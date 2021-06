Koronavírus: ezek a vakcinát nyújtanak védelmet az indiai mutáns ellen

174 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 712 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 761 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 703 352 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 71 599 főre csökkent. 947 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 100-an vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 176 630, közülük 3 655 647 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 236 ezer fő, a regisztráltak 91%-a már meg is kapta az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ma újabb Pfizer és Janssen vakcinaszállítmányok érkeznek.

Az indiai mutáns Magyarországon is jelen van, a járványügyi szakértők szerint nem lehet kizárni, hogy lesz még újabb járványhullám.

- mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján, majd hozzátette, hogy a két személy nem járt külföldön. Müller Cecília megerősítette, hogy az indiai mutáns ellen is véd az összes védőoltás. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.