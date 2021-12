Sokkoló balesetek történnek a magyar otthonokban karácsonykor: mutatjuk, mi a leghalálosabb vész

Nem is gondolná az ember, hogy mennyi veszély leselkedik rá odahaza az ünnepi készülődés hajrájában. Az év ennek az időszakában több a tűzeset, de az otthoni tevékenykedés miatt egyéb balestekre is nagyobb az esély. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy megismerjük a legnagyobb veszélyforrásokat, és lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük. A Pénzcentrum most négy hazai biztosítót kérdezett meg a leggyakrabban előforduló ünnepi balesetekről; a kárkifizetések mértékéről; illetve arról, hogyan előzhetők meg a tragédiák. Ez utóbbiban a katasztrófavédelem iránymutatása is a segítségünkre volt.

Az év végi, ünnepi időszak sajnos nem csak örömteli, de igazán súlyos meglepetéseket is tartogathat, ha nem vigyázunk. Sajnos az évnek ez az időszaka bővelkedik balesetekben, a háztartások tagjai sok időt töltenek otthon, a gyerekek felügyelete is problémás a téli szünet miatt, és akkor a vég nélküli sütés-főzésről nem is beszéltünk. Na meg az állandó idegeskedésről, az elromló elektronikus berendezésekről, a csúszós utakról, és a folyamatos nyílt láng használatról sem. Illetve arról sem, hogy a megnövekedett otthontartózkodás brutálisan megnövelte például a vízhálózat terheltségét.

Nem is csoda, hogy ha nem is meredeken, de azért megszaladnak a balesetek ebben a túlfűtött időszakban. Azért hogy kiderítsük, mi okozza a legtöbb galibát az év utolsó hónapjában, illetve hogy éppen emiatt mire kell a legjobban odafigyelni ezekben a zűrös napokban, biztosítókat kérdeztünk tapasztalataikról, illetve tanácsokat is kértünk tőlük, hogyan kerülhetők el a tragédiák.

Csőstül jön a baj

Az év minden időszakának megvannak a jellemző, úgynevezett szezonális balesetei, így karácsonykor is gyakrabban fordulnak elő a karácsonyi készülődéshez kapcsolódó konyhai, háztartási tűz - és balesetek

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére az Aegon Biztosító, aminek szakértői beszéltek arról is, hogy összességében ugyanakkor elmondható, „2020. évben a járványügyi korlátozások kapcsán csökkentek a közlekedési balesetek, és csak enyhe mértékben emelkedett az otthoni balesetek száma. Szerencsére a karácsonyi időszakban bekövetkező személysérüléssel járó balesetek tekintetében 2020. évben sem tapasztaltunk emelkedést és nem volt kirívó számú, vagy különleges „karácsonyi” baleset sem.”

Hasonló tendenciáról számolt be lapunknak az Allianz Biztosító is, mint írták, bár nem tapasztaltak a tavalyi évben jelentősebb növekedést a kárbejelentések számában, de általánosságban elmondható, hogy az ünnepi időszakban jellemzően a gyertyák, adventi koszorúkon elhelyezett gyertyák égetése miatt lehet több tűzeset.

Bár a karácsonyi balesetek drasztikus emelkedését a Grupama Biztosító sem tapasztalta, azt kiemelték, hogy a vezetékes vízkárok vonatkozásában 54%-kal több bejelentés érkezett az előző évhez képest hozzájuk, ami az otthoni vízhálózatunk nagyobb terhelésével magyarázható. A biztosító azt is elmondta, hogy a 2020-as év sem volt kiugró az előző évekhez képest a bejelentések számát tekintve. Egy minimális emelkedést viszont tapasztaltak a 2019-es évhez képest.

A Generali Biztosító évértékelése szerint tapasztalataik azt mutatják, a karácsonyi időszakban az otthon elszenvedett balesetek gyakrabban fordulnak elő. Általában házimunka közben (sütés-főzés, takarítás) közben szoktak balesetet szenvedni, vagy barkácsolás, ház körül végzett munkálatok közben sérülnek leggyakrabban. Gyakori a házon belüli lépcsőn lecsúszás vagy fürdőszobában elcsúszás. A fagyos időjárás - a síkos útburkolat miatt - is jelentős rizikótényező szokott lenni (kéztörés, farokcsont törés, térd- és bokaficamok).

A legtöbb baleseti kár a karácsony előtti takarításból adódik: létráról leesés, takarítás közben értékes dolgok leverése. Illetve a hideg időben a jégen elcsúszás is gyakori

- számolt be tapasztalatairól a biztosító.

