnak tarott vitaminok esetében érezhető meg az évszakváltozás. A B, E és K vitamin például egész évben keresett, míg a C és D jobban ingadozik.

Ennek ellenére mi úgy látjuk, sok vásárló rájött arra, hogy hatásosabb folyamatosan szedni egyes vitaminokat és ezzel szinten tartani a szervezet védekezőképességét, mint kúraszerűen használni egy-egy készítményt

– monda el Jánvári András. Hozzátette: még mindig sok tévhit él az emberek fejében. Ilyen például, hogy nyáron a napsütés miatt nincs szükség D vitamin pótlásra. Igaz lehet ez abban az esetben, ha valaki sokat tartózkodik kint, de egy irodai dolgozó például ugyanúgy nem visz be kellő D vitamint nyáron sem, akárcsak az év többi időszakában.

A megelőzés egyre fontosabb szerepet játszik a magyarok életében és egyre többen válnak rendszeres vitaminfogyasztókká. Ezt a trendet a koronavírusjárvány csak tovább erősítette. Az elmúlt 15 hónapban a C és D vitamin, valamint az immunerősítők piacán is robbanásszerű növekedést tapasztaltak a forgalmazók. „A 2020-as első márciusi hullám különösen a C-vitamin keresletét dobta meg. Nyáron volt ismét egy kis visszaesés, de ősszel már kiugróan nőtt újra a C vitamin és főként a D vitamin készítmények eladása is. Idén márciusban is volt egy növekedés, azonban közel sem annyira kimagasló, mint tavaly márciusban” – összegzett Jánvári András.

Vitamint is halmoztunk tavaly, nem csak lisztet

A koronavírus okozta pánikvásárlás a vitaminforgalmazókat sem kímélte tavaly. A cég adatai szerint 2020 márciusában voltak olyan magánszemélyek, akik 10-20 dobozzal vásároltak C vitaminból a szokásos 1-2 doboz helyett, sokszor a 100 szemes kiszerelésből is. Ősszel már jobban felkészültek a forgalmazók és csak egyes termékekből volt hiány, illetve a vásárlók se rohamozták meg úgy a boltokat és webshopokat, mint a korábbi szezonban.

Az elmúlt 15 hónap további érdekessége az is, hogy a cégek is elkezdtek vitamint vásárolni, ezáltal is védve kollégáik egészségét. Ez nem csupán a járvány kezdetekor megjelenő, majd gyorsan elillanó trend volt, hiszen a munkáltatói márkaépítés céljából is érdemes ezt a tevékenységet fenntartani a vállalatoknak

– emelte ki Jánvári András. Emellett természetesen a mai napig érezhető a média befolyásoló hatása a vitaminfogyasztásra vonatkozóan is: ha éppen megjelenik pár cikk a D vitamin pozitív hatásáról véleményvezér oldalakon, akkor nagyon megugrik a kereslet az egész piacon.