Elképesztő károkat okoztak a hétvégi szélviharok: egy nap alatt 4 ezer bejelentés is érkezett

Kedd reggel már megközelítette a 4 ezret az Aegon Biztosítóhoz érkezett kárbejelentések száma. Az ügyfelek által becsült kárösszeg kb. 600 millió Ft. Magyarország piacvezető lakásbiztosítója a regisztrált káresetek számának további jelentős növekedésével számol. Az Aegon arra kéri ügyfeleit, hogy az elsődleges kárelhárítási munkálatok előtt dokumentálják a szél okozta pusztítást.

Országszerte jelentős károkat okozott a viharos, olykor orkán erejű szél, amely a hétvégén volt tapasztalható – az Aegonhoz érkező első bejelentések szerint százezres nagyságrendű károkat okozott a heves időjárás. Javarészt az épületek tetejében és a letört, kidőlt fák miatt az ingóságokban keletkeztek károk, de kisebb számban beázásokat is kezelniük kell az ügyfeleknek - írja közleményében a biztosító.

Az Aegon Biztosító folyamatosan regisztrálja a beérkező kárbejelentéseket, amelyek száma kedd reggel már megközelítette a 4 ezret, de a biztosító tapasztalata szerint a közeli napokban ennek a többszöröse is lehet, hiszen a hétvégi károkat az ügyfelek rendre néhány napos csúszással jelentik be. A legtöbb bejelentett káresetet Pest megyéből és Budapestről regisztrálta az Aegon, de mivel az egész országot érintette a vihar, ezért a prognózisok szerint az ország más részeiből is jelentős számú bejelentés érkezik majd be.

Különösen a hideg és csapadékos időszakban, elsősorban az elsődleges helyreállítás, a további károk megelőzése az elsődleges fontosságú az ügyfelek számára, csak ezt követi a biztosítási ügyintézés. Az Aegon azt kéri az ügyfeleitől, hogy az első és halaszthatatlan helyreállítási munkálatok előtt lehetőség szerint dokumentálják képekkel a viharok okozta károkat – az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Az Aegon szakemberei folyamatosan dolgoznak a szemléken és a károk mielőbbi rendezésén, a digitális csatornákat előnyben részesítve.

A videós kárszemle révén az esetek többsége úgy rendezhető, hogy a károsultak számára minimális adminisztrációs kötelezettséget és ügyintézést jelent. Az előrejelzések szerint a következő napokban változatlanul heves szélre és csapadékra is számítani kell, ezért továbbra is fontos a kármegelőzés: mindenkinek számolnia kell időjárási vészhelyzetekkel. Az átgondolt és tudatos kármegelőzés döntő fontosságú: nagyértékű ingóságokat, járműveket lehetőség szerint zárt helyen kell tartani, az ingatlanok ablakainak zárt állapotát pedig érdemes ellenőrizni – egy rosszul bezárt ajtó és ablak is jelentős kárt tud okozni viharos időben.

Az elektromos károk megelőzésére is érdemes gondolni ebben az időszakban, mert ilyenkor is lehetséges villámlás. Ráadásul a viharok rendre okoznak károkat az elektromos hálózatban, amelynek következtében sérülhetnek az érzékeny elektronika berendezések: televíziók, játékkonzolok, számítógépek vagy akár drága mobilkészülékek.