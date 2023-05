Így spórolhatsz súlyos pénzt lakásvásárláskor: egyszerű a trükk, mindenkinek működhet

A jelzáloghitelek thm-jében a jövőben fel kell tüntetni a kölcsönhöz kötelező lakásbiztosítás díját. A hitelfelvevőknek azonban nem muszáj rábólintaniuk arra a konstrukcióra, amit ajánlanak nekik. Érdemes körülnézniük a piacon, hogy melyik lakásbiztosítás a legkedvezőbb a számukra a díjat és a szolgáltatásokat tekintve. Az elmúlt években fokozatosan emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja, tavaly például meghaladta a 34 ezer forintot, ami 11 százalékos drágulásnak felel meg éves összevetésben.

Májustól a jelzáloghitelek teljes hiteldíjmutatójában szerepeltetni kell a lakásbiztosítás díját is, de nem mindegy, milyen biztosítás, konstrukció tartozik az adott kölcsönhöz – hívják fel szakemberek a figyelmet.

„A lakásbiztosítás a jelzáloghiteleknél kézenfekvő elvárás a kölcsönt nyújtó bankok részéről, hiszen ez egy káreset esetén, az ingatlanban keletkezett kárra fedezetet nyújt a banknak és az ingatlantulajdonosnak is. Előfordulhat azonban, hogy a lakáshitelhez kötött, egyszerűbb konstrukció kár esetén nem feltétlenül nyújt teljes körű kártérítést a tulajdonos számára vagy nem felel meg maradéktalanul az igényeknek. Az ilyen biztosítást nem muszáj elfogadni” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. Hozzátette:

A hitelfelvétel esetén érdemes alaposan megnézni az elérhető lakásbiztosítási kínálatot, és átgondolni, hogy a biztosítás mekkora értékre szól, milyen ingóságok szerepelnek benne. Azaz fontos azt a verziót kiválasztani, amelyik a díjak és szolgáltatások arányában a legjobb megoldás.

Feljebb kapaszkodtak a díjak

A szakember azt is elmondta, hogy az elmúlt években a lakásbiztosítások díja emelkedést mutatott a náluk kötött szerződések alapján.

2018-ban az átlagdíj több mint 24 ezer forint volt, egy évvel később pedig 26 ezer forint felé emelkedett. 2020-ban közel 28 ezer forint volt már az átlagdíj, majd 2021-ben átlépte a 30 ezres szintet,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

a múlt évben pedig meghaladta a 34 ezer forintot, vagyis közel 11 százalékkal nőtt éves szinten.

Az átlagdíjak emelkedése Besnyő Márton szerint részben a lakások drágulásával magyarázható, de szerepet játszik benne az is, hogy az építőipari anyagok ára is emelkedett és a munkát elvégző szakemberek bére is nőtt, ami a károk rendezésekor jelenthet nagyobb kiadást.