Figyelem, élesedik a kötelező jogosítványcsere: ez a végső határidő, nehogy lecsússz róla

Az év 43. hetén sem volt hiány hírekből. A héten Balásy Zsolttal beszélgettünk a forint kilátásairól, a gazdasági függetlenségről és arról is, hogy jó ötlet-e a nyugdíjmegtakarításból lakást venni. Írtunk még a nyugdíj előtti segélyről, valamint arról is, hogy mit kezdjen 6,5 milliárdos nyereményével az Ötöslottó legújabb nyertese. Javában folynak a tárgyalások a minimálbér emeléséről, a fejleményekről kérdeztük a feleket. Ja, és az ingyenes kéményseprést ne felejtsd el igényelni! A CashTag a héten az idősek jogosítványhosszabításának problémakörét járta körbe. De a kötelező jogosítványcseréről sem szabad megfeledkezni! Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket az év 43. hetéből. Ha olvasnád a teljes cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlókra - és a heti kvízekről se feledkezz meg!

Az osztrák állampapír vagy a magyar éri meg jobban? Itt vannak az osztrák államkötvény hozamok, egyértelmű a helyzet

Alighanem már sokan eljátszottak a gondolattal, hogy a magyar állampapírok helyett vagy mellé esetleg a környező, szomszédos országok állampapírjaiba tegyék megtakarításaik részét vagy akár egészét. Nos, az ezen gondolkodó kisbefektetők számára jó hír, hogy Ausztriában a magyar állampolgárok számára is elérhető az osztrák állampapír. De hogyan állnak jelenleg az osztrák államkötvény hozamok? Melyikkel járunk jobban, az osztrák vagy a magyar állampapírokkal?

EZ IS ÉRDEKELHET Formálódik Brüsszel nagy rezsiterve: Magyarországot is vastagon érinti, jól járhatunk vele? Egyre nagyobb teret hódítanak az Európai Unióban a megújuló energiaforrások, de országonként még mindig komoly eltéréseket találhatunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre aggasztóbb hitelspirálba kerülhet a magyar lakosság: szörnyű, ami a lakáspiacon történik Az idei év egyértelműen a lakáshitelezésről szól – 2024 első nyolc hónapjában összesen 889,3 milliárd forint új jelzáloghitel került kihelyezésre.

Balásy Zsolt: Magyarország független lesz, mint Szerbia, épp kiiratkozunk onnan, ahová jó tartozni

A forint útja az, hogy gyengülni fog, ha a fene fenét eszik is, csak a mértéke a kérdés - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Balásy Zsolt, aki szerint most nem tudatos forintgyengítés áll az árfolyamromlás háttérben, hanem tisztán piaci folyamatok. A HOLD Alapkezelő hedge fund managere arról is beszélt, hogy a rekordmagasságokban járó zlotyiárfolyammal azt árazhatja a piac, hogy a lengyelek viszonya rendeződni látszik az Unióval, Magyarországé viszont nem. Hozzátette: az is nagy kérdés, mit fog kezdeni a lakosság a lejáró állampapírokból származó pénzével, szerinte ennek nagy hányada devizában köthet ki, ami szintén gyengítheti a forintot. Kijelentette: hosszútávú károkozás Magyarországnak az, hogy "kicsalogatják" és az ingatlanpiacra terelik a nyugdíjmegtakarításokat, "az intézkedés mutatja azt, hogy bajban van az ország" - fogalmazott. Interjú.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokan nem tudják, pedig van nyugdíj előtti segély: mutatjuk, kinek jár a nyes 2024-ben A nyugdíj előtti segély segítséget nyújt számukra a megélhetéshez addig az időpontig, amíg a nyugdíjjogosultságot el nem érik.

EZ IS ÉRDEKELHET Sok tini nem kér a szülők életéből: ők úgy keresnek milliókat, hogy ki sem mozdulnak otthonról Bár sokan még mindig nem tekintik sportnak vagy munkának a videójátékok űzését, az e-sportoló fiatalok gyakran már az iskolapadból sem lépnek ki, de milliókat keresnek.

