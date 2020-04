Ekkortól lazíthat a korlátozásokon Ausztria: túl vannak a nehezén?

A tervek szerint húsvét után enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett teljes körű korlátozásokon Ausztriában.

Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn bejelentette, hogy a tervek szerint húsvét után enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett teljes körű korlátozásokon: április 14-től kinyithatnak a 400 négyzetméteresnél kisebb boltok, a cél pedig az, hogy május elsejétől a nagy üzletek, bevásárlóközpontok és plázák is újra korlátozás nélkül fogadhassák a vásárlókat.

Ha az enyhítés után sem romlik újra a járványhelyzet, akkor május közepétől fokozatosan, lépésről-lépésre a szállók és éttermek is kitehetik a "nyitva" táblát. Erről majd április végén, a friss statisztikai adatok alapján születik konkrét döntés, írja a The Guardian. A korlátozások enyhítése nem vonatkozik a tömegrendezvényekre, ezek megtartása továbbra is tilos legalább június végéig, és az iskolák is biztosan zárva maradnak május közepéig.

Sebastian Kurz azt is bejelentette, hogy hétfőtől a tömegközelekdési járműveken mindenkinek kötelező lesz arcmaszkot viselni.

Kurz azt mondta szombaton, hogy

ha valamennyien fegyelmezettek maradunk a húsvéti időszak alatt is, akkor bízom benne, hogy képesek leszünk fokozatosan és óvatosan visszatérni a normális hétköznapokba húsvét után.

Horvátország, Szlovénia is enyhíthet

Szlovénia a miniszterelnök szerint két-három héten belül enyhíthet az egészségügyi helyzet miatt érvényben lévő korlátozásokon, Horvátország megnyitná a termelői piacokat húsvét előtt.

Janez Jansa szlovén kormányfő a hétvégén úgy értékelte: két-három hét múlva a kabinet enyhíthet egyes érvényben lévő korlátozásokon, amelyeket a koronavírus-járvány terjedésének lassítására vezettek be, írja az MTI. Amennyiben az állampolgárok betartják a társasági érintkezésre vonatkozó szabályokat, megfelelő óvatosság mellett újabb könnyítések jöhetnek május végén - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szlovéniában a hétfői hivatalos közlés szerint egy nap alatt 24-gyel, 1021-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig 30-an haltak meg a járvány következtében, a legutóbbi 24 órában ketten. Szlovénia nem közöl az elhunytak nemére, egészségügyi állapotára és korára vonatkozó adatokat. A diagnosztizált betegek közül 30-at ápolnak intenzív osztályon. Eddig összesen 28 253 koronavírustesztnek lett negatív az eredménye az országban.

Horvátországban már korábban beszüntettek minden szükségtelen tevékenységet. A válságstáb ugyanakkor vizsgálja annak lehetőségét, hogy még húsvét előtt újra megnyissa a termelői piacokat.

Horvátországban az eddigi utolsó közlések szerint egy nap alatt 40-nel, összesen 1222-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 16 halálos áldozata van a járványnak. A hétfőn bejelentett halálos áldozat egy középkorú férfi volt, aki nem szenvedett más betegségben. Az első fertőzés megjelenése óta 125 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 36 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Az országban a vírus megjelenése óta 11 464 koronavírustesztnek lett negatív eredménye.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi hivatal (HZJZ) igazgatója elmondta: a fertőzöttek között 26, tíz éven aluli gyermek is van, a legfiatalabb két hónapos. Tíztől húszéves korig 33 fertőzöttet regisztráltak, 143-an hetven évnél idősebbek, a legtöbben pedig 50 és 60 év közöttiek.

A várandós nők és a gyermekek esetében pozitívak a tapasztalatok, a terhességek rendben lezajlanak, a gyerekek pedig tünetmentesen átvészelik a fertőzést - hangsúlyozta az igazgató.