Embertelenül sok a kullancs Magyarországon: százezrekbe kerül a család biztonsága

Magyarország klímája igazi melegágya a kullancsoknak, amik ráadásul az egyre meleg telek miatt mindinkább elszaporodnak. A hírhedt paraziták alapvetően két súlyos betegséget terjesztenek, ám ezek közül csak egyik esetben érhető el védőoltás, ami egy átlagos család esetében majd 250 000 forintba is kerülhet az első három évben. A másik betegség esetében tehát marad a megelőzés, azonban ez sem olcsó mulatság, hiszen a vegyszeres riasztószerek, illetve a modern, ultrahangos riasztók is pénzbe kerülnek. Mutatjuk, hogy mennyibe.

Az egyre melegebb átlagos éves időjárásnak gyakorlatilag egyenes következménye, hogy sokkal több a kullancs a világszerte. Így - sajnos - ez Magyarországon sincs másképp. Az egyre több kullancs pedig azt is jelenti, hogy magasabb az előfordulása azoknak a megbetegedéseknek, amiket e parányi vérszívó paraziták terjesztenek.

Magyarországon a két legveszélyesebb betegség, amit elkaphat az ember a kullancstól az az agyvelőgyulladás és a Lyme-kór. A védekezés azonban nem mind a két esetben ugyanaz, sőt az egyik betegségre védőoltás is elérhető, igaz, elég borsos áron. Más esetekben azonban be kell érni az általános, kullancs elleni védekezéssel, de ezek sem olcsóak.

Mindenhol nagy a veszély

Mivel kullancsok számára a legkedvezőbb életteret a mérsékelt éghajlati klíma és a magas páratartalom jelenti, ezért Magyarországon különösen sok parazita található. Az egyre melegebb telek miatt ráadásul tömegesen életben tudnak maradni, ezért évről évre egyre nagyobb a szaporulatuk. A fleatickrisk.com kullancstérképének tanúsága szerint Magyarországon gyakorlatilag csak magas kullancskockázatú, illetve közepes kullancskockázatú helyekről lehet beszélni.

A közepes kockázat már azt jelenti, hogy érdemes figyelni, aktív élősködőkre már számítani lehet. Míg magas kockázat esetében a paraziták aktivitása olyan szintet ért el, amely fokozott figyelmet igényel. Ilyenkor már érdemes megelőző intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a nem kívánt csípéseket.

Ahogy az a térképen is látszik, Magyarország szinte teljes nyugati része, illetve az északi megyék, valamint Nyíregyháza és Debrecen vonalában is magas a kockázat, míg Budapesten és környékén, valamint délen közepes kockázattal érdemes számolni.

Nem minden kullancs fertőz

Ahogy azt a térkép alapján látjuk, bárhová is menjünk Magyarországon, érdemes odafigyelni a kullancsokra. Már csak azért is, mert a paraziták messze nem csak az erdőkben, de a parkokban, illetve a kertekben is ott lehetnek. Az azonban tévhit, hogy a parizták a fákról hullanának alá, az igazság ezzel szemben az, hogy a kullancsok az aljnövényzetben találhatók - ezt azért nem árt tudni.

Még az a szerencse

Bár mostanság egyre több a kullancs az országban, még az a szerencse, hogy a hivatalos adatok szerint agyvelőgyulladást csak körülbelül minden ezredik kullancs terjeszt. Az tehát, hogy ez ilyen állat csípjen meg minket a legritkább. További jó hír azonban az is, hogy az agyvelőgyulladás ellen az emberiség már rendelkezik védőoltással, amit már 1 éves kortól is be lehet adni.

Igen ám, csakhogy ez egyáltalán nem olcsó mulatság, ráadásul egy oltás egyáltalán nem is elég a védettséghez. A Nemzeti Oltóközpont hivatalos árlistája szerint a Nimenrix (Meningococcus ACYW) agyhártyagyulladás elleni védőoltás darabjának ára beadással együtt 15 100 forint.

Ez azonban, ahogy írtuk, nem elég egyszer. Az igazi védettséghez ugyanis fontos betartani az oltási rendet, ami a következő dr. Jelenik Zsuzsanna infektológus szerint:

először 4 hét időközzel két alapoltás szükséges,

ezt egy év, majd 3 év múlva emlékeztető oltás követi,

ezután ötévente, 60 éves kor felett pedig háromévente kell emlékeztető oltás.

Ez azt jelenti, hogyha a 15 100 forintos árral számolunk, akkor az első három évben nem kevesebb, mint 4 oltásra lesz szükségünk. Ez egy ember esetében 60 400 forint kiadást jelent, de mondjuk egy 4 tagú, sokat kiránduló család esetében az összköltség máris 242 000 forintra rúg, csak az első három évben. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a Nemzeti Oltóközpont által is használt oltáson kívül elérhetőek még oltások, amiknek az ára például magánellátásban 10 000 forinttól 40 000 forintig is terjedhetnek.

Vigyázni kell

Sajnos a másik hírhedt, kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór ellen azonban nincsen védőoltás. Így ezt a megbetegedést csak úgy előzhetjük meg, hogyha hatékonyan védekezünk a kullancsok ellen, vagy hogy ha már megcsípett minket a parazita, nagyon gyorsan észrevesszük azt, és eltávolítjuk.

