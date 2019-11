Aggasztó látlelet: ezért végzi rosszul a munkáját négyből egy magyar

Minden negyedik magyart korlátozza mindennapi aktivitásában az egészségi állapota az Eurostat adai szerint, ezzel azonban nem vagyunk kiugróan rosszak Európán belül. Szomorúbb ugyanakkor, hogy 10 év alatt nem történt ebben érdemi előrelépés, bár ez sem magyar sajátosság.

Nem egészséges nép a magyar, azt már eddig is tudtuk, de a most napvilágot látott adatok azonban ehhez képest is meglepőek voltak. Az Eurostat adatai szerint ugyanis a 16 év fölöttiek körében a mindennapi aktivitásban minden negyedik magyar korlátozott valamilyen egészségügyi probléma miatt, azaz a felnőtt társadalom negyede. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy iugróan beteges nép vagyunk - a mi mutatónk szinte csattra megfelel az EU-s átlagnak.

A legbetegebb nép a lett és az észt - náluk a saját bevalláson alapuló felmérés szerint 10-ből négy állampolgár korlátozott valamilyen egészségügyi probléma miatt. A legegeszségesebbek egyébként a máltaiak, írek, svédek és bolgárok - pontosabban ők érzik magukat egészségi szempontból a legkevésbé korlátozottnak. Szemmel láthatóan tehát nincs összefüggés a szubjektív egészségérzet és a földrajzi elhelyezkedés, valamint gazdasági fejlettség szerint.