Sorra szedi áldozatait a chili-challenge: ezt fontold meg, mielőtt marhaságot csinálsz

Ismét terjedni kezdett egy ősrégi, embert próbáló kihívás, melynek lényege, hogy a vállalkozó szelleműek extrán csípős ételeket, szószokat, vagy egyszerűen csak magát nyers a chilipaprikát esznek, és ennek hatását gyakran videóra is veszik. Viszont az ilyen internetes kihívásoknak könnyen rossz vége is lehet, ezért nem érdemes semmit meggondolatlanul leutánozni – főleg nem megpróbálni túlszárnyalni -, amit egy netes videóban lát az ember. Mutatjuk, hogy milyen egészségi hatásai lehetnek a nagyon csípős ételek, paprikák fogyasztásának.

A csili nem csak pikánssá teszi az ételeket, hanem tartósítani is képes azokat, így nem is csoda, hogy az emberek már 6000-6100 éve használják ételízesítésre. Nem csak a magyar konyha alapja az erős fűszerezés: többek között a mexikói vagy a távolkeleti ételeknek is elengedhetetlen kelléke. Az érzékenyebb gyomrúaknak, gyomorégésre hajlamosaknak nem is ajánlottak az ilyen ételek – viszont a mérték a kevésbé érzékenyek számára is elengedhetetlen.

Csilipehely, hegyeserős, Cayenne-bors, Erős Pista, Sriracha, csili-cseppek, Carolina Reaper-szósz, vagy Tabasco – akármivel is teszi valaki csípőssé, paprikássá az ételeit, egy dolog közös mindben: a kapszaicin(oid vegyület). Ez a vegyület adja minden paprika csípősségét, ez váltja ki a jellegzetes tüneteket, és ez felelős az egészségre gyakorolt hatásokért is. Az hogy milyen formában, és mennyit fogyasztunk a csípős ételekből, szószokból, nyers paprikából, meghatározza a kapszaicin mennyiségét is, és az élettani hatásokat. A chili-challenge is ettől válik igazi kihívássá.

Mi ez a chili-challenge?

Az evőversenyek és a kihívások különleges elegye kezd ismét népszerűvé válni, melyben valószínűleg nem kis szerep jut Kovács Lázár új műsorának, ami A Nagy Chili Challenge néven indult nagyjából 4 hónappal ezelőtt. Mindegyik adásban hírességekkel kóstoltat végig egy csiliszósz válogatást, volt már vendége Hajnóczy Soma, Béres Alexandra, Fluor Tomi, Katus Attila, Ganxsta Zolee és még sokan mások. A műsornak már a második évada tart, és úgy tűnik, mások is rákaptak az utánzásra.

A külföldiek körében szintúgy hódít a csípős-challenge:Steve-O, a legendás stand-upos nemhogy csak kóstolná, meg is issza a csiliszószt, sőt még a szemébe is beleönti azt. Ez az a kategória, amire azt mondjuk, senki se próbálja ki otthon:

Ez régen sem volt másként, időről-időre fellángol a szupercsípős csilipaprika-evés jelensége, találunk 4-8 éves és még régebbi videókat is erről. Evő- és ivóversenyek minden bizonnyal már az ókorban is voltak, ezek önmagukban sem veszélytelenek. Viszont ha még azzal fűszerezzük, hogy az étel, amit le kell gyűrni, extrán csípős csirkeszárny, vagy carolina reaper szószba mártott jalapenogolyó, vagy maga a szellempaprika… akkor készüljünk izzadásra, könnyekre, kínra, szenvedésre. Vannak azonban a rém kellemetlen tüneteken kívül más veszélyei is az ilyen kihívásoknak? Ennek jártunk utána.

Mit tesznek a csípős ételek, szószok, paprikák a testünkkel?

A kapszaicin alapvetően egy mérgező vegyület, a növények védekezésként használják: nem véletlenül alkalmazzák az emberek is paprikasprékben, illetve rovarriasztóként a vegyületet. Viszont akárcsak más a természetben megtalálható gyógyszeralapanyagok esetében, ami nagy mennyiségben méreg, az kis mennyiségben orvosság is lehet. Gondoljunk csak a kapszaicin-tartalmú sportkrémekre, vagy fájdalomtapaszokra.

