Operatív törzs: nemsokára csak korlátozottan lesz elérhető a Szputnyik V Magyarországon

Nemsokára már csak korlátozottan lesz elérhető a Szputnyik V, mivel az oroszok teljesítették a megrendelést. Aki ebből szeretne kapni, mielőbb csapjon le egy időpontra - hangsúlyozta Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján. A tisztifőorvos azt is bejelentette: mivel már sok vakcina van Magyarországon, azok is kérhetik az oltást, akik 3 hónapon belül estek át a betegségen.

A járványügyi adatok továbbra is kedvezőek - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Kedden érkezett 200 ezer Szputnyik V második adagos vakcina, ezzel teljesült az orosz szerződés, mindet leszállítottak.

Kiemelte, hogy mivel már ebből a vásárlásból nem érkezik több orosz oltóanyag, még most kell időpontot foglalnia annak, aki Szputnyikot szeretne kapni, mert rövidesen csak korlátozottan lesz elérhető.

Eddig egymillió embert oltottak be Magyarországon az orosz oltóanyaggal. Emellett a 18 éven felüliek Sinopharmra és AstraZenecára tudnak még időpontot foglalni.

Közölte, hogy 334 ezer Pfizer-vakcina is érkezett.

A tisztifőorvos az adatokat ismertetve arról beszélt, hogy egyre kevesebb az új fertőzött és egyre több a gyógyult. 3282-en még kórházban vannak, 397-en pedig lélegeztetőgépre szorulnak - utóbbiak állapota súlyos.

A 193 ezer fős 16-18 éves korosztályból 84 ezren regisztráltak péntek éjfélig 80 százalékuk már időpontot is foglalt magának.

Ők nem sokat spekulálnak, a védelem mellett a szabadságot is biztosítják maguknak

- hangsúlyozta a tisztifőorvos. Akik lemaradtak a regisztrációs lehetőségől, azok közül 6 ezren szombat-vasárnap regisztráltak, nekik is elérhetővé teszik az időpontfoglalást, sms-ben fognak értesítést kapni. Összesen íhy 90 ezer 16 és 18 év közötti regisztrált és foglalhat időpontot ezzel a védőoltásra.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a háziorvosi rendelőkben is zajlik az oltások beadása. A 334 ezer adag Pfizer-vakcinával folytatódik az első és a második körös oltások beadása. Továbbra is arra kért mindenkit, hogy aki eddig nem tette, az regisztráljon.

Mivel már sok vakcina áll rendelkezésre, azok számára is lehetővé tették az oltás felvételét, akik az elmúlt 3 hónapban estek át a betegségen - nekik a kezelő- vagy háziorvosukkal kell konzultálni.

A tisztifőorvos elmondta azt is, hogy fontos a felelős hírfogyasztás, rengeteg álhír kering az interneten. "Senki ne engedjen teret azon híreknek, amelyek nem engedik, hogy felszabaduljunk" - tette hozzá. Fontosnak nevezte, hogy aludjunk eleget, de mindezek mellett fizikai aktivitást is végezzünk. A betegségen átesettek, de még bizonyos tünetekkel küzdők számára közzé fogják tenni a post-covid ambulanciák listáját.

Ismertette, hogy bár nem kizárható, hogy Magyarországon is megjelenik az indiai mutáns, egyelőre nem azonosították ezt a hazai laboratóriumokban.

A rendőrségi adatok

Kiss Róbert alezredes a rendőrség statisztikáit ismertetve elmondta, 444 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt, a kijárási tilalmat és a csoportosulási, gyülekezési szabályokat 64 személy szegte meg, a korridorokon 57 rendőri intézkedés történt.

20 197-en vannak hatósági házi karanténban, egy nap alatt 2002 ilyet rendeltek el. Tavaly tavasz óta 555 büntetőeljárást rendeltek el, 122 fő gyanúsított kihallgatásával.

Fotó: Rosta Tibor, MTI/MTVA