Összességében azért jobb a helyzet

Pozitív tapasztalat, hogy évről évre valamivel alacsonyabb az ilyenkor előforduló tűzesetek, háztartási és ház körüli (késes-baltás) balesetek okozta személyi sérülések száma. Ennek oka lehet a modernebb berendezések, biztonságosabb konyhai gépek és világítástechnikai eszközök használata otthonaikban, másrészt talán óvatosabbak az emberek

- mondta el lapunknak az Aegon. A társaság ezen felül kitért arra is, hogy a minden évben a fűtési időszak kezdetével növekednek meg a tűzkárok, főleg a kazánok üzemeltetéséből, kéményhibákból adódóan. „A tűzesetek nagy része elkerülhetővé válna a rendszeres tűzvédelmi és elektromos felülvizsgálatokkal, illetve a nagyobb emberi odafigyeléssel” – tették hozzá a biztosító szakértői.

Durva károk is keletkeznek

2020-ban a karácsonyi balesetekkel kapcsolatban a Groupama például egyszer 4,6 millió forintot fizetett ki egy tűzesetre, ami a karácsonyfa izzó vezérlő egységének zárlata miatt keletkezett. A tűz pedig az épületre is jelentős mértékben átterjedt.

Kár-tapasztalatairól az Aegon is beszámolt, mint mondták közel 200 különböző biztosítási módozatra rendezünk baleseti kárt és többféle jogcímen térítünk egy-egy baleset kapcsán is (műtét, csonttörés, kórházi ápolás, keresőképtelenség..stb), ezért átlagos kártérítési összeget nem tudtak mondani a legjellemzőbb karácsonyi balesetekre. Azt viszont közölték, hogy a kifizetés a legalacsonyabb pár ezer forintos kórházi ápolástól a 10 millió forintos baleseti halálig terjedhet.

Így kerüld el a karácsonyi tragédiát – jó tanácsok biztosítóktól

Groupama

A karácsonyi fényeket semmiképpen ne hagyjuk bekapcsolva, ha elmegyünk otthonról.

A hagyományos gyertyáknál figyeljünk arra, hogy mire/mibe helyeztük el azokat, mert ha végig égnek, könnyen meggyújthatják az alattuk lévő tárgyakat.

Allianz

Fontos, hogy hagyjunk elég időt az előkészületekre, ugyanis a kapkodás balesetekhez vezethet. Ha nem otthon ünneplünk, kapcsoljuk be a riasztót, ha van. Ha a szabadban tervezünk sétát, ahelyett, hogy a zárt térben ünnepelnénk, fokozottan figyeljünk a nedves, csúszós utakra! Otthonunkban idén se hagyjunk égő gyertyát őrizetlenül! A fenyő állításánál ügyeljünk arra, hogy azt ne lehessen feldönteni! Figyeljünk oda, hogy a gyermekek mivel játsszanak (legyen az gyertya, elektromos égősor, csillagszóró vagy törékeny karácsonyfadísz)! Amennyiben vendégeket várunk, figyelmeztessük őket a lakás specialitásából adódó lehetséges veszélyekre, amelyet a hibás lépcső, vagy a forró kandalló rejthet. A szilveszterre a lakásban felállított fenyő többnyire kiszáradt, ezért fokozottan tűzveszélyes lehet.

Generali

Karácsonykor a sok izzósor és világító dísz könnyebben túlterhelheti a hálózatot, így érdemes erre figyelmet fordítanunk, illetve arra, hogy ezeket az eszközöket mindig rendeltetésszerűen használjuk és megfelelő helyről szerezzük be. Akár 1-2 órára, akár egy hosszúhétvégére utazunk el, mindig ellenőrizzük az elektromos hálózatot, elosztókat, és áramtalanítsunk, ne hagyjunk égősorokat áram alatt. A baj esetére és a könnyebb elhárítására is érdemes felkészülni, tűz- és füstjelzőt, tűzérzékelő rendszert érdemes otthonunkba beépíteni. Ahogyan az égősorokat, úgy a gyertyákat, mécseseket se hagyjuk égve felügyelet nélkül. Végül pedig tartsuk szem előtt, hogy az ünnep várva várt felfokozódott hangulata ne nyomja rá a bélyegét az ünnepi előkészületekre. Mindig legyünk ilyenkor is elővigyázatosak, figyeljünk az áram alatt lévő konyhai gépekre, ne másszunk magasra, csúszós utakra is alkalmas cipőt hordjunk, illetve ne is kapkodjunk az előkészületek közben – inkább legyen hideg a leves, mint hogy csonttörést szenvedjünk.