Alapvetően a tüneteit mind ismerjük: a nyelven, nyálkahártyán, bőrön csípő, égető, fájdalmas érzést vált ki. A szervezet az égő érzés hatására megpróbálja lehűteni a testet – verejtékezéssel, könnyezéssel. Ezért nyáron pikáns ételeket fogyasztva lehet azt tapasztalni, hogy a kellemet hőérzet hőségben kezdetben nő, aztán lecsökken. A kapszaicin a nyálelválasztást is fokozza, így növelheti az étvágyat. Azok, akik rendszeresen fogyasztják, érzéketlenebbé válnak a fájdalomérzésre, így egyre csípősebb ételeket tudnak elfogyasztani anélkül, hogy elviselhetetlenek legyenek a tüneteik.

A szakértők viszont a mendemondákkal ellentétben általában pozitív élettani hatásokról számolnak be: egy nemrég megjelent kutatás szerint még az élettartamot is meghosszabíthatja a csípős paprika rendszeres fogyasztása. A kutatás szerint a csilifogyasztóknak 26 százalékkal kisebb az esélye szívbetegségben, 23 százalékkal alacsonyabb az esélyük rákban meghalni és általánosságban 25 százalékkal kisebb ez az esély más betegségekre is, azokkal szemben, akik ritkán vagy sosem esznek csilipaprikát.

Más tanulmányok szerint a pikáns ételek fogyasztása segíthet a fogyásban és a depresszió legyőzésében is. Maga a paprika kiváló C és A vitamin forrás, és gazdag vasban is. Emellett emeli az endorfin és a szterotonin (ún. boldogság- és örömhormon) termelést is, és az immunrendszert is megerősíti. Ezen felül serkenti az emésztést és védi a gyomornyálkahártyát, illetve fájdalomkezelésre is alkalmas.

Akkor most hasznos vagy káros?

Természetesen mind hallottunk rémtörténeteket kilyukadt gyomorokról és kiégetett nyelőcsövekről, amelyeket a csilievő versenyeken szenvedtek el versenyzők. Azonban hozzáértők véleménye szerint ezek nagyon ritka esetek, és leggyakrabban a már említett kellemetlen tüneteken túl nincs életveszélyes kockázata egy csili-kihívásnak.

Viszont a csilipaprika és pikáns ételek fogyasztásának lehetnek negatív egészségügyi következményei is. Egy pár éves kutatás például kapcsolatot fedezett fel a rendszeres csilifogyasztás és a demencia között. Az sem véletlen, hogy hashajtó hatása van: akárcsak ételmérgezésnél, a szervezet próbál megszabadulni azoktól az anyagoktól, amelyeket méregnek azonosít.

A csilifogyasztás továbbá okozhat, illetve súlyosbíthat bőrtüneteket, aknékat, ekcémát. Bőrrel érintkezve, ha főzés közben nem védekezünk megfelelően, kiütéseket és akár hólyagokat is okozhat. Amennyiben vacsorára, vagy lefekvés előtt fogyasztjuk, álmatlanságot is okozhat, hiszen megemeli a vérnyomást, és beindítja a fent említett hormonok termelődését – ha aludni akarunk, akkor fűszeres vacsi, vagy csípős chips nem ajánlott már este.

Végül pedig nem feledkezhetünk meg a torokirritációról sem. Bár kezdetben semmiségnek tűnhet, ha rendszeresen fogyasztják, a csípős paprikától, ételektől krónikus torokirritáció is kialakulhat, amely állandó torokköszörüléssel, krákogással kínozza az embert, és évek alatt még a hangja is megváltozhat emiatt.

Tehát ahogy a legtöbb étellel, itallal, a csilivel is az a helyzet, hogy csak mértékkel érdemes fogyasztani – és mindenki maga ismerheti a testét, hol is van ez a mérték. A pozitív élettani hatások mellett nem érdemes figyelmen kívül hagyni a negatívokat sem. Aki pedig belevág egy chili challengebe, érdemes tesztelnie magát előtte, mit bír – van-e esetleg olyan allergiája, amiről nem tud.