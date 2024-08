Mit tudott javulni a Hyundai slágerautója? Teszten a vadiúj Tucson, amit mindenki megnéz az utcán

Megérkezett a ráncfelvarrott Hyundai Tucson: a márka slágerautója külsőre csak finomításokat kapott, a beltere viszont teljesen átalakult - nem kárára. A teszthét alatt rájöttünk, ennél több igazából nem is kell, és a városi terepjáró jó választás lehet azoknak, akik valami extrábbat keresnek. A koreaiak nem viccelnek: ötféle erőforrással is meg lehet rendelni az autót, még a dízelt sem száműzték! Tesztünkben mutatunk egy 3000 IQ-s trükköt a baromi idegesítő, ám kötelező EU-s extra egyszerűbb kikapcsolására.

Ráncfelvarráson esett át az idén 20 éves Hyundai Tucson, bár ez külsőre annyira nem észrevehető: megmaradt az extravagáns, szokatlan orra, de a hűtőrács mintája egy kicsit átalakult, és ha nem áll egymás mellett a két modell, akkor észre sem vesszük, hogy egy párral kevesebb világító kocka alkotja a fényszórót. Az elemek, és a lemezekre hajazó dizájn is hasonló, összességében szögletesebb lett az új Tucson, ami nem vált hátrányára: az élek, vágások egy kicsit hangsúlyosabbak a karosszérián. A kocsi mérete nem változott, az autó hossza 4510 milliméter szélessége 1865 mm, magassága 1653 mm.

A hátulja is hasonlóan extravagáns, mint az elődmodell esetében, nagyon jók a több darabból álló, LED-es hátsó lámpák, ezek között egybefüggő fénycsík húzódik végig - ugyanúgy, mint az előző verziónál, azon is szerettük, itt is valami olyan extrát ad, amit ma nemigen látni az utakon. Az ablaktörlő továbbra is profin el van dugva a hátsó légterelő alatt.

Örömteli az is, hogy a Hyundai nem áldozta be magát teljesen az emissziós szabályok oltárán: az új Tucson kapható még a sima 1,6-os benzinmotorral is. Sőt, a mild-hibrid meghajtásnál a benzines mellett dízelest is vehet, akinek ilyen igényei vannak! Öntöltő hibrid erőforrással is meg lehet rendelni (ilyen volt a tesztautónk is), a kínálat teteje pedig a plug-in hibrid. Az ötféle meghajtás teljesítménye 136 lóerőtől 253 lóerőig terjed, mindenki megtalálhatja azt, ami neki kell - lehet hatfokozatú kézi, hatfokozatú automatikus és hétfokozatú, dupla kuplungos automataváltóval is kérni, sőt, hogy még egy változó legyen a képletben, első- illetve hátsókerék-hajtású kivitel is rendelhető. Persze, sok opciót nem lehet variálni, mert hajtástípushoz vannak kötve, de így is gyakorlatilag teljesen lefedi a Tucson-kínálat a magyar igényeket.

A tesztautónk összteljesítménye 215 lóerő, az 59 lóerős, 265 Nm forgatónyomatékú villanymotor segít be a benzinmotornak, hogy a lehető leggazdaságosabb legyen a közlekedés. Az 1,49 kWh-s akkupakk a padlóba és a hátsó üléssor alá lett beépítve így nem vesz el helyet a 620 literes csomagtérből. A rekuperáció erősségét 3 fokozatban lehet állítani, a legerősebben nagyon ritkán kell a fékre lépni. De például a hírhedt Szentendrét Visegráddal összekötő, 1116-os úton a hegyről lefelé jövet az első-második fokozat között okosan ugrándozva különösebb lassulás nélkül fel lehet tölteni a kocsi akksiját, mire leérünk. A Tucson fogyasztása 6,5 és 7,5 liter között ingadozott 100 kilométeren. 8,2 másodperc alatt futja a 0-100-at, a menetdinamika korrekt, amikor kell, akkor meg tud indulni, a hangszigetelésre sem lehet panasz, és szinte észrevétlenül váltogat a benzines és a villanymotor között - jól ki van ez találva.

Üdvözlendő változások belül

A kocsi külsejével ellentétben belül lényegesebb változásokon esett át az autó. Első és legnagyobb átalakítás, hogy a műszerfal immáron két, 12,3 colos monitorból áll, ezek közös alapon, közös borítást kaptak, és az egész enyhén ívelt, a sofőr felé nézve. A központi fedélzeti rendszer szoftverére panasz nem lehet, a telefontükrözés is gond nélkül hasít. A tesztkocsiba bekerült a head-up kijelző is, ami szintén egy kb. 12 col méretű képet vetít a sofőr elé a szélvédőre.

A középkonzol és a könyöklő is kissé megváltozott a 2020-ban bemutatott elődhöz képest, ahogy a kormánykereket is egy kicsit átszabták. Üdvözlendő, hogy a nagy megújítás nem sodorta magával a fizikai gombokat a kormánykerékről, a koreaiak nem ültek fel az érintésérzékeny kamugombok vonatára! Külön jó, hogy a kormányon van egy gomb, amihez egyedi funkciót lehet adni, így pedig óriási lifehackre kap lehetőséget a kötelező sebességhatár figyelmeztető rendszer miatt megőrülő sofőr:

be lehet állítani, hogy gombnyomásra oda dobjon be a menü, ahol két mozdulattal ki lehet kapcsolni. Nem kell minden indításnál hosszasan kutakodni és kattintgatni a menüben.

A rettentően idegesítő, és sok esetben haszontalan sebességhatár-csipogót nem szabad a Hyundainak felróni, hiszen minden új kocsi kötelező tartozéka az EU-ban. Sajnos. Mert a rendszer nincs összekötve a GPS-el, térképpel, így csak arra hagyatkozik, amit a táblafelismerő lát.

Mindez oké, de sebességhatárokat feloldó szabályokat nem ismeri! Így pedig, hiába mondjuk a számos kereszteződés, egészen addig harsog az építkezés miatt kint felejtett 30-as tábla miatt, ameddig nem lát egy másik, a sebességhatárt érintő útjelzést. Sőt, több kocsiban is tapasztaltam, hogy a rendszer az autópályán a lehajtók jelzéseit, vagy a kamionok hátulján lévő matricákat is sebességkorlátozásnak veszi. Nem érdekli, hogy az M7-esen mész, látott a kamionon egy 80-ast, és addig visít, ameddig nincs valami más tábla. Agyrém... Mindegy, a fenti módon egyszerűen meg lehet tőle szabadulni, szívesen!

A sávtartó és a távtartós tempomat is része volt a csomagnak, ezek kifogástalanul működtek, a 360 fokos kamera képére sem lehet panasz, nagyon jól használható.

Végre gombok!

Visszatérve a beltérre: az N-Line felszereltséghez járó, fűthető-szellőztethető ülések kényelmesek, elektromosan állítgathatók, a piros díszvarrás pedig jelentősen feldobja az amúgy töksötét belteret - és az óriási napfénytető is rengeteget dob a fényviszonyokon. Összességében a beltér minősége pont olyan, amit az utóbbi időben megszoktunk a koreaiaktól, komoly kifogást nem lehet emelni. Maximum annyit, hogy a fekete zongoralakkot még mindig nem engedték el... Sőt, elkövették az a manapság szinte általános hibát, hogy ezt a kényes, kosz- és porvonzó anyagot pont oda tették, ahol az ember a leggyakrabban matat a kezével: akad belőle a középkonzolon, illetve az ablakemelő-kapcsolók körül is.

A gombirtás a klímapanelt is úgy-ahogy elkerülte, az jó, hogy van külön tekerője a hőmérséklet-szabályzóknak. Szerencsére a többi funkciónak is van saját külön gombja, ám ezeket egy érintésérzékeny felületen találjuk meg, megszokást igényel, de legalább minden jól látható, mert erősen világítanak a piktogramok, napfényben sem kell keresgélni. Legalább nem egy menüben kell kibogarászni az ülések fűtését, szellőztetését meg a többit, ma már ennek is örülni kell. Efelett van egy zongoralakk-gombsor, ami a fontosabb funkciókat hozza be a menüből, a hangerőszabályzó még külön tekerőt is kapott.

A telefonokat és más eszközöket összesen 4 USB-C porton keresztül lehet tölteni, de van rendes szivargyújtó is - két töltőt a hátsó sorban ülők is kaptak. Hátul a hely elegendő a 190 centi feletti utasoknak is, az ülések háttámlájának dőlésszöge állítható, és még ülésfűtés is van. Sőt, még külön felhúzható árnyékoló rolókkal is lehet védekezni a tűző nap ellen.

Mibe kerül?

Az új Tucson a legalapabb, Comfort felszereltséggel és a sima 1,6-os turbóbenzin motorral 11 299 000 forintért vihető haza az importőri kedvezménnyel. A mild-hybrid erőforrással szerelt változat benzinesben legkevesebb 13 199 000 forintba kerül, dízelben 14 399 000 forintért kapható. Az öntöltő hibrid hajtásláncért minimum 14 999 000 forintot kell fizetni, a csúcsot jelentő plug-in hibrid pedig 16 999 000 forintról indul. A tesztautón N-Line csomagja jelenleg nincs benne az árlistában. Összességében a Tucson hozza azt, amit 2024-ben egy autótól elvárna az ember, annak ajánlott, aki valami izgalmasat, egyedit keres és fontosak neki az okos extrák.

Hogy a 11,3 milliós kezdőárat el tudjuk helyezni a térképen, megnéztük, a legnagyobb konkurensek mennyit kérnek egy hasonló méretű kocsiért. A vetélytársak közül a Kia Sportage 10 499 000 forintról indul, viszont a hibrid és a plug-in változat is drágább valamivel. Az új Honda HR-V kezdő listaára 13 470 000 forint, a szintén hasonló méretű Renault Austral pedig legkevesebb 11 499 000 forintért vehető meg, a kategória nagymenője, a Toyota RAV4 pedig minimum 15 840 000 forintba kerül.