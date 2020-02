Újabb magyart kezelnek koronavírus gyanúval: bécsi kórházban figyelik meg a nőt

Koronavírusos megbetegedés gyanújával kezelnek egy magyar nőt Bécsben. Két hete nem javul az állapota.

Saját Facebook oldalán jelentette be a hírt egy magyar nő, hogy Bécsben kezelik koronavírusos megbetegedés gyanújával. A nő nemrég tért vissza Velencéből, és decemberben egyébként Kínában is járt. Két hete nincs jól, nem múlik a köhögése, és napokig magas láza is volt.

Friss cikkeink:

Címlapkép: Getty Images