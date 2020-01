Súlyos: valójában ennyi alkoholista van Magyarországon

Nagyjából egymiollió alkoholista élhet ma Magyarországon, és az is kiderült, hogy egyre többet iszunk, egyre több pénzért.

Nem tudni pontosan, hogy hány alkoholista van magyarországon, az Index szerint a KSH által megadott 380 ezer még közel sincs a valós adathoz, a WHO például pár éve még 900 ezret mért. A helyzet azért ilyen súlyos, mert az alkoholfogyasztás szinte részévé vált a kelet-európai kultúrának, nem probléma, ha valaki napi 3-4 pohárral megiszik mondjuk a saját borából. Ebből is adódik, hogy a magyar alkoholfüggől 90 százaléka nem ismeri be, hogy beteg. A WHO adatai alapján a férfiak átlagosan háromszor annyit isznak Magyarországon, mint a nők. Bár egy közelmúltbeli kvalitatív kutatás szerint a magyar nők is egyre többet isznak, különösen a legfiatalabbak és a 60 év felettiek veszélyeztetettek.

Az alkoholfogyasztási adatokat nehéz mérni, jobb híjján a bolti forgalomra lehet támaszkodni. Így ugyan nem lesz teljes adatbázis, és tisztaszeszre átszámolva csak egy kisebb részét adja a teljes fogyasztásnak, de az adatok biztosak. A Nielsen adatai szerint a vizsgált szeszek közül messze a legtöbb alkoholt sör formájában visszük be, második jócskán lemaradva a vodkák és a gyomorkeserűk, utánuk jön csak a pálinka. Idén júniusra tisztaszeszben nézve 1,5 százalékkal többet vásároltunk a megelőző 12 hónaphoz képest, értékben viszont majdnem 9 százalékkal, érezhetően többet költöttünk alkoholra.

Egy főre nézve délnyugaton veszik az emberek a legtöbb alkoholt: Zala, Somogy, Tolna és Baranya megyék végeztek az élen. Budapestet és környékét az északnyugati régió is előzi.

Sörből kb. ötmillió literrel ittunk többet az idén nyárig, mint a megelőző egy éves időszakban, de ez csak egy százalékos növekedést jelent. Az ízesített sörök forgalma is növekedett, ahogy a búza és kukoricasöröké is, ahogy a hagyományosoké is. Emellett az alkoholmentes sörök forgalma is nőtt, de ezek csak a bolti sörforgalom nagyjából 7 százalékát teszik ki mennyiségben. A ciderek, 14 százalékkal fogyott több belőlük a mostani időszakban.

A gyomorkeserűkről kiderült, hogy a kereslet egyre inkább eltolódik a kisebb kiszerelésű piák felé. Vodkából hat százalékkal vettünk többet mint egy évvel korábban. Ízesítetlen vodkából 25 százalékkal vettünk, mennyiségben többet, mint egy évvel korábban, és édesebb, gyümölcsös ízesítésű vodkák is erős növekedésben vannak.

A pálinkafogyasztás nagyon visszaesett, legalábbis a bolti termékeké, ugyanakkor ezt a fajta alkoholt jellemzően otthon készítik Magyarországon. A whisky-k is némi növekedést mutatnak, de ez döntő részben az olcsóbb saját márkás whisky-k növekvő népszerűsége miatt van.