Itt a budapesti gigafelújítás következő üteme: erre készülhetnek az autósok október végétől

Várhatóan október 31-én kezdődik a Flórián téri felüljáró déli hídjának műszaki átadás-átvétele, majd az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás lefolytatása, amelynek befejeztével - előreláthatóan még a tél kezdetéig - a megújult déli hídon elindulhat a forgalom a Szentendrei úton Pest irányába. Az északi híd lezárása és felújításának ideje alatt továbbra is buszsávok segítik a közösségi közlekedést - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton.

A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten, amely a térség közlekedését hosszabb távon is érinti. A Szentendrei úti ideiglenes buszsáv ebben az időszakban jelentősen segíti a közösségi közlekedés megbízható működését, különösen a H5-ös HÉV-hez, illetve az Árpád híd irányába közlekedő járatok esetében. A Szentendrei úti buszsávok további sorsáról a felüljáró felújítása után, a forgalmi adatok elemzése és az óbudai önkormányzattal való egyeztetés után dönt a főváros.

Ismertetésük szerint jelentős mérföldkőhöz érkezett a Flórián tér déli hídjának és a csatlakozó támfalszakaszainak a felújítása: a kivitelező szakemberei október 16-án nekiláttak a felüljáró aszfaltozásának, ami várhatóan jövő hét első feléig tart. Ezután következik még többek között a szegélyek mentén beépített öntött aszfalt vízelvezető sávok kialakítása, az útburkolati jelek felfestése, valamint a hiányzó acél hídtartozékok - például a szalagkorlát - felszerelése.

A munkák befejeztével, várhatóan október 31-én elkezdődik a déli hídrész műszaki átadás-átvételi eljárása: a BKK szakemberei, a műszaki ellenőrök és a leendő kezelő, illetve üzemeltető cégek alaposan átnézik a területet, és ha szükséges, javításokat kérnek. Kisebb helyszíni munkák még történhetnek az ellenőrzési folyamat során, amelynek a lezárását követően következhet a híd ideiglenes forgalomba helyezése. Ez azt jelenti - írták -, hogy

előreláthatóan a tél beköszöntéig elindulhat a közúti forgalom a megújult felüljárón Pest irányába.

Ezzel egy időben a kivitelező azonnal elkezdi a felújtás második üteméhez - az északi híd felújításához - kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnika kialakítását. A szükségszerű forgalomkorlátozások miatt a BKK azt kéri az arra közlekedőktől, hogy - lehetőségük szerint - a felújítás idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. A gépjárművel közlekedőknek ajánlott a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon megközelíteni úti céljukat.

A Flórián téri felüljáró északi hídjának felújítása alatt a BKK továbbra is több módon segíti a közösségi közlekedést, hogy minél többeknek nyújtson vonzó alternatívát az autóval szemben. A Bécsi út felől, valamint Pestről Buda felé is sűrűbben közlekedik az 1-es és az 1A villamos a legforgalmasabb időszakokban. A 34-es és a 106-os autóbusz csúcsidőszakban sűrűbben jár.

Az Észak-Buda felől érkező buszok haladását Kaszásdűlőtől, a Búza utcai HÉV-átjárótól a Bogdáni útig ideiglenesen kialakított buszsáv segíti, onnan a már meglévő buszsávban folytatják az útjukat. Az Észak-Buda felől érkező BKK-járatok közlekedését buszsáv segíti a Czetz János köztől a Záhony utcáig. A Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járat a Szentlélek tér, illetve Pest felé a Szentendrei úton ideiglenesen meghosszabbított buszsávban haladva, a Pacsirtamező utcánál kialakított visszafordítón közlekedik, érdemes tehát megnövekedett utazási idővel számolni.

Ezen kívül az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek térig új buszsáv létesül, hogy segítse a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a Margitszigetre közlekedő 26-os autóbusz haladását. A Czetz János köztől a Záhony utcáig tartó buszsávot a Mozaik utcai felüljáró felújításakor alakították ki a Budapest Közút munkatársai, ugyanakkor nagy szerepe van a közösségi közlekedés előnyben részesítésében a Flórián téri felüljáró felújításának teljes ideje alatt.

Kitértek arra, hogy a BKK és a Budapest Közút - kihasználva a felüljárók felújításának időszakát - már a kezdetektől folyamatosan méri a közúti forgalom és a közösségi közlekedés adatait az iskolaidőszakban és azon kívül is. Az első adatok azt mutatják, hogy a torlódások mennyisége összességében nem növekedett a térségben, a városhatártól a belváros felé tartó eljutási idők sem módosultak, viszont a torlódások súlypontja a Szentendrei út külsőbb szakaszaira helyeződött át. Így a személyautók által okozott zajterhelés és károsanyag-kibocsátás távolabb került a legsűrűbben lakott belső területektől, több 10 ezer óbudai lakos számára biztosítva csendesebb és tisztább levegőjű környezetet.

A buszsáv előnyei mindeközben egyértelműen látszanak az itt közlekedő járatok adatain, hiszen a busszal utazók a korábbi időszakkal összehasonlítva gyorsabban, pontosabban és torlódásmentesen tudnak közlekedni a Szentendrei út térségében - emelték ki a közleményben. Hozzátették, hogy a BKK a Flórián téri felüljáró felújításának második ütemére is széles körű tájékoztatással készül: a felújításról, valamint az ahhoz kapcsolódó lezárások és terelések részleteiről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon lehet tájékozódni, és a BKK Info mindennap megosztja a legfrissebb tudnivalókat.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA