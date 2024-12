Szeged új büszkeségei? Teszten a kínai BYD népautói, 2025 slágermodellje is kikerülhet közülük

2024-ben számos autós újdonságot tesztelt a Pénzcentrum, amelyek között a kínai gyártók domináltak, de a "hagyományos" márkák is tartogattak meglepetéseket. Cikkünkben összegyűjtöttük az idei tesztjeink legérdekesebb tapasztalatait, amelyek segíthetnek az új autó vásárlásán gondolkodóknak.

Rengeteg autós újdonság megfordult a Pénzcentrum szerkesztőségében 2024-ben: nem túlzás kijelenteni, elég éles képet kaptunk arról, hol is tart most a kínai autógyártás, hiszen idei tesztautóink jelentős része onnan származik. És nem csak az óriási európai offenzívát folytató BYD termékeire gondolunk, hanem az MG és a Dongfeng is képviseltette magát az idei repertoárban. Ha valaki kínai, pláne elektromos autó vásárlásáan gondolkodik, ez a cikk segíthet eligazodni.

De a "hagyományos" gyártók is rengeteg merész újdonsággal rukkoltak elő, járt nálunk a Hyundai elektromos családi sportautója (igen, ilyen is van), na meg Elon Musk új csodafegyvere is - és akkor még a Kia sportkombijáról nem is beszéltünk. Íme a Pénzcentrum 2024-es autótesztjeinek összefoglalója.

Mindenki felkötheti Európában!

A BYD már most is óriási offenzívávba kezdett Európában, és elnézve tesztautónkat, a "középső" modell Atto 3-at, van is mitől tartania az öreg kontinensen már-már elkényelmesedett autógyártóknak. Már a kocsi alapárában is olyan, máshol feláras exták vannak, mint a napfénytető, vagy a forgatható képernyő.

Mennyire valós a 420 kilométeresnek ígért hatótávja? Mivel fog őrületbe kergetni a gyerek a hátsó ülésen? Mely német nagyvárosokban kezdhetik rágni a körmüket? Tesztünkben minden kérdésre választ adunk.

A Hyundai, ami után mindenki megfordul

Hosszú úton is teszteltük a Hyundai Kona új generációját a sokat ígérő hibridhajtással: mint kiderült, az autópályatempó sem dobja meg vészesen a fogyasztást, de igazi erényeit a városban csillogtatja meg. Szinte mindenki utánafordult az utcán, az autópályán melléérve lassítottak, hosszan próbálták megfejteni, mi is lehet ez: a fényszórót, hűtőrácsot hiába keressük ott, ahol egy hétköznapi autón megszokhattuk, szögletes formáival sem találkozni minden nap - talán csak más Hyundai-modelleken látni hasonlót

Vannak idegesítő extrák, de ez nem a Hyundai hibája, ők csak a kötelező uniós előírások alapján cselekedtek - amiken van még mit csiszolni...

Vissza a visszapillantót!

A divattal szembemenve nem egy SUV most a Hyundai csúcsterméke, hanem egy elektromos sedan: alaposan leteszteltük az Ioniq 6-ot is 2024-ben. A kamerás visszapillantó megszokásit igényel, de tesztünkben arra a sokak által feltett kérdésre is válaszolunk, hogy "miért kell ennek így kinéznie?!". Egy kis odafigyeléssel extrém jó fogyasztási értékeket lehet vele produkálni, könnyű lábakkal akár a 480-490 kilométer is elérhető egy töltéssel.

Egy átlagos felhasználónak ennél

nagyobb,

gyorsabb,

drágább,

"jobb"

autó nem kell, fölösleges.

Ilyen egy olcsó kínai villany-SUV 2024-ben

A Suzuki Vitara, S-Cross és a Dacia Duster ligájában játszó MG ZS elektromos változatát is alaposan górcső alá vettük, hogy kiderüljön, mit tud manapság egy olcsó kínai villany-SUV.

Az azért látszik rajta, hogy egy korábban hagyományos motorral szerelt modell alapjára építették. Ez abban csücskösödött ki, hogy a méretes motorháztető alatt nincs egy kisebb csomagtartó (pl. a kábeleknek), pedig hely az lenne rá bőven, az elektromotor és a járulékos alkatrészek jóval kisebbek, mint egy benzinmotor. A töltőnyílást az autó orrába tették, aminél nincs jobb hely!

