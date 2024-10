Drasztikus drágulás érte el a magyarok kedvenc őszi italát: már erről is le kell mondaniuk?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közeledik október vége, így az enyhe őszi időt is lassan felváltják a hűvösebb, csapadékosabb napok. Ebben az időszakban megnő az igény a forró italok italok iránt, melyek közül a magyarok körében is a tea az egyik legnépszerűbb. A két évvel ezelőtti rekordinfláció nem kímélte a magyarok egyik kedvenc forró italát sem, az árak pedig azóta sem süllyedtek vissza jelentősen. Megvizsgáltuk, milyen árakkal találkozhat, aki most töltené fel a készleteket, hogyan alakultak a teaárak az utóbbi években, és hogy mennyit csökkent a drágulás hatására a fogyasztás.

Az őszi-téli időszakban jellemzően több forró italt fogyasztunk, a magyarok többsége szívesen megiszik egy bögre teát naponta. A teafogyasztást ebben az időszakban az is növelheti, hogy egyre többeket betegítenek meg a felső légúti fertőzések is. A gyógyuláshoz elengedhetetlen a folyadékpótlás, a forró italok segítenek oldani a váladékot, enyhíteni a gyulladást. A méz, citrom, gyömbér hozzáadása a teához pedig segíti a gyorsabb felépülést. Mennyibe kerül azonban mindez 2024 őszén? Mutatjuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Amíg az elmúlt években a legdrágább tea a dobozos, filteres változatból a koffeinmentes gyümölcsös volt, addig 2023-ra az Earl grey úgy megdrágult, hogy túlszárnyalta a gyümölcsteákat - derült ki a KSH lapunkkal közölt adataiból. Az Earl grey 24 százalékkal, a zöldtea 18 százalékkal, a fekete tea alapú gyümölcstea 17 százalékkal, a sima gyümölcsös pedig 14 százalékkal lett drágább 2022-ről 2023-ra. Utolsó adatok szerint egy doboz koffeinmentes gyümölcstea 725 forintba kerül átlagosan, az Earl grey dobozára átlagosan 684 forint, a gyümölcsös fekete 674 forint, a zöldtea pedig 682 forint 2024 szeptemberében. A vásárlók szeme már feltehetően hozzászokott a magas árakhoz és már csak álomnak tűnik, amikor még átlagosan 500 forintba sem kerültek a dobozos teák 2019-ben. Nehéz lehet azonban újra azzal szembesülni idén ősszel és télen, hogy a teaárak ismét emelkednek, mikor egyszer már mérséklődtek. A grafikonon szépen látszik, hogy 2023-ban a fekete teák ára kiugróan nőtt és túlszárnyalta a többi fajtát. Ez a folyamat csak idén nyáron kezdett helyrebillenni, amikor a gyümölcsös teák visszavették a vezetést, ahogyan az mindig is volt. Az évek óta tartó drágulás feltételezhetően a teafogyasztási szokásokon is nyomot hagyott. 2019-ben még fejenként 19,5 dkg volt az éves teafogyasztás. Egy teafilter súlya fajtától függően 1-2 gram, az 98-195 filtert jelent évente. A fogyasztás 2020-ban lecsökkent 14,5 dkg-ra (73-145 filterre), majd 2021-ben 12,9 dkg-ra (65-129 filterre). 2022-ben megtorpant a fogyasztás zuhanása, az éves fogyasztás 14 dkg-ra nőtt. Azt viszont érdemes látni, hogy utoljára 1993-ban fogyasztottak ilyen kevés teát a magyarok. Nem csak a filter drágult Bár sokan magában isszák a teát, a legtöbben tesznek még hozzá valamit - cukrot, mézet, édesítőt, citromlét, tejet, stb. - így nem csak a filter drágulását érdemes figyelembe venni. A Pénzcentrum a 2022-es népszámlálás környékén végzett egy minikutatást olyan kérdésekben, amelyekre nem tért ki a hivatalos felmérés - minthogy ki hányszor fürdik naponta, szereti-e a pacalt, vagy például hogy hogy issza a teát. A felmérés eredménye szerint a válaszadók 12 százaléka nem is teázik, 20 százaléka pedig üresen issza. A válaszadók negyede cukorral és citromlével issza, 11 százalékuk mézzel és citrommal, 9-9 százalék csak mézzel vagy cukorral, 6 százalék csak citrommal. Sokan édesítőszert tesznek cukor vagy méz helyett a forró italba, és a válaszadók kis része pedig tejet vagy rumot is tesz a teájába. Megvizsgáltuk, hogy változott a két kedvelt ízesítő, a méz és a citrom ára az utóbbi évek során. Amíg 2019-ben az akácméz kilója 3490 forint volt átlagosan, a virágmézé 2150 forint, 2023-ra az akácméz kilója 6620 forintra, a virágmézé 3710 forintra nőtt - derült ki a