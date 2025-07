Brutális pusztítást végzett a vihar, több mint 1,5 milliárdot fizethet a biztosító

Csaknem megháromszorozódott az elmúlt egy hétben az Alfa Biztosítóhoz a július eleji viharokhoz kapcsolódó kárbejelentések száma: július 9-ig 5700, július 16-ig viszont már több mint 14 ezer bejelentést rögzítettek. A piacvezető lakásbiztosító rendkívüli intézkedési terv életbe léptetésével végzi az igények feldolgozását, az összes kárkifizetés szinte biztosan meghaladja a másfél milliárd forintot

A korábbi becslések szerint is tízezret meghaladó bejelentéssel számolt az Alfa Biztosító, friss adatok alapján azonban 16 ezernél is több kárigényre számítanak. A teljes kárösszeg meghaladhatja a 1,5 milliárd forintot.

Az eddigi adatok alapján Pest vármegye középső részéről, Vecsés és Gyál térségéből fogadtak kiemelten sok, több mint 2600 kárbejelentést, a becsült kárösszeg ebben a térségben meghaladja az egymilliárd forintot. Debrecenből közel ezer kárigény érkezett és kétszázmillió forintot is meghaladó kárértékről számolt be a biztosító, de Szeged, Hódmezővásárhely, Hajdúszoboszló és Gyomaendrőd területéről is több száz bejelentést regisztráltak.

Az Alfa Biztosító rendkívüli intézkedésekkel segíti a károk minél gyorsabb feldolgozását: a szakértői kapacitást csoportosított át más területről, és havaria központot alakítottak ki. A legfrissebb adatok szerint a bejelentéseknek már több mint 60%-át feldolgozták, az érintett ügyfeleket folyamatosan tájékoztatják az ügyintézés menetéről. Az alternatív kárrendezés aránya kimagasló: eddig a károk 50%-át gyorsított eljárásban rendezték, hogy az ügyfelek minél hamarabb megkapják a szükséges segítséget.

A viharkárok mérséklése érdekében a biztosító folyamatosan ellátja ügyfeleit kármegelőzésre vonatkozó tanácsokkal. Vihar közeledtével kiemelten fontos, hogy zárják be az ablakokat, lehetőség szerint védjék az üvegfelületeket redőnnyel, zsaluval. Az elektronikai eszközök épségének megőrzése érdekében érdemes a készülékeket áramtalanítani, vagy villámvédelmi eszközöket használni, hogy egy esetleges villámcsapás ne okozzon komolyabb károsodást. Lakóházak esetében a tető rendszeres ellenőrzése és karbantartása, valamint a kertben lévő fák állapotának ellenőrzése, szükség esetén a lombkorona ritkítása is segíthet csökkenteni a kockázatokat.

A kárbejelentéssel kapcsolatban az Alfa Biztosító azt tanácsolja, hogy több fotót is készítsenek a károsodott vagyontárgyakról, és a szakértő megérkezése előtt csak a mindenképpen indokolt mértékig kezdjék meg a károk helyreállítását. A sérült elemeket pedig őrizzék meg a kárszemléig, ezzel is segítve a szakemberek munkáját. A kárbejelentést az online ügyfélszolgálaton vagy az AlfaGo applikációban is megtehetik, valamint használhatják a kárstátusz felületet is, ahol naprakész információkat találnak a kárbejelentésük helyzetéről.