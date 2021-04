Megszólalt az operatív törzs: itt a heti oltási menetrend

4,11 millióan regisztráltak vakcináért. A regisztrált 65 év felettiek közül 1,4 milliót oltottak már be - ismertette György István. Az államtitkár elmondta, minden regisztráltra heteken belül sor kerülhet.

Az elmúlt két hétben az oltási programban 2 969 647 első, és 1 250 582 második oltást adtak be Magyarországon, jelentette be György István. Az államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján kifejtette, bíznak benne, hogy rövid időn belül ez a járványügyi adatokban is megmutatkozik az oltások hatása.

Elmondta, már 4,11 millióan regisztráltak vakcináért. A regisztrált 65 év felettiek közül 1,4 milliót oltottak már be. Egyre több praxisban oltják már a 60 év alatti, aktív korosztályt is. 2,1 millió 18 és 60 év közötti regisztrált, 800 ezren már megkapták az oltást. A háziorvosok a veszélyeztetettség tekintetében döntenek a sorrendről. 1,3 millióan várnak még az aktív korúak közül az oltásra, náluk is bármikor csöröghet a telefon

Minden regisztráltra heteken belül sor fog kerülni

- jelentette ki. A pedagógusok soron kívüli oltását egy 3. körben is folytatják, a hétvégére 30 ezer érintettet hívnak be az oltópontokra.

Ma 4 féle vakcina érkezik: 248 ezer Pfizerből 150 ezrre a háziorvos küldhet beteget, 30 ezer a pedagógusoknak megy, a maradék második körre. A 28 800 Janssen-vakcinát az oltóbuszokon használják fel a kistelepüléseken. Első körben Tolna megyében.

28 800 adag AstraZeneca is érkezett, a háziorvosok használhatják fel. 2800 praxis kap 10 ember oltására elég vacinát. 140 ezer második oltásokhoz való Szputnyik érkezik, ezeket a hatóságok még bevizsgálják.

Kiss Róbert közölte: tegnap 685 személy szegte meg a maszkviselési szabályokat. A rendőr alezredes ismertette, hétfőn két vendéglátóüzletet zártak be fél évre szabálytalanságok miatt. 238 ember szegte meg a kijárási tilalmat, 37 intézkedés volt a tranzitálási szabályok megszegése miatt. 6257 hatósági házi karantánt rendeltek el hétfőn.

Mindent megtesznek a hatóságok, hogy a fertőzésiláncot megtörjék

- mondta Müller Cecília. A tisztifőorvos szólt arról is, hogy a mutálódott vírusok fertőzőképessége folyamatosan növekszik. Sok múlik azon, milyen fogékonyságú szervezetet talál, a védőoltások beadásával a fogékony szervezetet tesszük kevésbé fogékonnyá. Jó hír, hogy már hatféle vakcina elérhető Magyarországon.

A Janssen oltóanyagáról Müller cecília elmondta, hogy egydózisú, így alkalmas az oltóbuszos felhasználásra. Hozzátette, ennek esetében is jelentkezhetnek oltási reakciók, de ezek nem veszélyesek. Azok a 18 éven felüliek is olthatók, akik már átestek korábban a betegségen. A krónikus betegeknek adható a vakcina, ha más ellenjavallat nincs. Várandós és szoptatós édesanyáknak nem adják be a Janssen-oltást, mert még nincs elegendő adat erről a gyártónál.

A védelmi intézkedéseket továbbra is mindenkinek be kell tartani, a vakcina beadása után idő kell a szervezetnek a védettség megszerzéséig - tette hozzá.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA