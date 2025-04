Agyad eldobod: ennyiért adják a VIP-jegyeket a MotoGP és a World Superbike hazai futamaira

Elindította a VIP-jegyek értékesítését a MotoGP és a World Superbike hazai futamaira a magyar promóter HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Ezzel egy időben leterítették a záró aszfaltréteget a mezőnyöket fogadó balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypálya új nyomvonalán.

A végéhez közeledik a Balaton Park Circuit átépítése, amire azért van szükség, hogy Magyarország legújabb versenypályája megkapja a FIM, azaz a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség legmagasabb, Grade A licencét, és így vendégül lássa 2025 nyarán a MotoGP és a World Superbike gyorsaságimotoros világbajnoki sorozatok magyar futamait.

Közben megkezdődik a VIP-jegyek értékesítése a két versenyre. A MotoGP és a Superbike hétvégékre is kétféle VIP-jegyet lehet kapni a motogpofhungary.com és a superbikeofhungary.com oldalakon. A MotoGP esetében a VIP 360 jegy körpanorámás teraszos kilátást biztosít a pályára, a célegyenes és számos kanyar is jól látható innen, így a nézők az akciók középpontjába kerülhetnek. Itt a vendégek street food-élményt kapnak finom ételekkel és open bar szolgáltatással. A sátrak és a fedett területek gondoskodnak arról, hogy a naptól és az esőtől is védve legyenek a vendégek. A HUMDA Lounge jegyek vásárlói a boxutca épületéből felülről nézhetik a célegyenest és a csapatok munkáját. Az open bar szolgáltatás mellett az élő közvetítést időmérő képernyők egészítik ki.

A World Superbike Pit Lounge a paddock szívében található, az első sorból lehet nézni a futamot kivételes kiszolgálással, valamint a kényelem, a stílus és az élő motorsport hangulatának tökéletes keverékével. Az SBK Executive Lounge pedig személyre szabott vállalati vendéglátási csomagokkal tökéletesen illeszkednek az egyes cégek üzleti céljaihoz és vendégei érdeklődéséhez, hatásos hálózatépítést és emlékezetes beszélgetéseket biztosít. Mindegyik csomag magas szintű gasztronómiai csomagot és tökéletes VIP-élményeket tartalmaz azok számára, akik értékelik a luxust és a kényelmet.