Élesedik a kötelező jogosítványcsere Magyarországon: pár hét maradt elintézni, ez a végső határidő

Utolsó előtti szakaszához érkezik a jogosítványok kötelező cseréje az EU-ban. Most azoknak van dolga, akik 1971 után születtek, és még mindig a régi típusú dokumentummal rendelkeznek. Nekik 2025. január 19-ig el kell intézniük a jogosítvány cseréjét.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb felügyeleti díjat kaptak a nyakukba a magyarok: komoly bírságra számíthat, aki nem fizeti be Már a regisztrációs kérelem kapcsán is jócskán akadtak kérdések, ám a felügyeleti díjnál jelenleg nem tudni pontos összeget és azt sem, hogyan és hova kell fizetni.

Minimálbér-emelés 2025: friss hírek a tárgyalóasztaltól, aggódhatnak a magyar dolgozók?

Kimondottan előremutató egyeztetést folytattak a munkaadók és a munkavállalók képviselői Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel a jövő évi minimálbér-emelést illetően - ezt a résztvevők egymástól függetlenül is megerősítették a Pénzcentrumnak. Egyetértés alakult ki abban, hogy nem szabad drasztikusan emelni a minimálbéreket, de eközben is dolgoznak azon, hogy 2028-ra ez az összeg ezer euró lehessen. Mint az érdekvédelmi képviselők elmondták: elérhető célként tekintenek erre, de egy kicsit mindenkinek lejjebb kell adni az igényekből már a jövő évi minimálbért illetően is.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagy bajba kerülhet, aki így fűt 2024 telén: rengeteg magyar háztulaj nem kér az ingyen segítségből Bár egyre többen kérik az ingyenes kéményseprést, a családi házak jelentős részébe még mindig nem jutnak el a szakemberek.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiszivárgott a brüsszeli mesterterv: élesítik a mesterséges intelligenciát, ez vár a magyarokra Az AI etikus és fenntartható használatát biztosítanák, miközben különös figyelmet fordítanának ebben az induló vállalkozások és a kis- és középvállalkozások szerepére.

Erre a fordulatra nem számított az Ötöslottó új milliárdosa: semmi perc alatt elúszhat a vagyon

Nem csak magyar állampapírba, hanem bőven többféle külföldi papírba is érdemes most befektetnie annak, aki megnyerte az Ötöslottó történetének legnagyobb nyereményét - mondta a Pénzcentrumnak Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője, befektetési szakoktató. Szerinte ugyanakkor a tőkepiac túl lehet a növekedési zenitjén, és egyáltalán nem biztos, hogy ez most a legjobb befektetés - de most a huzamok éppen még jók ahhoz, hogy fialtassuk a pénzt.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság: tömegek várnak hiába a kulcsokra, ezért csúszhatnak hónapokat az új lakás átadások Az elmúlt években nagy változásokon ment át az újlakás piac. A vevők tudatosabbak, de még felbukkannak olyan hírek, ahol tömegek várnak a beígért kulcsra, egyelőre hiába.

EZ IS ÉRDEKELHET Lesújtó, ami a Száraz Novemberről kiderült: ez így még nagyon veszélyes is lehet A Száraz November a mértékletesség és öngondozás hónapjaként hívja fel a figyelmet az alkoholfogyasztás tudatosabb kezelésére.

Így spórolhatsz akár 40 százalékot idén a síbérlet árán: egyszerű a trükk, mindenkinek működik

A síelés komoly krízisben van: a globális felmelegedés és a hóhiány jelentős hatással van a tél turizmusra, miközben a bérletek árai drámaian emelkednek. Népszerűsége ettől függetlenül nem csökken, a síelés az európai idegenforgalmi ágazat 7%-át teszi ki, a kontinensen évente körülbelül 400 millió ember keresi fel terepeket. Ám nagy kérdés, hova mehetünk még, ahol hó is van és megfizethetőek az árak. Most összegyűjtöttük a legolcsóbb síterepeket, és mutatjuk, hogy lehet akár 40%-os kedvezménnyel is hozzájuthatunk a bérletekhez. Míg a tavalyi szezonban átlagosan 10 százalékkal emelkedtek a bérletek árai, addig idén visszafogottabb volt a drágulás, 3-5 százalékos.

