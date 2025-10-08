Itthon is beárazták a Kia világújdonságát: ennyibe kerül Magyarországon az EV5

Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál. A modell 17,99 millió forinttól elérhető, és több felszereltségi szinttel, valamint számos személyre szabási lehetőséggel rendelhető.

Megkezdődött a Kia EV5 SUV hazai forgalmazása: az új modell 217 lóerős, 296 newtonméteres nyomatékkal hajtja az első kerekeket, 81,4 kilowattórás akkucsomagja pedig akár 630 kilométeres hatótávot is biztosíthat.

Az Air nevű alapfelszereltséggel az EV5 már 18 899 000 forinttól elérhető, de ez sem a legolcsóbb, sem az ár-érték arányban legkedvezőbb változat. A limitált Launch Edition ugyanis magasabb felszereltséget kínál alacsonyabb áron: a bevezetőmodell 17 999 000 forintos árcédulát kapott.

Ezt követi az Earth felszereltségi szint, amely 20 099 000 forintért vihető haza. A kínálat csúcsán a sportosabb megjelenésű, a képeken is látható GT Line áll, 21 199 000 forintos alapárral. Az új modell személyre szabható extracsomagokkal, kilencféle színben és három különböző felniszettel az árlista szerint.

