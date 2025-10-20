2025. október 20. hétfő Vendel
Budapest
Téli gumiabroncsok kültéri közelkép
Autó

Életveszélyt kockáztat százezernyi magyar autós: erről nagyon kevesen tudnak

Pénzcentrum
2025. október 20. 19:33

A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére. Magyarországon nem kötelező a téli gumi, viszont a nyárival télen közlekedni kimondottan életveszélyes lehet.

Bár az időjárás még meglepően enyhe, jövő hét elején már számíthatunk reggeli fagyokra is. Itt az ideje, hogy időpontot kérjünk a gumisunktól a szokásos őszi abroncscserére. Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, de javallott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában nincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan. A HTA szakembereinek javaslatai a gumiabroncsok kiválasztásával, illetve cseréjével kapcsolatban a következők:

1. Az abroncscsere fontossága

Ez az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében. A nyári szett egyszerűen nem alkalmas téli közlekedésre. Gondoljunk bele: ha a télre is fent hagyott nyári abroncs miatt balesetet okozunk, a kár – akár egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is – magasabb lehet, mint egy teljes téli garnitúra ára.

2. Négyévszakos abroncs – kompromisszum, de jó választás is lehet

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget, valamint a nem használt abroncsok szezononkénti tárolásának díját is. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum: a téli és nyári abroncs anyaga, keménysége és mintázata eltér, ezért hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos abronccsal induljunk! Fontos tudni, hogy ezeket a gumikat is rendszeresen gondozni kell: évente legalább egyszer érdemes ellenőriztetni az állapotukat, a profilmélységet, a légnyomást, valamint szükség esetén elvégeztetni a centrírozást. Az egyenletes kopás érdekében ajánlott az abroncsokat időnként - a gyártói ajánlások figyelembevételével - tengelyenként felcserélni (pl. jobb első → jobb hátsó, bal hátsó → jobb első).

3. Sebességindex: figyeljünk rá!

A téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb sebességgel szabad velük közlekedni. Havonta egyszer – vagy tankoláskor – ellenőrizzük a nyomást, beleértve a pótkerékét is, hiszen a megfelelő karbantartás a négyévszakos gumik élettartamát és biztonságát is jelentősen növeli. A túl alacsony nyomás gyorsítja a kopást, növeli a fogyasztást és rontja az irányíthatóságot.

4. Az olcsóbb nem mindig jobb

Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) vagy használt gumit venni kockázatos. A használt abroncs rejtett hibái (pl. szerkezeti sérülések) akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak.

Felszerelés előtt minden abroncsot vizsgáltassunk át szakemberrel. A leszerelt abroncsokat tisztítsuk meg, és ha újat kell venni, ne kapkodjunk – akár fél évünk is van kiválasztani a megfelelőt.

5. Miért ennyire fontos a jó abroncs?

Egy jármű kerekenként csak egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal – ezen a kb. 200 cm²-es felületen dől el a tapadás, az irányíthatóság és a fékezhetőség. Vásárlás előtt érdemes szakember véleményét kérni, figyelembe véve az autó típusát, a gyártó ajánlását és a vezetési szokásokat.

6. Azonos típus, azonos tengely

A téli és nyári szettekből mind a négy kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felszerelni. Ha egy abroncs elkopik vagy megsérül, a vele azonos tengelyen lévőt is cserélni kell. Tilos téli és nyári abroncsokat keverni! Az abroncsok kiválasztásánál segít az energiahatékonysági matrica.

7. Új abroncs csak hátra!

Ha csak az egyik tengelyre kerül új abroncs, a jobb tapadású gumik mindig hátra kerüljenek – függetlenül az autó hajtásmódjától. A legjobb megoldás persze az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük. A kopás kiegyenlítésére 7–10 ezer kilométerenként érdemes a kerekek helyét megváltoztatni, lehetőleg szezonváltáskor. Forgásirányos gumiknál ügyeljünk a helyes irányra! Minimális profilmélység: A jogszabály szerinti minimum 1,6 mm, de szakértők szerint a téli abroncsnál legalább 4 mm, nyárinál 3 mm az ajánlott biztonságos érték.

8. Tárolás

A leszerelt nyári abroncsokat hűvös, száraz, fénytől védett helyen tároljuk. Felnire szerelve: egymásra fektetve. Felni nélkül: állítva, 2–3 hetente egy negyed fordulatot elforgatva.

9. Futómű és TPMS

A futómű beállítása meghatározza a gumik élettartamát és a jármű biztonságát. A rossz beállítás rendellenes kopást, hosszabb fékutat és rosszabb úttartást okozhat. A rendszeres karbantartás és centrírozás szakműhelyben elengedhetetlen. A TPMS-rendszert házilag nem lehet kalibrálni, ezért szezonális csere esetén is érdemes szakemberhez fordulni.

Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás:

  • Ausztria: nov. 1 – ápr. 15. kötelező téli abroncs, hólánc is szükséges
  • Szlovénia: nov. 15 – márc. 15. kötelező téli abroncs
  • Szerbia: nov. 1 – ápr. 1. kötelező téli abroncs
  • Horvátország: időjárásfüggő. Hajtott tengelyen 2 téli abroncs kötelező, hólánc és hólapát is
  • Románia: időjárásfüggő. Megfelelő állapotú abroncs kötelező
  • Szlovákia: hó vagy jég esetén minden tengelyen téli abroncs kötelező

A biztonságos téli közlekedés kulcsa a megfelelő abroncs – legyen az téli vagy modern négyévszakos –, a rendszeres ellenőrzés és a szakszerű tárolás. A jó gumiabroncs nem luxus, hanem életbiztosítás.

Az energiatanúsítvány mellett a gumiabroncs oldalán található DOT jelölés is fontos információt hordoz. A Szövetség a tavaszi abroncscsere kapcsán ismételten fontosnak tartja tisztázni, mit is jelent a DOT mögötti számsor, és meddig tekinthető biztonságosnak egy abroncs vásárlása és használata.

  • A DOT-szám utolsó négy karaktere a gyártás időpontját jelöli: az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig az évet mutatja.
  • Sokan kizárólag az „idei” abroncsokat keresik, holott a gumiabroncs nem gyorsan romló termék – megfelelő tárolás mellett tulajdonságait éveken át változatlan formában megőrzi.
  • A gumiipari szakemberek szerint az abroncsok élettartama 10 év.
  • Szakszerű körülmények között tárolt, még nem használt abroncsok akár 5 évig is megőrzik eredeti állapotukat. Ez azt jelenti, hogy egy 5 éves, eddig nem használt abroncs teljesen biztonságosan felszerelhető és értékesíthető.

Fontos azonban megkülönböztetni az „új” és a „frissen gyártott” kategóriát:

Frissen gyártott az az abroncs, amelynél a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt el. Új megnevezés azokra vonatkozik, amelyek 3–5 évesek, de még nem kerültek használatba. Egy jó állapotú, 6 éves abroncs is értékesíthető, azzal a megjegyzéssel, hogy további 4 évig javasolt a használata.
Címlapkép: Getty Images