EZ IS ÉRDEKELHET Így teszi tönkre rengeteg magyar életét a rossz alvás: beletörődnek, pedig lenne megoldás Az alvásproblémák a magyar lakosság több mint felét érintik, miközben csak 3-5 százalékuk számolhat be valóban pihentető éjszakákról –

EZ IS ÉRDEKELHET Elfogytak az olcsó építési telkek: a temetők lehetnek a lakásfejlesztések legújabb célpontjai? Többször is előfordult az elmúlt években, hogy olyan telek, terület került piacra, amely egykor temetőként funkcionált.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló, mennyibe kerül egy óra a pszichológusnál: milliók mehetnek rá egy évben, megéri egyáltalán? A pandémia, a fokozott stressz és a mindennapi élet fokozódó kihívásai is hozzájárultak ahhoz, hogy a pszichológiai segítségnyújtás iránti igény növekedjen.

Mélyen a zsebükbe kell nyúlnia a családi ház tulajdonosoknak: rengeteg embert érinthet a rendszerhiba

Gyakran előfordulnak olyan váratlan esetek, amikor az ingatlant kereső megtalálja a megálmodott házat és az eladóval is sikerül megállapodni, ám az adásvétel mégis meghiúsul. Ennek számos oka lehet legyen szó hitelezési vagy fizetés ütemezési problémákról, tulajdonjogi összeférhetetlenségekről vagy éppen a kevésbé gyakori építésügyi, ingatlanjogi anomáliákról, amelyek akadályozzák a tranzakció megvalósulását. A legnagyobb baj, hogy sok esetben ezekről kevés ismerettel rendelkezünk és észrevétlenül sétálunk a súlyos pénzekbe kerülő csapdákba.

EZ IS ÉRDEKELHET Mennyit keres egy pedagógiai asszisztens Magyarországon? Itt a 2024-es pedagógiai asszisztens bértábla A pedagógiai asszisztensek rendkívül fontos szerepet játszanak az oktatási rendszerben, támogatva a pedagógusok munkáját, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók esetében.

EZ IS ÉRDEKELHET Gyerekkorunk csúcstermékei térnek vissza a Lidl polcaira: mivel űbereli ezt az akciót az Aldi, Spar, Penny? A héten rengeteg retro terméket akcióz a Lidl, az Aldi Prime üdítővel és filléres ebédrecepttel száll csatába. A PENNY szintén jó alternatíva lehet, a vasárnapi ebédhez bevásárolni.

Kiderült a súlyos igazság a magyar csapvízről: térképen a legveszélyesebb települések 2024-ben

Magyarországon a háztartások 98 százalékában van vezetékes víz, azonban csak a települések 60 százalékán megfelelő minőségű az ivóvíz a népegészségügyi központ Vízhigiénés laboratóriáumának adatai alapján. A legtöbb helyen indikátor paraméterek miatt kifogásolt minőségű az ivóvíz, de előfordul kémiai szempontból, vagy eseti bakteriológiai kifogásolt víz is.

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikus drágulás érte el a magyarok kedvenc őszi italát: már erről is le kell mondaniuk? Jelenleg egy doboz koffeinmentes gyümölcstea 725 forintba kerül átlagosan, az Earl grey dobozára átlagosan 684 forint. Pedig 2019-ben még 500 forint sem volt egy doboz tea.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg megszűnik az Ügyfélkapu januártól: itt kell regisztrálni, hogy utána is online tudj ügyintézni Megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu 2025. januárban, de az online ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetőek lesznek csak másként.

