A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legzsúfoltabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
Most érkezett! Brutálisan csökken az autópálya-matrica ára, rengeteg autós örülhet

Pénzcentrum
2025. október 13. 12:28

Jelentős változások várhatók az autópálya-matricák árában: 2026-ban öt vármegyében jelentős kedvezményeket vezetnek be, miközben Ausztria teljesen digitális rendszerre áll át - tudósított a sonline.

A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta először csökken az autópálya-matrica ára Magyarországon 2026-ban. Öt vármegyében jelentős árkedvezmények lépnek életbe, miközben az országos díjak az augusztusi infláció alapján 4,3 százalékkal emelkednek.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében bárki megvásárolhatja a vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. A kedvezmény az M30-as mellett az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes. Az intézkedés az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának lezárása miatt bevezetett kompenzáció része.

Az M1-es autópálya felújítása miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék lakói mindössze 15 ezer forintért, körülbelül fél áron vásárolhatnak éves matricát a Budapest–Győr szakaszra.

Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat, és kizárólag a jármű rendszámához kötött digitális matricát vezet be. Az utolsó hagyományos matricákat 2025 novemberének végéig lehet megvásárolni, melyek 2027. január 31-ig érvényesek lesznek.

"Ez a szisztéma tulajdonképpen a magyar rendszernek felel meg. Az újdonság lényege, hogy digitális úton lehet használni, például a benzinkutaknál már nem is adnak ki matricát a magyar autópályákra, hanem előfizetéses rendszer működik" – emelte ki a megyei lapnak Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

Ausztria ezzel a lépéssel a szomszédos országok, köztük Magyarország példáját követi. A váltás nem meglepő, hiszen a vignetták 75 százalékát már most online értékesítik. Emellett az éves autópálya-matrica ára is emelkedik 2026-tól, 106,8 euróra, ami körülbelül 3 százalékos drágulást jelent.
Címlapkép: Getty Images
#autó #autópálya #árak #ausztria #áremelés #kedvezmény #autópálya matrica #autópálya-matrica #árcsökkentés

TolllerBela
3 perce
A képtelenség újíságírása! Hogy nem lehet valamit egyértelműen, szabatosan leírni, csak leírni ? A Budapest-Győr szakaszra ? És onnan a határig jön valami pótdíj, pénzbedobálás, nyakazás, tökönrúgás, vagy másvalami ? Lesznek erre ott szakemberek, talpig ? A Szabolcs.....csak a Szabolcs, hogy odáig ki hogyan jut el, majd megoldja nem ? Mindenesetre felbontjuk, lezárjuk, eltereljük, akadályozzuk, füvet nyírunk, fát ültetünk, vizet vezetünk, drótokat cserélünk.... mindent elkövetnek a lassulásért, az időhúzásért, abban hiba nincs és nem is lesz ! Ti meg fizessetek, hülyék, a többi úton reggeltől estig razzia van, 30-as 40-es korlátozás, azt akarjátok inkább ?
0
0