Mit tud Európa és a világ kedvenc autója?

2023-ban Európa és a világ kedvenc autója is a Tesla Model Y lett, több mint 1,2 millió darabot adtak el belőle. De mit esznek rajta ennyien? Egy hétig nyüstöltük a bolygó kedvenc autóját, hogy kiderüljön.

Ez a BYD legolcsóbb autója itthon

Ha az nem lenne elég, hogy a víz alatt nagyon jó emberek, még autódizájnhoz is remek inspirációt adnak a delfinek. Az Atto3 után ezúttal a BYD legolcsóbb Magyarországon kapható autóját próbáltuk ki. A Dolphin bár első blikkre kisautónak tűnik, valójábal Volkswagen Golf és Nissan Leaf méretosztály. Tesztünkből kiderül, hogy milyen csellel álcázták a kopogós műanyagokat, és összességében milyen közlekedni a villany-népautóval.

2,5 tonna, de eljár 3 literrel - a rendszámát már elvették...

Meglepő fogyasztási adatokkal találkoztunk az új Kia Sorento plug-in hibrid tesztjén, a kocsi jóval túlteljesítette az ígért elektromos hatótávot, és a benzinmotornak sem akkora az étvágya, mint amit egy 2,5 tonnás monstrumhoz társítanánk. A dizájn a zászlóshajó EV9-ére hajaz, a beltérben a prémiumérzés mellett komoly helykínálattal is találkozhatunk. De azért akad olyan megoldás is, amin volna még mit finomítani...

"Teszten a Kia monstruma, amiről Lázárék levennék a rendszámot" - írtuk májusi tesztünk címében, nos, azóta levették. Szeptember óta nem lehet zöld rendszámmal kapni plug-in hibridet Magyarországon, akinek pedig ilyen autója van zöld rendszámmal, annak legkésőbb 2026-ban le kell cserélnie.

Ki ad ekkora kocsit 10,5 millióért?!*

Teljesen megújult a kínai MG csúcs SUV-ja, a HS, amely ár-érték arányban első blikkre elég jó ajánlatnak tűnt - tesztünkből kiderült, másodikra is az-e. A külseje gyökeresen megváltozott, belül már inkább visszaköszönnek az előző széria megoldásai. Viszont a minőségre nem lehet panasz.

*A teszt óta modellváltás volt, immáron legkevesebb 9 999 000 forintért árulják a tesztben szereplő típust az importőr oldala szerint.

Családi sportkombi meglepő áron

Könnyebb átugrani, mint megkerülni és gombnyomásra érkezik a vigyor: ez a Kia ProCedd GT, amely egy kihalóban lévő faj egyik utolsó egyede. A családi sportautó ár-érték arányban nagyon erős versenyző, leginkább őszinteségével veszi le a lábáról az embert. Nincs agyonhúzva a motor, nem ültették le a porig, de mégis igazi játszóautó lett, amivel bátran el lehet indulni egy hosszabb nyaralásra is a családdal, akár több gyerekkel is.

Ez a népautó az ellenszer a húzós benzinárakra?

2024-ben elég kemény erőpróbának vetettük alá az új Opel Corsát: 1600 kilométeren mutathatta meg Európa egyik kedvenc kisautója, hogy tényleg fogyasztásbajnok-e. Hogy ne legyen egyszerű dolga, a táv nagy része autópálya volt, de a Szentgotthárdon készült, 1,2-es, 100 lóerős motorja nem vallott szégyent a teljesítmény tekintetében. A tesztút alatt, 80%-ban autópályán, ahol lehetett 130-al közlekedve a végső fogyasztás 5,2 liter per 100 kilométer lett, ezt tükrözi a ténylegesen betankolt üzemanyag is.

Mit tudott javulni a Hyundai slágerautója?