Aegon

Az ünnepekkor sokan gyújtanak adventi koszorúkat, amiket ne hagyjunk őrizetlenül, mert egy pillanat alatt kigyulladhat a lakás, megtörténhet a tűz. A karácsonyfán kizárólag ellenőrzött minőségű izzósorokat, füzéreket használjunk, és kerüljük a karácsonyfán meggyújtott csillagszórókat amik nagyon könnyen okozhatnak tüzet. Ugyanígy kerüljük az olcsó, kétes minőségű piaci fénydíszeket a lakásunk ünnepi hangulatba „öltöztetéséhez”. Az ünnepi készülődés során figyeljünk a tűzhelyre helyezett ételekre, a sütéshez használt olajat, zsírt soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, mert az felfórrosodva könnyen konyhai tüzet okozhat. Nagyon fontos, ha az olaj mégis meggyullad soha ne öntsünk rá vizet, mert attól a lángok és a forró zsír kicsap és a tűz mellett súlyos égési sérüléseket okozhat. Ezeket a tüzeket soha ne vízzel próbáljuk meg eloltani. Tanácsoljuk, hogy a nagyobb tűzesetek megelőzése érdekében mindenki tartson otthon a lakásában háztartási tűzoltókészüléket.

A betörések kockázatára is érdemes odafigyelni: soha ne hagyjuk táskánkat, értékeinket, a bejárati ajtó közelében, ahonnan könnyen eltulajdoníthatják, miközben egy csomagot veszünk át, vagy éppen vendéget fogadunk. Ha elutazunk otthonról, kérjük meg a szomszédot, hogy rendszeres időközönként ürítse ki a postaládánkat.

A katasztrófavédelem is óvva int mindenkit

Kifejezetten a tűzesetekkel kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet, és a Katasztrófavédelem sem győzi hangsúlyozni, hogy az ilyen típusú tragédiákat szinte minden esetben emberi mulasztás okozza. Éppen ezért fokozottan érdemes figyelni. Mukics Dániel, az OKF szóvivője például korábban arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy évente körülbelül 400 lakástűz keletkezik a főzés miatt. Sokan ugyanis ottfelejtik az ételt a sütőben vagy a tűzhelyen, a zsiradék vagy az olaj pedig idővel meggyullad. Ilyenkor ráadásul sokan a lehető legrosszabb dolgot csinálják, vagy elkezdenek a lakásban rohangálni a lobogó serpenyővel vagy vízzel öntik nyakon az eszközt.

Mukics Dániel arról is beszámolt, hogy egyes konyhatüzek akkorák lehetnek, hogy füstmérgezést is szenvedhetünk. Ennek a megelőzésére a tűzoltó hadnagy kombinált hő és füst érzékelő felszerelését javasolja a konyhákba, ami a párára vagy cigarettafüstre nem jelez, csak és kizárólag tűznél keletkező füstre. A szakember szerint egy minőségi készüléket már 10 ezer forintért be lehet szerezni, aminek 10 év a szavatossági ideje, ez ha kiszámoljuk havi 85 forintos kiadást jelent, ami napi 2,7 forintra jön ki.

A szóvivő szerint ez igazán nem lehet sok pénz a biztonságunkért.

A szakember kiemelten kezelte a karácsonyfa kigyulladásának is a kockázatát. A fenyők ugyanis nem december 24-én, hanem általában januárban, februárban gyulladnak ki leginkább, hiszen ekkorra száradnak ki jócskán. Éppen ezrét, ezekben az időkben már fokozottan ügyelni kell a fákra is, a legjobb természetesen ilyenkor már kidobni őket.

Mindezeken felül a katasztrófavédelem, akárcsak a biztosítók fokozottan felhívják a figyelmet arra, hogy bár bár az ünnepi időszakban a legtöbb tűz a konyhában keletkezik, emellett rengeteg tüzet okoznak a rossz minőségű elektromos eszközök.

Nem kell egész nap bedugva tartani a hajvasalót, a hajszárítót vagy a mobiltöltőt. Ezek az eszközök ugyanis nem arra lettek kitalálva, hogy állandóan feszültség alatt legyenek. Le kell szögezni, hogy egy párna alá dugott mobil, ami egész éjszaka töltőn van, bizony balesetveszélyes

- ismertette korábban lapunknak a szakember, aki beszámolt arról is, hogy „mindenféle karácsonyi dekorációt úgy kellene elhelyezni a lakásban, házban, hogy azok semmilyen hőforráshoz ne legyenek 1-1,5 méternél közelebb. Se a radiátorhoz, se egy meggyújtott mécseshez. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a fényfüzért csak akkor üzemeltessük, ha ébren otthon vagyunk, ha elmegyünk a lakásból fölösleges, hogy égjen, valamint éjszakára is érdemes kikapcsolni”.