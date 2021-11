Fizetnek az életbiztosítások COVID fertőzésre? Ezt feltétlenül tudnod kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus járvány negyedik hulláma is elért bennünket. Magyarországon 5,7 millió fő megkapta a második, több mint 1,6 millió fő már a harmadik oltását is. Ennek ellenére több, mint 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak a napokban. A járvány hatására az életbiztosítások szerepe fontosabbá vált, mint előtte. Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon fizet a biztosító a COVID fertőzésre is?

A világon mindenhol, így Magyarországon is az életbiztosítási szerződési feltételek kizárják azokat a kockázatokat, amelyek nem mérhetők fel előzetesen, vagyis nem lehet számszerűsíteni. Ilyenek például a radioaktív sugárzás, a harci cselekmények. A járványos fertőzések közül egyedül a HIV fertőzés az, ami a biztosítók kizárásai között szerepel. A COVID-19 fertőzés nem tartozik a kizárások közé, így a biztosítók koronavírus esetén is szolgáltatnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Várakozási idő az életbiztosításoknál Azt viszont tudnod kell, hogy függetlenül a koronavírus járványtól, majdnem minden biztosítónál van várakozási idő. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben vállalt teljes szolgáltatási palettát csak a szerződéskötés után bizonyos idő elteltével nyújtja. A várakozási idő alatt általában a balesetekre vonatkozóan minden szolgáltatás érvényben van, míg a betegségekből eredő biztosítási igényeket nem térítik. A várakozási idő 2-6 hónap közötti időszak szokott lenni, amely alól sok helyen mentesülhetsz, ha orvosi vizsgálattal kötöd meg a szerződést. Ilyenkor nincs várakozási idő. De van a piacon olyan biztosító is, aki nem alkalmaz várakozási időt egyes termékeinél. Egészségbiztosítási kiegészítők a járvány idején A kórházi napi térítésre, műtéti térítésre, illetve keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítások esetében sincs korlátozás a COVID járvánnyal kapcsolatban, a szolgáltatások a szerződési feltételeknek megfelelően érvényben vannak, így fizetnek a koronavírus által okozott megbetegedésekre is. Magán egészségügy A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások azok a termékek, amelyek megbetegedések esetén nem egy biztosítási összeget fizetnek ki, hanem a privát egészségügy keretében igénybe vett szolgáltatásokat (orvosi vizsgálat, konzultáció, kisműtét, CT, MRI, stb.) ellenértékét fizetik ki közvetlenül a magánkórháznak vagy intézménynek. Az ilyen biztosítási csomagok tartalmaznak szűrővizsgálatokat is. Ezek között általában nem szerepel a koronavírus teszt, így ezt a biztosítók nem fizetik. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Új járványügyi szabályok november 1-től A november 1-től érvényes új járványügyi szabályok a magánklinikákra is vonatkoznak. Csak előzetes időpontegyeztetéssel lehet bejelentkezni a vizsgálatokra. A páciensnek kikérdezéses előszűrésen kell átesnie, majd antigén gyorsteszt következik, ami önköltséges. Intézménytől függő az ár, de körülbelül 3.000 forintra számíthatsz. Kísérő csak egy fő lehet, aki akkor léphet az intézmény területére, ha kiskorú, mozgásában korlátozott vagy fogyatékkal élő pácienst kísér, és az előszűrésen átesett. Nincs korlátozás az életbiztosításoknál Az életbiztosítások és kiegészítőik esetében a koronavírus nem hozott korlátozásokat. A biztosítók inkább pozitívan, a várakozási idő csökkentésével és a szabályok enyhítésével reagáltak a járványra. A járvány egy újabb veszélyforrást hozott, ami ellen tenni kell valamit. A szabályok betartása a maszk viselése segíthet a vírus elkerülésében, de ha mégis beteg leszel lehet, hogy anyagi segítségre is szükséged lesz.

