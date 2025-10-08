2025. október 8. szerda Koppány
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itthon is beárazták a Kia világújdonságát: ennyibe kerül Magyarországon az EV5
Autó

Itthon is beárazták a Kia világújdonságát: ennyibe kerül Magyarországon az EV5

Pénzcentrum
2025. október 8. 09:08

Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál. A modell 17,99 millió forinttól elérhető, és több felszereltségi szinttel, valamint számos személyre szabási lehetőséggel rendelhető.

Megkezdődött a Kia EV5 SUV hazai forgalmazása: az új modell 217 lóerős, 296 newtonméteres nyomatékkal hajtja az első kerekeket, 81,4 kilowattórás akkucsomagja pedig akár 630 kilométeres hatótávot is biztosíthat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Air nevű alapfelszereltséggel az EV5 már 18 899 000 forinttól elérhető, de ez sem a legolcsóbb, sem az ár-érték arányban legkedvezőbb változat. A limitált Launch Edition ugyanis magasabb felszereltséget kínál alacsonyabb áron: a bevezetőmodell 17 999 000 forintos árcédulát kapott.

Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.

Ezt követi az Earth felszereltségi szint, amely 20 099 000 forintért vihető haza. A kínálat csúcsán a sportosabb megjelenésű, a képeken is látható GT Line áll, 21 199 000 forintos alapárral. Az új modell személyre szabható extracsomagokkal, kilencféle színben és három különböző felniszettel az árlista szerint.

Címlapkép: Kia
#autó #árak #elektromos autó #autóipar #új autó #autópiac #újautó #kia #elektromobilitás #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:02
09:52
09:40
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
4 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
4
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
2 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 10:02
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 08:30
Újabb csúnya meglepetés: hát már sosem lesz vége az őrült drágulásnak Magyarországon?
Agrárszektor  |  2025. október 8. 09:01
Olyan intézkedést hoztak, ami rengeteg gazda életére hatással lesz