Felütötte a fejét a kegyetlen vírus: az idős magyarok háromnegyede veszélyben van

Már észleltek influenzaszerű megbetegedéseket Magyarországon, a szakemberek szerint érdemes előre gondolkodni, és beoltatni magunkat a kór ellen. Bár maga az influenza jóesetben nem veszélyes, de az esetleges szövődmények eléggé súlyosak lehetnek. Ahogy már évek óta, idén is kérhetik a jogosultak (javarészt a 60 év felettiek) az ingyenes védőoltást, de a tisztifőorvos szerint rengetegen nem adatják be maguknak a díjmentes vakcinát. Kiderült, hogy az idős magyaroknak csak a negyede védett a kórral szemben.

Bár csalóka volt ez a decemberi tavasz, hamarosan indul az influenzaszezon, a járvány már fel is ütötte a fejét az országban, legalábbis az influenza figyelőszolgálat múlt heti jelentése szerint bár még nincs tömeges járvány, de azért már itt motoszkál a kórokozó az országban. Az adatok szerint 2019. december 9-15. között az országban 9 280 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A betegek 27,3 százaléka 0-14 éves gyermek, 38,7 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 25,6 százaléka, 8,4 százaléka 60 éven felüliek közül került ki.

Nagy baj még nincs tehát, de érdemes előre gondolkodni: a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint sem késő még decemberben is beoltatni magunkat influenza ellen, elkerülve a borzasztó szenvedést. Sőt, bár az influenza általában szövődmények nélkül, néhány nap alatt gyógyul, ám a súlyos szövődménnyel járó megbetegedések kórházi kezelést, sőt akár gépi lélegeztetést is igényelhetnek, bizonyos esetekben akár halált is okozhatnak.

Ingyen van, mégsem kérik

A központ idén is felhívta a figyelmet, hogy 1,3 millió adag térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a 60 éven felüliek vagy a krónikus betegségben szenvedők oltásához. Akik nem jogosultak az ingyenes vakcinára, azoknak sem kell mélyen a zsebébe nyúlnia: nagyjából 3000 forintért szerezhető be a vakcina.

Ugyanakkor valamilyen érthetetlen okból rengetegen nem kérik az ingyenes vakcinát: Müller Cecília országos tisztifőorvos novemberben arról számolt be, hogy bár az elmúlt években egyre többen vették igénybe a térítésmentes védőoltást, tavaly a rendelkezésre álló mennyiségnek csak a 60 százaléka fogyott el, ami - mint fogalmazott - nem túl jó arány.

Hasonló képet festenek az Eurostat adatai is: bár az uniós statisztikai hivatal csak a 65 éven felüliek tekintetében közölt adatokat, ezekből is kirí, hogy eléggé csehül állunk. Kiderült ugyanis, hogy Magyarországon csak az említett korosztály kicsit több mint negyede (26,8%) volt beoltva influenza ellen 2017-ben, és ez az arány a tisztifőorvos nyilatkozatából kiindulva azóta sem javulhatott túlságosan sokat.

Sőt, ha megnézzük az Eurostat rendelkezésre álló adatait, akkor láthatjuk, hogy egyre rosszabb a helyzet Magyarországon. A hivatal 2002 óta jegyzi a hazai statisztikákat, 17 éve még a 65 éven felüliek 36,8 százaléka volt védett a kór ellen, a rekord pedig a következő évben volt, amikor még egy tized százalékkal javult az arány.

Minimális bizakodásra ad okot, hogy mialatt 2016-ban már csak 24 százalék volt a beoltott idősek aránya, 2017-re ez javulni tudott.

Európában sem állunk jól

Ha az EU-s átlagot nézzük, annak is jóval alatta vagyunk: 2017-ben ugyanis a 65 év feletti uniós polgárok 44,34 százaléka adatta be magának a vakcinát. Ugyanakkor a régióban még egészen jól szerepelt Magyarország, hiszen ugyanez az arány a környező országok közül Horvátországban 23 százalék, a cseheknél 20,26. Romániában még az idősek ötöde sincs beoltva, csak 16,1 százalékuk, de Szlovákiában (13%) Szlovéniában (11,8%) és Szerbiában is jóval kisebb a védett 65 év felettiek aránya, mint Magyarországon. Itt érdemes megjegyezni, hogy Ausztriáról és Lengyelországról nem közölt friss adatokat az Eurostat, illetve Bulgáriából sem voltak számok.

A lista legvégén Észtország áll, ahol az időseknek kevesebb mint 5 százaléka kapta meg a vakcinát 2017-ben, de Észak-Macedóniában is csak 6,5 százalékos az arány, és a letteknél sem éri el a 7 százalékot a mutató. Ellenben az Egyesült Királyságban a 65 év felettiek majdnem háromnegyede (72,56%) védve volt a kór ellen, de a hollandoknál is 64 százalék az arány. Az összesítés harmadik helyén Portugália áll 60,8 százalékkal.