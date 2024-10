Sok tini nem kér a szülők életéből: ők úgy keresnek milliókat, hogy ki sem mozdulnak otthonról

Bár sokan továbbra is elítélően tekintenek erre a világra, de egyvalamit nem lehet elvitatni: az e-sport mára külön iparággá vált és egyre több pénzt mozgat meg világszerte.A külföldi sztárok egyenesen milliókat keresnek versenyeken, szponzorációkon és közvetítéseken keresztül. De vajon mi a helyzet itthon? Hogyan lehet pénzt keresni a videójátékokkal Magyarországon, és mennyit vihetnek haza a hazai e-sportolók? A Pénzcentrum cikkében ennek jártunk utána, néhány érdekes statisztika segítségével.

Az e-sport iparág Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és mára komoly lehetőségeket kínál mind a játékosok, mind az iparági szereplők számára. Bár sokan még mindig nem tekintik sportnak vagy "valódi" munkának a videójátékok versenyszerű űzését, az e-sport világában tevékenykedő fiatalok gyakran már az iskolapadból sem lépnek ki, de milliókat keresnek. A hagyományos sportokhoz hasonlóan, egyre több hazai egyesület foglalkozik e-sporttal, és ezek a szervezetek profi szintre emelik a játékosokat. Nemcsak a versenyeken való részvételt segítik, hanem felkészítést, edzéseket, és szakmai támogatást is nyújtanak.

Az e-sport már olyan szinten integrálódott a magyar oktatási rendszerbe, hogy bizonyos magániskolákban már külön tantárgyként is oktatják a digitális versenyjátékokat, fejlesztve a stratégiai gondolkodást, csapatmunkát és technikai képességeket. A hazai e-sport szcéna fejlődése pedig nem csak a játékosok számára jelent nagy lehetőséget, hanem az iparág egészére is, beleértve a szponzorokat, szervezőket és a digitális közvetítések területén dolgozó szakembereket. A következőkben friss statisztikák segítségével mutatjuk be, hogyan vált az e-sport egy komoly gazdasági ágazattá Magyarországon is.

Az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág

Egy külföldi, kifejezetten e-sport statisztikákkal foglalkozó oldal szerint 2019-ben az e-sport globális piaca 957,5 millió dollár értéket képviselt. Ez az összeg mára körülbelül 1,64 milliárd dollárra nőtt, ami több mint 70%-os növekedést jelent az elmúlt öt évben.

Az e-sport iparág növekedése annak ellenére történt, hogy a világjárvány miatt enyhe visszaesés volt tapasztalható, amikor a piac értéke 947,1 millió dollárra csökkent. Napjainkban a Twitchen egy elit versenyt átlagosan egymillióan néznek meg, a rekordot a 2023-as League of Legends világbajnokság tartja, amit 6,4 millióan követtek világszerte.

Az e-sport szponzoráció várhatóan 2025-ben több mint 1 milliárd dollár bevételt generál (MarketingReport). 2023-ban az e-sport szponzorációból származó bevételek 895 millió dollárt tettek ki, továbbá 2025-re az előrejelzések szerint az e-sport szponzorációkból származó bevételek elérik majd az 1,05 milliárd dollárt.

Mennyire népszerű Magyarországon?

Az e-sportok népszerűsége az elmúlt évben itthon is töretlenül növekedett. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre több ember talál rá erre a szórakozási formára, legyen szó új játékosokról, lelkes nézőkről vagy a fogadások világába bekapcsolódókról. A nemzetközi trendek mellett tehát fontos figyelmet fordítani a hazai e-sport közösségre is, ahol a növekedés szintén látványos.

A Magyar E-sport Szövetség, az Esportmilla és az Esport1 közös kutatása nemrégiben rávilágított arra, hogy 2023-ban mintegy 810 ezer magyar játékos vett részt az e-sport világában. Ez a szám jól mutatja, mennyire meghatározóvá vált itthon is ez a digitális sportág. Ami az iparág gazdasági vonatkozásait illeti, a hazai e-sport szektor forgalma az elmúlt évben jelentős növekedést mutatott, és elérte a 70 milliárd forintot, ami jól szemlélteti, hogy az e-sport már nem csupán szórakozás, hanem komoly üzleti tényező is Magyarországon. Mára egyébként a magyar társadalomnak majdnem a fele, közel 4 millió személy űz valamilyen formában, szinten, időtartamban legalább egy videójátékot.

És bár a fő motivációja a legtöbb játékosnak nem a munka vagy a megélhetés biztosítása, hanem a szórakozás, az unaloműzés, vagy a kreatív kihívások keresése, annak a kisebbségnek, amely számára azonban a megélhetést jelenti, számottevő nézői és előfizetői bázist biztosít az összes többi csoport.

És ha már itt tartunk, a HWSW egy korábbi cikkéből kiderült, hogy Magyarországon az e-sportban mozgó teljes pénzösszeg az elmúlt években elérte a közel 70 milliárd forintot, ami havi szintre lebontva átlagosan több mint 7500 forintot jelent.

Ebbe beleszámítanak a kézenfekvő videójáték- és hardvervásárlások mellett a játék-előfizetések, a játékokon belüli költések, valamint a játékokhoz kapcsolódó ajándéktárgyak vásárlásából származó bevételek. A forgalom további emelkedését prognosztizálja az elmúlt évek növekvő trendjén túl az is, hogy a hazai e-sport-közösség egyre nagyobb hányada rendelkezik saját keresettel.

