Bővül az eRecept: most már ezeket is fel lehet íratni rá

2020. április 30-ától már bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

A gyógyászati segédeszközökről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet most megjelent módosításai, lehetővé teszik, hogy bizonyos gyógyászati segédeszközöket innentől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerén keresztül, elektronikus vény formájában is rendeljenek. A papírmentes kiváltás egyelőre csak a patikákban lehetséges, de a hagyományos papíralapú recept felírási lehetősége megmarad, melyek továbbra is egyaránt kiválthatók a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzletekben és a patikákban. Az orvosnak minden esetben a beteg kérésének megfelelően kell rendelnie a GYSE terméket, és tájékoztatást kell adnia a kiváltási lehetőségekről.

A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizeletvisszatartási problémákkal küszködők gyógyászati segédeszközeit érinti, melyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki. A jövőben tovább bővülhet az eReceptre írható GYSE termékek köre.

Az EESZT-nek köszönhetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthatnak hozzá az eRecepten rendelt, nélkülözhetetlen termékekhez. Az engedélyezett, elektronikus úton rendelhető GYSE termékek listáját a NEAK a honlapján teszi közzé.

Címlapkép: Getty Images