Operatív törzs: május 4-én lesz érettségi, mindenki védőmaszkot fog kapni

Ma is tájékoztat az Operatív törzs. Azt már tudjduk, hogy május 4-én szinte bizots, hogy megkezdődnek az érettségik.

2020.04.29 12:04 1% alatt lesz a magyarok átfertőződöttsége A WHO ajánlásai kifogástalanok - mondja Müller, arra a kérdésre válaszolva, miért volt eddig elég a WHO ajánlása szerint tesztelni és most miért tesztelnének többet. Ezt Müller azzal magyarázta, hogy igyekeznek enyhíteni a korlátozó intézkedéseket, így fontos nyomon követni, hogyan alakul a járványgörbe és kell-e újabb intézkedéseket hozni. Nagy valószínűséggel bőven 1% alatt lesz az átlagpopuláció átfertőzöttsége, kíváncsiak várjuk a számokat - mondta.

2020.04.29 12:04 Sok egészségügyi dolgozó betegedik meg Az egészségügyi intézményekben kialakuló helyi járványok oka Müller szerint az , hogy itt folyik a legnagyobb harc a koronavírus ellen. Maximális óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy ezeken a helyeken megfertőződnek a dolgozók, hiszen ők vannak közvetlen kapcsolatban a betegekkel.

2020.04.29 12:03 Külföldről hazatérő magyarok A külföldről hazaérkező magyar állampolgárok esetében házi karantént rendelnek el, erről dokumentumot kapnak a határbelépésnél az érintettek. A dokumentummal együtt kapnak egy piros figyelmeztető matricát, amit lakóhelyükön kötelesek kihelyezni. Mentesül a házi karantén alól az, aki a igazolja, hogy ezelőtt 14 napot volt hasonlóképpen elzárva külföldön.

2020.04.29 11:41 Folyamatos ellenőrzés lesz a feloldások után Bármi elképzelhető - utalt ezzel Müller arra, hogy jelenleg egy kiegyensúlyozott helyzetet értünk el, közel egy hete nem nő a napi új esetek száma, ez ad lehetőséget arra, hogy mérsékeljék a korlátozó intézkedéseket. Most egy visszafogott helyzet van, ez mindenkinek köszönhető. A feloldásokat követően a fertőződések száma is megemelkedhet, ezért is örül annak, hogy kontrollként megkezdik az átfertőzöttség és védettség vizsgálatát. Ezzel lehet majd látni azt, hogy az intézkedések hogyan változtatják meg a járvány mozgását. Ez folyamatos kontroll lesz, és ennek alapján fognak újabb döntéseket hozni.

2020.04.29 11:41 Fokozatosan újranyit az ország Kiss Róbert alezredes arról beszélt, hogy ma a kormányülésen lesz döntés arról, hogy május 3. után fokozatosan és szigorú menetrend szerint biztosítani tudják a korlátozások feloldását. A kormány döntéséről részletes tájékoztatást adnak a következő napokban. Az elmúlt 24 órában 696 házi karantént rendeltek el, ezzel több mint 10 ezer ilyen karantén van már itthon. A 1241 magatartás-szegés volt az elmúlt 24 órában, rémhírterjesztés ügyében már 78 esetben emeltek vádat.

2020.04.29 11:31 Bővül az e-recepttel kiváltható gyógyeszközök köre Újabb rendelkezést hirdettek ki, korábban az elektronikus gyógyszerek kiváltását könnyítették meg, mivel igazolás nélkül is meg lehetett azokat kapni a gyógyszertárakban. Ezt bővítették most, nemcsak gyógyszerekre vonatkozik, hanem gyógyászati segédeszközökre is, ezek is felírhatóak elektronikus vényre - mondta Müller Cecília.

2020.04.29 11:31 Folyamatosan fertőtlenítik az idősotthonokat Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése, erről jövő héten tud majd bemutatni eredményeket a tisztifőorvos. Már 538 intézménnyel felvették a kapcsolatot, 300 intézményben már befejeződtek a fertőtlenítési munkálatok. 27 olyan intézmény van jelenleg, ahol megjelent a vírus. Ez lehet magasabb szám is - mondta Müller.

2020.04.29 11:30 A legtöbb kórházi beteg Budapesten van Müller Cecília beszélt arról, hogy ma 2727 fő azok száma, akik koronavírussal fertőzöttek, az elhunytak száma 300 fő, sajnos ez is emelkedett. Az életkori megoszlásról elmondta, hogy az elhunyt 300-ból 278-an 61 éven felüliek voltak. Folyamatosan nő a kórházban ápoltak száma is, ma 983 főt kezelnek kórházban, összesen 25 kórházban. A 983-ból 675-en Budapesten vannak.

2020.04.29 11:25 További érdekességek az érettségiről 1144 helyszínen lesznek vizsgák, összesen több mint 91 ezer vizsgalap lesz. 6 nap alatt 26 teherautó szállítja a feladatlapokat az érintett intézményekhez A legidősebb érettségiző közel van a 70-es életkorhoz, ő sem lépett vissza.

2020.04.29 11:24 Külföldi érettségizők Azokat, akik külföldön érettségiznek, a magyar határőrző szervek beengedik őket és mentesülnek a 14 napos karantén alól. De erről még folynak az egyeztetések az érintett országokkal is, ahonnan átjönnének ezek a diákok.

2020.04.29 11:23 Sokakat töröltek az érettségiről 113 387 fő jelentkezett eredetileg az érettségi vizsgákra, közülük több mint 26 ezer főt töröltek az előrehozott érettségik miatt, így összesen 84 284-en írhatnak jövő héten a vizsgákon.

2020.04.29 11:19 Mindenki kap majd maszkot Maruzsa Zoltán bejelentette a lebonyolítási körülményeket: nincs központi lázmérés,

mindenképpen írásbeli vizsga lesz,

az első héten a vizsgák 9 órakor kezdődnek,

tömegközlekedési járatsűrítés lesz,

az épületekben nem lesznek rendőrök, de az iskolák környezetében lesznek rendőrök

mindenkinek maszkot biztosítanak, a tanároknak gumikesztyűt is

2020.04.29 11:17 9-kor kezdődnek a vizsgák az első héten Jövő héten hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák, a járvány kontroll alatt van és vélhetően elkezdődnek a lazító intézkedések is az országban - mondta el Maruzsa Zoltán.

