A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitó konferenciáján megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint világjárvány előtt állunk és mindenkinek, minden gazdasági szereplőnek ki kell lépnie a komfortzónájából. Beszélt a turizmus alakulásáról is, elmondása szerint "az idei szezonnak kampó".

Varga Mihály, pénzügyminiszter A, B és C tervvel készült, ezek közül az első kettő már kiesett, most a C lép életbe. A mostani járvány legnagyobb problémája, hogy nem lesz vakcina, ha meg is találják az ellenszert, arra legalább egy évet kell várni - véli Orbán. Éppen ezért szerinte a bizonytalanság és a félelem velünk lesz a következő hónapokban is, és ez fontosabb, mint az ellátási láncok kiesése.

Azt tudjuk, hogy most bizonyos csoportokat támad meg a vírus, de nem tudjuk, mi lesz holnap vagy holnapután - hangsúlyozza a kormányfő.

A 2020-as és 21-es költségvetést újra kell terveznünk. Sok milliárd eurónyi gazdasági korrekciós alapokat kell létrehoznunk, ehhez mindenki hozzájárulására szükség lesz

- mondja Orbán.

Kell új akcióterv

Nyilvánvalóan egy gazdaságvédelmi akciótervet kell meghirdetnünk, de szerintem képesek leszünk erre, nem kell megijednünk a nehézségektől - zárta mondandóját Orbán Viktor.

Így érhető el a növekedési többlet

Ha fenn tudjuk tartani a beruházásokat, évi 4-5 milliárd eurónyi beruházás érkezik az országba, akkor fenntartható a 2, akár 3 százalékos bővülési többlet - szögezte le Varga Mihály, aki szintén felszólelt a rendezvényen.

"Még nem látjuk a vírus hatásait, de készek vagyunk arra, hogy akár gazdaságpolitikai lépésekkel is megvédjük a magyar gazdaság eredményeit" - mondta el Varga.

Már dolgoznak a koronavírus gazdasági ellenszerén

Az ITM-mel közösen elkezdtünk egy munkát azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk a koronavírus gazdasági hatásait csökkenteni, ezzel kapcsolatban elkezdtük megkérdezni a cégeket, van egy kérdőívünk - mondta Parragh László.

Rengeteg kihívás van előttünk Parragh szerint:

Koronavírus

Munkahelyteremtés lassuló üteme

Munkaerőhiány

A keresetek növekedése lassulhat, az infláció emelkedhet

Beruházási ütem és a fogyasztás lassulása

Exportvolumen szűkülése

Alacsony innovációs készség

Dualitás

Függőség

Árfolyam

A globális értékláncokba való alacsony beágyaziottság

Nyitottság

Generációváltás a kkv-k körében

A nagy kérdés, hogy a kamara elnökének szavai után mindezekre mit reagálnak majd a jelenlévő kormányzati és jegybanki vezetők.

