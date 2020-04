Operatív törzs: hétvégén ismét korlátozhatnak a polgármesterek

Május 3-ig hatályban maradnak a kijárási korlátozás szabályai, a következő két hétvégén is az önkormányzatok rendelkezhetnek a kijárási intézkedésekről. Közben 880 főt ápolnak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen vannak. Számosan vannak azonban, akik már lekerülhettek a lélegeztetőgépről. Az operatív törzs sajtótájékoztatója.

Május 3-ig hatályban maradnak a kijárási korlátozás szabályai, a következő két hétvégén is az önkormányzatok rendelkezhetnek a kijárási intézkedésekről - ismertette Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatőján. A rendőr alezredes ismertette, hogy több határátkelő is megnyílik az ingázók előtt Ausztria, ileltve Szerbia felé is. A határforgalom ellenőrzés tekintetében ma Röszkén van várakozási idő.

536 házi karantén elrendelése, továbbra is csökkennek, 19042 van érvényben most. Immár csak 18 esetben tapasztaltak szabályszegést ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 24 órában 1124 magatartásszegést tapasztaltak, és 350 helyszínbírságot szabtak ki - mondta el Kiss. 70 esetben rendeltek el büntetőeljárás rémhírterjesztés miatt.

Még nem vagyunk a járvány végén, még emelkedő tendenciát tapasztalunk napról napra

- mondta az országos tisztifőorvos, majd ismertette: meghalt újabb 14 idős és "néhány kevésbé idős" krónikus beteg, ezzel 239 főre emelkedett az áldozatok száma Müller Cecília elmondta, 390-en gyógyultan távoztak a kórházból. Akik kórházba kerülnek, ne essenek kétségbe, hiszen minden adott Magyarországon, minden gyógykezelés. A laborvizsgálatok száma is folyamatosan emelkedik - mondta el. Ez már átlépte az 55 ezret. Jelenleg 880 főt ápolnak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen vannak. Számosan vannak azonban, akik már lekerülhettek a lélegeztetőgépről.

Folytatódik az idősotthonok ellenőrzése, és a fertőtlenítéseket is folyamatosan elrendelik. Ezekre azért van szükség, mert olyan helyen is történik, ahol nem regisztráltak fertőzést, hiszen a fertőzés bármikor megjelenhet. Ennek van preventív hatása is.

A tisztifőorvos elmondta, a napokban megnőtt a fertőtlenítők iránti igény, amit valahogy kezelni kellett, hiszen ez egy szükséges és jogos elvárás volt a lakosság és a szolgáltatók részéről. Sok ipari szereplő állt át fertőtlenítő gyártásra, a népegészségügyi központ 70 ideiglenes engedélyt adott ki ezek gyártására. A megfelelő, bevizsgált szereken egy, az országos tisztifőorvos által kiadott engedélyszámnak is szerepelnie kell, ha ez nincs rajta a terméken, akkor fenntartással kell fogadni.

Ebben a járványban olyan szert kell választani, ami nemcsak baktérium, hanem vírusölők virucidok - hívta fel a figyelmet Müller Cecília, ismét a hipót ajánlva. A tisztifőorvos a fertőtlenítőszerek megfelelő alkalmazásáról is részletesen beszélt, kiemelve: a túladagolást mindenképpen kerüljük el.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, rengeteg védőeszközre van szükség, heti több százezret használnak el az egészségügyi intézmények. A maszkoknak meghatázozott felhasználási időtartama van, ezek egyszer használható maszkok, egy műszakban előfordulhat, hogy 5-6-ra is szüksége lehet.

Fotó: MTI/kormany.hu

Címlapkép: Getty Images