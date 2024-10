Mennyit keres egy pedagógiai asszisztens Magyarországon? Itt a 2024-es pedagógiai asszisztens bértábla

A pedagógiai asszisztensek bérezése még alacsonyabb, mint a pedagógusoké, ami nehézségeket okoz a szakma vonzerejében. A pedagógiai asszisztens bértábla alapján a havi bruttó fizetésük 320 000 Ft körül alakul, de ez akár bruttó 385 000 Ft-ig is felmehet, ami nettó 212 000 és 256 000 Ft között mozog. Az órabérük átlagosan bruttó 2 000 Ft körül mozog, így, ha valaki heti 20 órát vállal, havi szinten körülbelül 160 000 Ft bruttót kereshet, ami nettó 106 400 Ft, ha 25 évnél idősebb. Bár a pedagógusok béremelése napirenden van, a pedagógiai asszisztensek esetében ez a kérdés gyakran háttérbe szorul, ami hosszú távon negatívan befolyásolhatja az oktatás minőségét és az asszisztensek motivációját.

A pedagógiai asszisztens fontos segítője a tanároknak és az oktatási intézményeknek. Ők főként a tanítási folyamatot támogatják, különböző feladatokat ellátva, úgy mint az órák előkészítése, a diákoknak a segítése, például a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyerekek esetében. Ezeken felül továbbá adminisztratív feladatokat is ellátnak, például órarendek készítése és dokumentációk vezetése, valamint egyéb felügyeleti feladatokat is elláthatnak, például szünetekben vagy iskolai rendezvényeken de a tanórák utáni tanukószobákon és napközikben is felügyelői feladatokat látnak el.

Az elmúlt években az oktatás területén folyamatosan érezhető a szakemberhiány, nemcsak pedagógusok, hanem pedagógiai asszisztensek terén is. Ez különösen a nagyobb városokban, illetve a hátrányos helyzetű régiókban probléma. A pedagógiai asszisztensek iránti kereslet növekedése részben annak köszönhető, hogy az inkluzív oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja egyre nagyobb szerepet kap.

Az ilyen típusú feladatok pedig több odafigyelést és több asszisztensi munkaerőt igényelnek. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy sok iskola nem teheti meg, hogy pedagógiai asszistenseket alkalmazzon, mivel a saját tanárait alig vagy csak részben tudja kifizetni. Illetve az sem ritka, hogy még tanuló, egyetemista hallgatók tanulás mellett vállalnak ilyen munakört, mert nekik az iskolák által felájanlott nem túl magas fizetések elfogadhatóbbak.

Részesültek-e a bérfejlesztésből, van pedagógiai asszisztens bértábla?

Augusztus 24-ei sajtótájékoztatón a kormány nevében Gulyás Gergely a következőt nyilatkozta a tanárok bérét illetően:

folytatják a pedagógus béremelést, 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, ennek 80 százaléka lesz a tanárok fizetése, tehát 21 százalékos emelés várható januártól

- vázolta a miniszter. Azonban arról nem esett szó, hogy a most induló éveben mennyit kapnak a tanárok és arról sem, hogy valójában mennyire minősül ez reális és igazságos béremelésnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Bemondta Gulyás Gergely: ekkor lehet 1 milliós fizetése a magyar pedagógusoknak Jövőre bruttó 800 ezer fölé, a ciklus végére pedig várhatóan 1 millió forint fölé nő a tanárok bére

Tehát az utóbbi években a pedagógusok bérhelyzete középpontban volt, a kormányzat pedig több lépcsős bérfejlesztési programot is bevezetett számukra. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezek a bérfejlesztések elsősorban a közalkalmazottként foglalkoztatott pedagógusokat érintették. A pedagógiai asszisztensek helyzete ennél bonyolultabb: mivel az asszisztensek nem minden esetben részesülnek ugyanazon jogi státuszokból és bérfejlesztésekből, mint a pedagógusok, így sok esetben kimaradhatnak a bérnövelésből. Az asszisztensek bérfejlesztése tehát nem mindig követi automatikusan a pedagógusokét, bár vannak olyan intézmények és régiók, ahol ők is kaptak valamilyen formában béremelést.

A pedagógiai asszisztensek fizetése általában a közalkalmazotti bértábla alapján történik. A közalkalmazottak bértáblája a végzettség és a szolgálati idő függvényében határozza meg az illetményeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez alapján a pedagógiai asszisztensek bére is változó lehet, attól függően, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek (pl. érettségi, szakirányú végzettség), és mennyi ideje vannak a pályán. A közalkalmazotti bértáblán belül a pedagógiai asszisztensek bére jellemzően az alsóbb kategóriákban található, ami azt jelenti, hogy a fizetések viszonylag alacsonyak (még) a tanárokéhoz képest (is). Ezen felül az egyes régiók és intézmények között is lehetnek eltérések, ami szintén hatással van a bérszintekre. Az alacsony fizetések miatt azonban sok pedagógiai asszisztens számára ez a munka csak mellékállásként, kiegészítő jövedelemként működik, ami szintén hozzájárulhat a hiányukhoz.

Na de mennyit keresnek a pedagógiai asszisztensek és milyen végzettség szükséges?

A pedagógiai asszisztensek jellemző fizetése és munkarendje több tényezőtől függ, beleértve a munkáltatót, a tapasztalatot és a régiót. Általánosságban elmondható, hogy a pedagógiai asszisztensek bére havi szinten bruttó 320 000 Ft körül alakul, de ez akár bruttó 385 000 Ft-ig is felmehet (tehát nettó 212 ezer és 256 ezer forint körül), attól függően, hogy milyen képesítéssel és tapasztalattal rendelkeznek, illetve attól is függ, hogy magán vagy állami és/vagy egyházi fenntartású intézmény kínálja az állást. Jellemzően a magán kézben lévő intézmények valamivel többet tudnak fizetni

Az órabérük átlagosan bruttó 2 000 Ft körüliek, tehát egy hónapban ha valaki mondjuk egyetemistaként heti 20 órát vállal (napi 4 óra), az heti 40 000, havi 160 ezer bruttó, ami 106 400 forint nettó, ha az illető 25 évnél idősebb.

A munkarend általában teljes munkaidős, 8 órás foglalkoztatás, de előfordulhat részmunkaidős lehetőség is, különösen oktatási intézményekben vagy speciális iskolákban. A szükséges végzettség tekintetében minimum érettségi kell, de egyes állások középfokú szakképesítést vagy pedagógiai asszisztens képzést is megkövetelhetnek.

Összességében elmondható, hogy 2024 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636 700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 438 400 forint volt, tehát a pedagógiai asszisztensek jóval az országos átlag alatt keresnek (kb. fele annyit). A bruttó mediánkereset 524 100 forint volt júliusban, így ebben a perspektívában vizsgálva is az ország rosszabbul kereső feléhez tartoznak. Ha az oktatási szektort vizsgáljuk, a KSH szerint az átlagos bruttó kereset 525 ezer forint körül alakult 2024 nyarán, tehát nagyjából 350 ezer forint. így ahhoz képest is kb. 100 ezerrel keresnek kevesebbet ebben a szakmában.