KSH lapunknak küldött adatsorából. Az akácméz 90, a viráméz 73 százalékkal drágult éves szinten. A kimérős citrom kilója 704 forint volt 2019-ben, 2023-ra 1030 forintra drágult, vagyis 46 százalékkal. A méz terén viszont azt láthatjuk, hogy a 2022-ben kezdődő inflációs horror ugyan elérte a mézet is, 2024-re viszont az akácméz ára vissza tudott süllyedni 6000 Ft/kg alá, a virágmézé pedig 3000 Ft/kg közelébe. Ugyanakkor a citrom ára drasztikusan kilőtt 2024 szeptemberére. Augusztusban még 1090 forint volt egy kiló citrom, szeptemberben már 1310 forint! Ezért drágulhatnak meredeken a citrusfélék Lehetséges, hogy ez már annak az EU-s szigorításnak a hatása, amely gyakorlatilag szinte váratlanul kirekesztette a dél-afrikai import citromot (illetve más citrusféléket, köztük a narancsot, melynek ára szintén durván, 878-ról 942 forintra ugrott egy hónap alatt) az európai piacokról. A VG cikke szerint az új EU-s szabályozás bevezetésének időzítése miatt a dél-afrikai citrustermesztők szövetségének (Citrus Growers Association – CGA) becslése szerint mintegy 3,2 millió karton déligyümölcs rekedt Európa kikötőiben. A CGA szerint ezek a kiváló minőségű gyümölcsszállítmányok már aligha kerülnek a fogyasztók asztalára, a konténerekből kikerülve a megsemmisítés vár rájuk. A dél-afrikai termelők a spanyol déligyümölcs-termesztők lobbiját sejtik az időzítés mögött. Akármi is áll a hirtelen szigorítás hátterében, végső soron a vásárlók csak a váratlan és drasztikus drágulás érzékelik mindebből. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A vásárlók arra is számíthatnak, hogy az amerikai kontinensen pusztító hurrikánok is felhajthatják a citrusfélék árát, illetve a belőlük készülő termékekét, mint pl. a narancslé. A globális piacra ez is hatással lehet az elkövetkező időszakban. Ennyibe kerül egy kancsó tea Amíg 2021 szeptemberében egy kancsó tea elkészítése 176 forint volt, 2024 szeptemberében már 227 forintra jön ki, ha a felhasznált vizet és energiát nem számoljuk. Ez 29 százalékos áremelkedés. Két filter, egy fél citrom és némi méz utoljára 2023 májusában került ennyibe, majd idén tavaszra visszasüllyedt 200 forint közelébe. Sajnos azonban augusztustól ismét eljött a drágulás, melyért főként a citrom és a méz árának emelkedése tehető felelőssé. A fenti adatok tükrében nem csoda, ha már a tea is luxusnak számít sokak számára ma Magyarországon. Mit tehet az, akinek a pénztárcája nem bírja már el a drágulást, de nem akar a teázásról lemondani? Aki szeretné olcsóbban megúszni a téli időszakot, az figyelje a bolti akciókat és vásároljon be teából, ha lát akciósan! Hiszen ha látunk például 400 forintra leakciózva dobozos teát, ami alapesetben 600 forint lenne, és veszünk 10 dobozzal (ez 200-250 filter, ami bőven több mint az átlagos éves teafogyasztás), akkor máris 2000 forintot spóroltunk. Érdemes a sajátmárkás termékeket is keresni a szupermarketekben, melyek sokszor nem kevésbé minőségiek, de nem kell megfizetni értük a "márkafelárat". Egyes teákat drogériákban akár egészségpénztári megtakarításból is megvásárolhatunk. Ezek jellemzően gyógyteák, amelyek valóban nagy szolgálatot tehetnek a járvány időszakban: a kamilla, menta, hársfavirágzat, stb. mind segíthet a gyógyulásban. Friss citrom helyett vásárolhatunk a teához filléres citrompótlót. Ezekben jellemzően ugyanúgy megtalálható az értékes C-vitamin, mégsem kerülnek egy vagyonba. Arra viszont figyeljünk, hogy ne a forró teába tegyük, mert akkor a C-vitamin lebomlik és hatástalan lesz. Várjunk vele, amíg langyosra hűlt az ital. Az édesítőket érdemes lehet elhagyni a teából, nemcsak a spórolás, hanem az egészség érdekében is. Aki üresen issza a teát, az már hozzászokott és nem hiányzik neki a plusz íz - a Pénzcentrum korábbi felmérése alapján elég sokan vannak. Érdemes követni a példájukat: vagy fokozatosan csökkenteni a cukor/méz mennyiségét, vagy azonnal elhagyni teljesen (kinek melyik módszer a könnyebb). Amikor betegek vagyunk, természetesen ajánlott a mézfogyasztás, de nem szükséges folyamatosan, minden teázáshoz mézet is használni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK