Nem bírják az extrém terhelést a háziorvosok: ezért nem működik az oltási program

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) területi vezetői közül többen egyetértenek a testület Győr-Moson-Sopron megyei elnökének segélykiáltásként is felfogható nyílt felhívásával, amelyben a lakosság félretájékoztatásáról, az oltási rendszer feszültségeiről, hibáiról írt hétfőn. A háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést, és még sok páciens a dühét is rajtuk tölti ki.

Magára hagyták a háziorvosokat az oltások szervezésénél - írja a hvg.hu, mely egyre több háziorvostól kapott olyan visszajelzést, hogy túl sok időt vesz igénybe az oltás megszervezése, ezért a betegekre is kevesebb energia jut. Pedig a koronavírus brit mutációjának intenzív terjedése miatt nemcsak a kórházakban, hanem a praxisokban is komoly a terhelés. Az igazi problémát az érkező oltóanyagok elosztása jelenti: emiatt nemcsak a "hagyományos" betegekre jut kevesebb idejük, hanem a koronavírusos esetek kiszűrésére, ellátására is.

A tömeges oltásokra készülve Müller Cecília országos tiszti főorvos a múlt héten a május végig terjedő időszakra a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára. Az érintetteknek azonban nem világos, hogy ha az oltások miatt eltiltják őket attól, hogy ügyeljenek és helyette oltani vezénylik át őket, ki fogja rendelési időben ellátni a pácienseket. Egy háziorvos elmondta, eleinte azt ígérték, a hétvégi oltásért plusz pénz jár és ügyelniük sem kell, viszont ma úgy áll a helyzet: szó sincs prémiumról, és aki nem olt hétvégén, az büntetésre is számíthat.

Háziorvosok, kórházi, szakrendelői orvosok és ápolók hetek, hónapok óta küzdenek, dolgoznak és egyre nehezebben viselik a terhelést

- írta a Facebookon Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetének elnöke, aki nem festett túl jó képet az oltási rendszerről. Szerinte a helyzetet tovább nehezíti, hogy a lakosság tájékoztatása hiányos, gyakran téves vagy félrevezető, az orvosok számára totális cenzúra van. Miközben a háziorvosok próbálják az oltásokat szervezni, szinte mindegyik kolléga azt jelzi, hogy "betegeik elégedetlenek, sokszor agresszívak, mert a közmédiából azt hallják, hogy van elég oltóanyag, a hévégeken is oltanak, s kérdéseikkel nyugodtan forduljanak háziorvosukhoz".

A tapasztalt problémákért a háziorvosukat, teszik felelőssé, gyakran rajta kérik számon, néha támadják, vagy fenyegetik az elmaradt, vagy még meg sem érkezett oltások miatt

- írta az elnök. A nyílt levél miatt a Népszava megkeresta a MOK több megyei szervezetét, hogy megtudjuk, egyetértenek-e az abban leírtakkal, hasonlóak-e a tapasztalataik. A megkérdezettek többsége nem tartotta túlzónak a levelet, de akadt, aki megengedőbb volt hibákkal szemben.

Több megyei MOK-vezető is csak névtelenséget kérve mondta el véleményét: egy dunántúli MOK-vezető szerint "a háziorvosoknak legalább akkora problémát okoz a vakcinákkal és az oltási helyzettel kapcsolatos hamis kormánypropaganda, mint maga a koronavírus." Némileg árnyaltabbnak látja a helyzetet az egyik észak-kelet magyarországi megye kamarai elnöke. Szerinte nem lennének ekkora problémák az oltási struktúrában, ha volna elég vakcina, de most más országokban sincs annyi, amennyi kellene. Hozzátette: lehet hiba a rendszerben, de ennél nagyobb gondnak tartja, ha valaki bizonytalanságot kelt a betegekben mondjuk éppen az oltási sorrend folyamatos megkérdőjelezésével. Szavai szerint a "békát le kell nyelni", az oltás halad, még ha kisebb-nagyobb buktatókkal is.

