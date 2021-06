Már a saját kertjükben sincsenek biztonságban a magyarok a kullancsoktól: egy csípéstől kész a baj

Nem kell ahhoz erdei túrára indulni, hogy kullanccsal találkozzon az ember, egy kerti locsolás is elég. A szúnyogokkal ellentétben azonban ezeket a vérszívókat nem gyérítik, így mi magunknak kell védekezni ellenük! - írja a HelloVidék.

Aki valaha volt már Lyme-kóros, vagy csak a környezetéből ismert betegeket, az tudja, amennyire apró a csípése, annyira komoly problémát okozhat egy fertőzött kullancs. Az aprócska vérszívó legnagyobb számban az erdőkben, gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben, valamint egyéb, bokros-fás területeken fordulhat elő, de a hazai szakemberek szerint ma már a kullancs-veszélyhelyzetet az erdőkön, mezőkön túl a városok kertjeire, közparkjaira is ki kell hirdetni.

Hazánkban Észak-Magyarország, Nyugat-Magyarország, a Duna-menti térségek és a balatoni régió számít magas kockázatú területnek. A megyék közül pedig Zala, Somogy, Vas, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye a kiemelten veszélyes zónák. Ne feledjük: az ország más régióiban is fontos az elővigyázatosság!

A legjobb megelőzni a bajt!

A kullancsokra, a szúnyogokkal ellentétben nincs területi gyérítés, ezért a védekezést ellenük mindenkinek saját magának kell megoldania. Ehhez adunk – az OEK javaslatai alapján – pár hasznos tanácsot:

Ha kirándulni indulunk a patikából érdemes beszerezni kullancsriasztó készítményt, amellyel a szabad bőrfelszínt, illetőleg a ruházatot le kell fújni.

A természetjáráshoz mindig úgy öltözzünk, hogy a lehető legkisebb bőrfelületet hagyjuk szabadon.

A nadrág szárát érdemes betűrni a zokni alá, az inget vagy pólót, pedig a nadrág derekához.

Mivel a kullancs csípése fájdalommentes, az állatka pedig nehezen észrevehető, kirándulás után érdemes minden testrészt, különösen a hajlatokat alaposan átvizsgálni.

Mit tegyünk, mit ne, ha mégis megcsípett?

Ha mégis csípés történt és még a bőrben található a kullancs, a lehető leggyorsabban el kell távolítani. Az eltávolításhoz speciális csipesz és kanál is beszerezhető, de szemöldökcsipesz is megfelelő. Nagyméretű, megszívott kullancs kézzel is kiszedhető. A kullancsot a bőrhöz minél közelebb, határozott, de óvatos, folyamatos húzással lehet eltávolítani. Ha enyhén csavarjuk az óramutató járásával ellentétes irányban, könnyebben kijön, de a potrohát nem szabad összenyomni közben, mivel ezzel az esetleg fertőzött gyomorváladékot a bőrbe öklendezi.

Nem okoz problémát, ha a kullancs feje beszakad, pár nap után ugyanis kilökődik a bőrből. A helyét és a tárgyat, amivel eltávolítottuk, minden esetben fertőtlenítsük. Előfordulhat, hogy a csípés helye pár napig érzékeny marad. Ha azonban megjelenik a körkörös bőrelváltozás, azonnal forduljunk orvoshoz.

Semmi esetre se kenjük be a kullancsot semmilyen krémmel, se olajjal, ezek ugyanis nem segítik az eltávolítást. Ehelyett arra késztetik az állatot, hogy az esetlegesen fertőzött gyomortartalmát a testbe juttassa.