Idén megérkezett a ráncfelvarrott Hyundai Tucson: a márka slágerautója külsőre csak finomításokat kapott, a beltere viszont teljesen átalakult - nem kárára. A teszthét alatt rájöttünk, ennél több igazából nem is kell, és a városi terepjáró jó választás lehet azoknak, akik valami extrábbat keresnek. A koreaiak nem viccelnek: ötféle erőforrással is meg lehet rendelni az autót!

Ezzel a melósautóval tarolna itthon a kínai Dongfeng

Érdekes kísérlet a kínai Dongfengtől a márka pickupjának, a DF6-osnak a hazai bevezetése. A kocsi gyakorlatilag a Nissan Navara alapjaira épül, a japánoknak tulajdonrészük is van az üzemben, ahol gyártják. Alaposan leteszteltük az első hazai darabot, amely igencsak előszériás az európai piacon.

Model 3 Performance - Agyad elszáll Musk új csodafegyverétől

Idén Magyarországra is megérkezett a frissített Tesla Model 3 Performance-változata, alaposan leteszteltük a kocsit, ami 3 másodperc körül futja a 0-100-at. Az Insane-módban egyszerre térdel a melledre, és loccsantja ki az agyad, miközben adrenalint könnyezel. Ugyanakkor van, amit nem kellett volna kukázni a régi koncepcióból: az újfajta kormány sokakat eltántoríthat a vásárlástól.

Családi luxusautó Kínából: itt a Dongfeng U-Tour

Felkavarhatja a hazai és az európai állóvizet a kínai Dongfeng családi egyterűje - a szegmenst mindenképp fel fogja, mivel az gyakorlatilag nem létezik már. A hétüléses U-Tour ugyan majdnem 14 millió forintba kerül, és a külsejét is szoknia kell az európai szemnek, de ezért a pénzért komoly extralistát és kényelmes elrendezést kapunk: nem 2-3-2 rendszerben van elosztva a hét ülés, a középső sorban is két teljesértékű fotel kapott helyet.

Vicces volt, amikor egy sétáló kínai srác mosolyogni, integetni, és végül telefonnal fotózni kezdett. Azt hittem, valami gond van, félreálltam, de kiderült, hogy pánikra ok nincs: jaj ne haragudjak, csak a testvérének pont ilyen kocsija van otthon, és még sosem látott ilyet Budapesten, gontolta, lefotózza.

Ha unalmas kocsira vágysz, nem ezt keresed!

Jól sikerült a második felvonás, a Toyota C-HR új generációja pontosan ott folytatja, ahol az előző abbahagyta: a futurisztikus crossovert plug-in hibrid hajtással teszteltük, ezt a legújabb Priusból kapta meg, és a gyártó legmodernebb benzines erőforrása. Egy töltéssel 70-80 kilométert is el tud menni, és így megelégszik 100 kilométeren kb. 2 liternyi benzinnel, de azt is kipróbáltuk, mennyit kér, ha csontra lemerült akkuval használjuk - hát, eléggé meglepődtünk.

Itt a BYD családi luxusautója!

Ősszel megérkezett Magyarországra a BYD zászlóshajója, a kínálat teteje, a 7 személyes, elektromos Tang. De tényleg lehet vele utazni 7 személlyel? Hát, igen is meg nem is. Gyakorlatilag minden benne van, amit a kínai gyártó csak be tud építeni egy kocsiba, de kérdés, hogy ezen az igen szűk piacon mire fognak menni a már bejáratott vetélytársakkal szemben. Az biztos, hogy komoly offenzíva indult a bevezetéssel.

Nagy cirkuszt csap, Lamborghinit reggelizik, de a családot is kiszolgálja

Ízig-vérig családi elektromos élményautót készített a Hyundai, igen immár ilyen kategória is létezik: hétköznap praktikusan lehet vele hurcolni a gyerekeket, bevásárolni két hétre előre, hétvégén pedig apu a pályára is kiviheti, ahol több sportkocsit is maga mögé utasíthat. Az Ioniq 5N 600+ lóereje nagyon nem játék! Varázsütésre az elektromos járgány röfögő, durrogó sportkocsivá változik, váltást is szimulálva - és nem kérdez! Brutál töltési sebesség, elképesztő technika és egy huncut piros gomb, amit ész nélkül nem kéne nyomkodni.