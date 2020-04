Operatív törzs: kórházakban, idősotthonokban terjed a koronavírus

A fertőzések továbbra is jellemzően a zárt közösségekben terjednek, idősotthonokban, kórházakban jellemző ez - hangsúlyozta a tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta azt is, hogy miképp kell szabályosan hordani a maszkot.

Ismét egyéni védőeszközök érkeznek: hét repülővel érkezik több tonna felszerelés érkezik hazánkba - ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Hétvégén több ezer esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás megsértése miatt. Hétvégén a szombati 1905 után vasárnap is több mint 1700 esetben kellett a rendőröknek intézkedniük a korlátozások megszegése miatt. Az elrendelt büntetőeljárások száma eddig összesen 281, ebből a csalás és a rémhírterjesztés jár az élen a járvány kezdete óta.

Hétvégén 1476 hatósági házikarantént rendeltek el, 9829-esn vannak jelenleg karanténban. 41 esetben intézkedtek a hétvégén azokkal szemben, akik megszegték a szabályokat. Kiss Róbert szerint a határokon most nyugalom van, Tompán és Röszkén kell egy-egy órát várni a teherforgalomnak.

Müller Cecília ismertette az adatokat, elmondta, tegnap nyolcan haltak meg a fertőzésben, a 280-ból 261 elhunyt 61 éven felüli, az 51-60 évesek közül 11-en, a negyven év alattiak közül ketten hunytak el. 480 fő gyógyultan távozott a kórházból, illetve otthon gyógyult meg. Egyre több fertőzöttet ápolnak kórházban, 931 fő van kórházban, 52-en lélegeztetőgépen. A mintavételek száma emelkedik. A fertőzések továbbra is jellemzően a zárt közösségekben terjednek, idősotthonokban, kórházakban jellemző ez - hangsúlyozta.

A tisztifőorvos a maszkok kapcsán arról beszélt: az orvosi maszkok és a speciális maszkok között különbséget kell tenni. A speciális maszkok képesek megszűrni a legkisebb részecskéket is, ezért védik a viselőjüket. A sebészi maszkról azt monta, békeidőben az operáló sebész és a műtősök hordják azokat, célja az, hogy megvédjék a műtött beteget, hiszen ha valaki tüsszentene, köhögne. A speciális maszkok tehát a viselőt védik, az orvosiak pedig a környezetet.

A speciális maszkok jellemzően az egészségügyben használatosak, azokat egészségesen kell hordani

- jelentette ki Müller. A saját készítésű maszkok kapcsán elmondta, nem tudni, ezeknek milyen hatékonysága van a terjedés megakadályozása érdekében. Aki biztonságérzetből hordaná ezeket, az tegye fel nyugodtan, de rendesen: a betegre kell maszkot adni a tisztifőorvos szerint. A szájmaszk akkor hasznos, ha valaki tünetmentes hordozó, hiszen maszkkal nehezebben adja tovább a maszkot. Ha valaki viseli a maszkot, tegye szabályosan: valahogy rögzíteni kell a maszkot. Fontos, hogy az orrot és a szájat is eltakarja. Felhelyezés után olyan szoros legyen, amennyire csak lehet.

Egyszer helyezzük fel, utána ne nyúlkáljunk az arcunkhoz, mielőtt feltesszük mossunk kezet. A legvételt követően is így kell eljárni. Kizárólag egyszer használjuk ezeket, mossuk ki 60 fok felett. Az orvosi maszkok hétköznapi használatát nem javasolják, hiszen azokat csak egyszer lehet használni, azokra nagy szükség van az egészségügyben. Inkább a mosható maszkot javasolja a tisztifőorvos.

A maszk viselése egyetlen tényező azon intézkedések közül, nem helyettesíti a távolságtartást, sem a többi szabály betartását

- húzta alá.

A járványgörbe nagyon különböző alakzatot ölthet, jellemző egy felfutás, majd elérkezik a megfertőződöttek száma egy olyan egyensúlyi értékre, amikor a vírus átadása már nehezített, mert többen átestek a fertőzésen. Ekkor érkezünk el az 1-es reprodukciós rátához, amikor stagnál a járvány, majd kezd lecsengeni - ez jelenti a platót szerinte, de az időtartam kiszámíthatatlan. A tetőzés időtartama kiszámíthatatlan - ismertette Müller a tetőzésre vonatkozó kérdésre.

Kiegyensúlyozott állapotban van az a beteg, akin az új vérpalzma-terápiát alkalmazták a tisztifőorvos szerint. "Tervezzük több beteg hasonló kezelését, ma több olyan embert megkeresnek, akik már átestek a betegségen és most segíteni tudnak vérplazmával" - mondta. Három hajléktalanszállót tartanak nyilván, ahol megjelent a koronavírus. Az eljárás ugyanaz, mint minden más esetben, a hajléktalanoknál arra törekszenek, hogy őket kórházban ápolják azért, mert hajlamosak azért, hogy eltávozzanak, és nehéz őket felkutatni. Az ő környezetükben is van kontaktkutatás, de ez "az ismert okok miatt" elég nehéz - válaszolta egy másik kérdésre Müller Cecília.

Kiss Róbert szerint az ingyenes parkolás meghozta az eredményét, egyre többen csak autóval mennek ügyintézni a tömegközlekedés helyett, a járvány megbetegedési görbéje laposabb, mint azt korábban vártuk.

Az egészségügyi dolgozók, a szociális intézmények dolgozói munkakörükből kifolyólag is veszélyeztetettebbek, ezért fontosak az egyéni védőeszközök és az azokkal kapcsolatos szabályok betartása. A megbetegedési arány hasonló, mint az európai országokban,

az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó, de sokan már meg is gyógyultak. Nem mindenkinek voltak tünetei.

Eddig 25 idősotthonban ütötte fel a fejét a fertőzés: vannak nagyobb létszámúak is, ahol magasabb a fertőzöttek száma is. De vannak olyanok is, ahol egy-egy gondozott van elkülönítve, vagy kórházban. A 25 intézményből összesen 64-en hunytak el.

