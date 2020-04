Orbán Viktor szerint május 3-ra várják a járvány tetőzését itthon a szakemberek

A miniszterelnök szerint ha a legrosszabb következne be, a magyar kórházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos betegnek. Elárulta azt is, úgy számolnak, a csúcs május elejére eshet.

"Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye"- fogalmazott Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videón. Arról is beszélt, hogy

a szakemberek szerint május 3-ára ér csúcsra a járvány Magyarországon.

Szerinte addigra meglesz az országban az 5000 lélegeztetőgép, ami már nagyjából biztonságos, de ez eléri majd a 8000-et is, ami pedig elég lesz, akármi történik, "az háború idejére is elég lenne".

