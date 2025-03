Rengeteg ingatlan lehet veszélyben: pillanatok alatt oda lesz minden vagyonod, ha erre nem figyelsz

A drága órák, ékszerek, szobrok, antik bútorok és festmények nem csupán luxuscikkek, hanem értékálló befektetések is, viszont a lakásbiztosítások alapcsomagjai gyakran nem nyújtanak teljes fedezetet ezekre. A legtöbb szerződés csak az általános háztartási ingóságokat védi, de magasabb csomag választásakor is érhetnek bennünket meglepetések, ha az ajánlaton nem megfelelő helyen tüntettük fel az értéktárgyakat. Hogyan tudjuk elkerülni a hamis biztonságérzetet? A szakértő válaszol!

Otthonunk önmagában is hatalmas érték, azonban előfordulhat, hogy több kincs is rejlik benne, ezért érdemes ezeket megfelelő módon védelem alá helyezni, hiszen soha nem lehet tudni, milyen kár éri az ingatlanunkat, és vele együtt az értéktárgyainkat. Bokros Máté Levente biztosítási szakértő, az atervezo.hu oldal alapítója szerint hamis biztonságérzetet adhat, ha úgy biztosítjuk az ingóságokat, hogy mindent egy csoportba, az általános háztartási ingóságokhoz sorolunk. A nagy értékű tárgyainkat minden esetben elkülönített halmazként kell kezelni, különben egy részét vagy egészét nem térítik a biztosítók.

Mekkora összegtől számít nagy értékűnek a vagyontárgyunk?

A szakértő szerint a legtöbb biztosítási szerződésen már a 200-400 ezer forint egyedi értékű ingóságokat is külön csoportban, nagy értékűként, listázva kell feltüntetni. Fontos figyelembe venni, hogy jellemzően nem fizet a biztosító, ha a szerződéskötéskor elmulasztottuk az értéklista készítését, beküldését. A valóban nagy értékű, különleges ingóságok, műalkotások és a gyűjtői darabok biztosítására külön szabályok vonatkoznak.

Például egy 1957-es Rolex Submariner, amelynek értéke akár több tízmillió forint is lehet, csak akkor biztosítható megfelelően, ha a tulajdonosa rendelkezik eredetiséget igazoló dokumentumokkal és számlával, továbbá megfelelő vagyoncsoportba került a biztosítási kötvényen, és szemléztettük is a biztosító emberével. Nem utolsó sorban a feltételek előírhatják azt is, hogy amikor épp nem hordjuk, akkor megfelelő minősítéssel rendelkező széfben tartsuk. Bármelyik elmulasztása miatt könnyen elcsúszhat a sikeres kártérítés

– hangsúlyozza Bokros Máté Levente.

Melyek a legtipikusabb értéktárgyak, és hogyan lehet ezeket kategorizálni?

A szakértő elmondása szerint egy festmény, szobor vagy nyaklánc besorolása kevés fejtörést okoz, hiszen adja magát, hogy az ékszerek, nemesfémek, műalkotások közé kell felvinni ezeket. Ilyenkor „csak” a megfelelő dokumentálásra szükséges figyelni. Egy többmilliós karóra esetében azonban már korántsem egyértelmű a helyzet. A korábban említett limitek alapján biztosak lehetünk abban, hogy nem általános háztartási ingóságról beszélünk, hanem minimum nagy értékűről.

Ha nemesfémet vagy drágakövet is tartalmaz az óra, akkor az ékszerek csoportjába kell sorolnunk, ha nem, akkor marad a nagy értékű ingóság halmazban. Ha 1900 előtt készült, akkor az anyaghasználattól vagy a képviselt értéktől függetlenül antikvitásnak minősülhet

– magyarázza Bokros Máté Levente.

A szakértő meglátása szerint nehezíti a helyzetet, hogy a biztosítóknál nincs egységes gyakorlat és keretrendszer az ilyen magas értékű ingóságokra, ezért minden eset egyedi. Van, ahol egymillió forintnál nagyobb összértékben egyáltalán nem lehet műalkotásokat levédeni, más feltételek szerint pedig már ötmilliós összérték felett kötelező értékbecslői szemlét rendelni, és van, ahol ugyanezt csak tízmillió forint felett szükséges megcsinálni.

„Az apróbetűs részekben óriási eltérések láthatók, ezért nagy körültekintéssel kell eljárjanak azok, akik több tíz- vagy százmilliós vagyonértéket tartanak az otthonukban. Egy esetleges tűzkár után a sikeres és a sikertelen kárrendezés közötti különbséget csak a megkötéskori precizitásunk fogja jelenteni” – emeli ki Bokros Máté Levente, az atervezo.hu oldal alapítója.

Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk biztosak a szerződésünk részleteiben, vagy nem szeretnénk elveszni az apróbetűs oldalak sokaságában, akkor keressünk fel egy szakértőt, aki helyettünk is gondos figyelemmel köti meg a biztosításunkat!