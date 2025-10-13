Most érkezett! Brutálisan csökken az autópálya-matrica ára, rengeteg autós örülhet

Jelentős változások várhatók az autópálya-matricák árában: 2026-ban öt vármegyében jelentős kedvezményeket vezetnek be, miközben Ausztria teljesen digitális rendszerre áll át - tudósított a sonline.

A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta először csökken az autópálya-matrica ára Magyarországon 2026-ban. Öt vármegyében jelentős árkedvezmények lépnek életbe, miközben az országos díjak az augusztusi infláció alapján 4,3 százalékkal emelkednek.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében bárki megvásárolhatja a vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. A kedvezmény az M30-as mellett az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes. Az intézkedés az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának lezárása miatt bevezetett kompenzáció része.

Az M1-es autópálya felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék lakói mindössze 15 ezer forintért, körülbelül fél áron vásárolhatnak éves matricát a Budapest–Győr szakaszra.

Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat, és kizárólag a jármű rendszámához kötött digitális matricát vezet be. Az utolsó hagyományos matricákat 2025 novemberének végéig lehet megvásárolni, melyek 2027. január 31-ig érvényesek lesznek.

"Ez a szisztéma tulajdonképpen a magyar rendszernek felel meg. Az újdonság lényege, hogy digitális úton lehet használni, például a benzinkutaknál már nem is adnak ki matricát a magyar autópályákra, hanem előfizetéses rendszer működik" – emelte ki a megyei lapnak Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

Ausztria ezzel a lépéssel a szomszédos országok, köztük Magyarország példáját követi. A váltás nem meglepő, hiszen a vignetták 75 százalékát már most online értékesítik. Emellett az éves autópálya-matrica ára is emelkedik 2026-tól, 106,8 euróra, ami körülbelül 3 százalékos drágulást jelent.