Nagy pech azonban, hogy a hazai kullancs populáció igencsak fertőzött a Lyme-kórral. Ez azért van így mert, a Lyme-kór leggyakoribb előfordulási helyei azok az országok, ahol az éves középhőmérséklet 10-17 °C között mozog, így Magyarország is kiemelten érintett a betegség tekintetében.

Pontos adataink azonban sajnos nincsenek, Lyme-kór mentes Magyarországot Alapítvány elnöke szerint a hazai kullancspopuláció mintegy 10 százaléka hordozhatja ezt a betegséget, de Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa szerint a Lyme-kórt okozó baktériumok akár 40-50 százalékos gyakorisággal is előfordulhatnak a kullancsokban.

A lényeg tehát az, hogy Magyarországon sok a kullancs, ráadásul a Lyme-kórt okozó baktériumot hordozó vészívók száma is igen magas. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Magyarországon a hivatalos adatok szerint 2014 és 2018 között több, mint duplájára emelkedett a bejelentett Lyme-kór megbetegedések száma.

Ez a betegség pedig igen veszélyes. Lassú bőrsorvadást, szívizomgyulladás következtében szívritmuszavart, idegrendszeri elváltozásokat, agyhártyagyulladást, lassú elbutulást, a kóros feledékenységet, arcidegbénulást, egyéb ideggyulladást okozhat - írja a Házipatika.

Ezzel együtt Lyme-kór mentes Magyarországot Alapítvány elnökének tájékoztatása szerint, a Lyme-kór alapvetően nem halálos kimenetelű megbetegedés, ugyanakkor kezelése a szervezet számára rendkívül megterhelő lehet. A kór az esetek nagy részében jóindulatú, sokszor magától gyógyul, ugyanakkor előfordulhat, hogy a betegség progresszív lefolyású - ilyenkor a beteg sorsa jórészt az első ellátó orvoson múlik. A Lyme-kór korai diagnosztizálás esetén heteken át tartó, nagy dózisú antibiotikum-kúrával kezelhető; késői észrevétel esetén intravénás eljárásra lehet szükség.

A betegségből való felgyógyulás során azonban nem alakul ki védettség: a Lyme-kórt bármikor újra elkaphatjuk, ráadásul a fertőzött emberek 10 százalékánál központi idegrendszeri rendellenesség is kialakulhat.

Mivel a Lyme-kór ellen védőoltás nincs, a betegség ellen csak úgy védekezhetünk, ha megvédjük magunkat a kullancsoktól. Vagy, ha már megcsípett minket egy kullancsa, akkor még az a szerencse, hogy a kórokozót a csípés utáni 12-36 órában adja át a parazita az embernek, úgyhogy ha idejében észleljük, hogy kullancs mászott belénk, és eltávolítjuk azt, akkor nagy eséllyel nem kell aggódnunk a Lyme-kór miatt.

De mennyibe kerül a védekezés?

Mivel a kullancsok ellen nincs száz százalékos védelem, ezért érdemes a szakemberek szerint kombinálni a védekezést. Ezt érdemes ott kezdeni, hogyha kullancsos helyre megyünk, akkor érdemes hosszú nadrágban lenni, a nadrág végét betűrve a zokniba, ugyanezt a pólóval is megtenni, valamint sapkát húzni. Egyfelől tehát érdemes figyelni az öltözködésre, illetve lehetőség szerint kerülni az olyan terepet, ahol nagyobb eséllyel lehetnek paraziták.

Ez eddig ingyen volt, azonban maga a ruházat nem riasztja el a vérszívókat, maximum csak megnehezíti a dolgukat. A klasszikus sprayek azonban már jó védelmet nyújthatnak, a szakemberek szerint azonban ezek közül érdemes olyat vásárolni, amire a gyártók legalább 6-8 órás hatékonyságot szavatolnak.

Kullancs elleni védőpermeteket gyakorlatilag minden nagyáruházban, illetve drogériában kapni lehet. Az áruk nagyjából 800 és 2 000 forint között mozog. Emellett azonban ajánlott modernebb eszközökhöz is nyúlni. Manapság már elérhetők például ultrahangos kullancsriasztók. Ezeket már 4 - 7 ezer forintos áron be lehet szerezni, az egyes márkák hatékonyságáról azonban nem árt mindig előre érdeklődni.

A kullancsok ellen természetes módon, illóolajokkal, illetve fokhagymával is lehet védekezni. Bárhogy is döntsön az ember, jó tisztában lennie azzal, hogy mind a vegyszeres, mind a vegyszermentes illóolajos megoldás okozhat bőrirritációt, illetve erős szaghatást. Ennek ellenére ezeket a szereket mindenképpen ajánlott kombinálni a modern, ultrahangos riasztókkal. Fontos még az is, hogy 3 éves kor alatti gyermekek számra, nem minden készítmény használható, ezért erről is érdemes használat előtt tájékozódni.

Összegzés

Ahogy a cikkben írtuk, a kullancsok terjeseztette agyhártyagyulladás ellen védőoltással lehet védekezni, ám ez egy négytagú család esetében az első három évben majd 250 000 forintba kerül. Sajnálatos módon azonban az ugyancsak veszélyes Lyme-kór ellen nincsen védőoltás, így ez ellen csak megelőzéssel lehet védekezni.

Vegyszeres kullancsriasztók óriási számban kapható, ezek a szerek általában 800 - 2 000 forintba kerülnek, míg egy ultrahangos riasztóért már 7 000 forintot is elkérhetnek. Fontos, ajánlott kombinálni a vegyszeres és vagy természetes szereket az ultrahangos riasztókkal.

