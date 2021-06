Figyelmeztet Szlávik János: szinte biztosan kell majd harmadik oltás is

Nagyon nehéz lesz elérni a várva várt hatmillió oltást Szlávik János szerint. Az infektológus főorvos kifejtette, hogy szerinte biztosan fog kelleni harmadik oltás.

Nehéz most már meggyőzni azokat, akik eddig nem akarták magukat beoltatni, ez látszik a számokon is. Nagyon-nagyon nehéz lesz elérni a várva várt hatmilliót, ami már egészen komoly teljesítmény lenne Európához képest is – mondta Szlávik János a TV2 reggeli műsorában.

Az infektológus főorvos szerint még mindig vannak, akik szeretnék magukat beoltatni, és olyanok is, akik megváltoztatják a korábbi véleményüket, hogy ők nem akarnak oltást. Akár azért, mert meg akarják magukat védeni, vagy csak azért, mert a védettségi kártyára van szükségük.

Van veszély, hiszen láthattunk olyan országokat, ahol körülbelül hasonló az átoltottság, és a mutánsok továbbra is azokat veszélyeztetik, akik nincsenek beoltva. Óriási járványra már nincs esély, az a bizonyos negyedik hullám ennyi beoltottnál olyan óriási nem lehet

– mondta Szlávik János. Hozzátette: a második oltással lehet elérni azt a védettséget, amelyet az első oltás nem ad meg. Biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás – szögezte le az infektológus. Azonban egyelőre még nincsenek adatok, nincsenek tudományos bizonyítékok a harmadik oltással kapcsolatban.

Szlávik János szerint más oltások jönnek, olyan mutánsok ellen is hatékony vakcinák, amelyekkel érdemes lesz majd a harmadik oltást is elvégezni.

Fotó: Komka Péter, MTI/MTVA