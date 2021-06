Koronavírus: 4,5 millióan már a második oltást is megkapták

A hétvégén összesen 202 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 29 959 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 735 574 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 42 097 főre csökkent. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 411 431 fő, közülük 4 491 113 fő már a második oltását is megkapta. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható - írja a kormányzati tájékoztató portál. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.