Brutális pénzeket keresnek a legnagyobb külföldi sztárok

A legnagyobb bevételre szert tevő külföldi csapat, a Team Liquid 2736 tornán 48 millió dollárt keresett a DOTA 2-vel, ami több mint 17 milliárd forintot jelent. Egyénileg a csúcstartó Johan Sundstein, aki szintén a DOTA 2-vel kaszált 7 millió dollárt (2 milliárd forintot) a 2023-as évig.

Ám még a kisebb összdíjazású versenyeken is tekintélyes nyereményeket lehet bezsebelni, ha megnézzük a kifejezetten erre szakosodott Esport Earning nevű oldalt. Az alábbi képen csak az elmúlt hónap legjelentősebb pénzdíjai szerepelnek, amik azért szintén nem tűnik rossz keresetnek:

Az elmúlt 30 nap legnagyobb versennyereményei az e-sportban

Mint a képen látható, volt olyan játékos (nem is egy), aki pusztán az elmúlt harminc napban pénzdíjas tornákon elért helyezésekkel nem kevesebb, mint 37 millió forintot zsebelt be, de még a 25. legjobban kereső játékos is több mint 12 millió forintnak megfelelő amerikai dollárt keresett az e-sporton - ez azért egy brutálisan nagy szám.

Bár az ilyen listák havonta változnak és nagy fluktuációt mutatnak, hiszen ezek nagyban függenek attól, melyik hónapban hány és milyen típusú versenyt rendeznek, illetve hogyan szerepel egy adott játékos, azért a képzeletbeli lista alja már bőven túlmutat egy olyan szűk 1%-on, ahová ne lenne esélye alkalmanként akár 1-1 profi magyar játékosnak is bekerülnie.

Ezek a legnépszerűbb játékok

Ha már az különböző versenybevételeket megnéztük, érdemes lehet egy pillantást vetni a jelenlegi legnépszerűbb játékokra, és az ott bezsebelhető bevételekre is, már csak amiatt is, mert Magyarországnak, mint az e-sport terén még felzárkózóban lévő régiónak mindenképp a globális trendeket kell követnie.

Mennyit lehet keresni Magyarországon?

Magyarország némileg le van maradva a nemzetközi színtérhez képest. Kevés olyan hazai e-sport csapat működik, amely képes lenne főállásban biztosítani a játékosok számára a megfelelő anyagi feltételeket. A játékosok szerződései nem nyilvánosak, így a profi e-sportolók jövedelméről, havi fizetéséről kevés konkrét információ áll rendelkezésre.

Ugyanakkor, a versenyeken elnyert díjak alapján Bereznay Dániel áll az élen Magyarországon, aki 2024-ig körülbelül 42 millió forintot keresett a Formula–1 Esports játékban elért eredményeivel. Az viszont egyértelmű, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi e-sport bevételek ugrásszerűen növekednek.

A korábban említett, közel 4 millió magyar videojátékos közül körülbelül 750 000-en foglalkoznak e-sport játékokkal érezhetően komolyabb szinten, vagy odaadással. Ezek közé tartoznak olyan népszerű játékok, mint a League of Legends (LoL), a Counter-Strike: Global Offensive, a FIFA, a Fortnite, vagy a PlayerUnknown's Battlegrounds (PuBG). Sokkoló, de a korábban említett kutatás azt is kimutatta, hogy a játékosok fele úgy véli, az e-sport révén akár pénzkereseti lehetőségek is kínálkozhatnak számukra.

Nem is tévednek olyan nagyot

A bevételszerzésnek nemcsak a profi versenyzés az egyetlen módja, sokan a YouTube-on vagy a Twitchen közvetítenek különböző játékokat, ahhoz pedig, hogy valaki ezen a téren sikeres legyen, nem kell feltétlenül profinak lennie, de még csak különösebben jónak sem, hiszen az első számú cél a szórakoztatás. Az alábbi YouTube videó 2016-2023 között mutatja be a magyarországi Twitch nézőszámok alakulását, ebből jól látható, hogy lakosságarányosan azért nem olyan kis piacról beszélünk:

Illetve vannak olyan weboldalak is, amelyek kifejezetten amatőr, hobbi játékosoknak kínálnak kis pénzdíjas versenyeket, nevezési díj nélkül, 10-20, esetleg még több eurós díjazásokkal. És bár erre azért megélhetést nem feltétlenül lehet felépíteni, ha valaki sorozatosan jól szerepel ilyen kisebb díjazású versenyeken, tekintélyes pénzt is fel tud halmozni belőle akár már néhány hónap alatt.

Sport-e az e-sport?

Bár sokan elvi okokból továbbra is vitatkoznának vele, a kérdés gyakorlatban eldöntöttnek látszik azok után, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyilatkozott arról, hogy a Szaud-Arábiai olimpián már mindenképp ott lesz az e-sport. Erről az Olimpiai Játékok hivatalos oldalán is olvasható egy bővebb közlemény.

Emellett az e-sportok valódi sportként való elismerését tovább erősíti az az érv, hogy a versenyek mentálisan rendkívül megterhelőek, és a játékosok csak megfelelő fizikai kondícióban tudják végigcsinálni azokat. Az eNET kutatása szerint a fogyasztók 70%-a szabadidejében sportol, főként állóképességi sportokat – mint a futás, úszás, kerékpározás – de népszerű az edzőtermi edzés és a foci is.

Összefoglalás

A gaming vitatott státusza ellenére hazai és globális fronton is töretlen népszerűségnek örvend, noha sok játékos feje felett még így is Damoklész kardjaként lóg saját karrierje: sokan már 20-as éveikben visszavonulnak attól tartva, hogy mesteri szintre fejlesztett képességeik pillanatok alatt haszontalanná válnak, amint a játék népszerűsége, vagy akár maga a játék bedől.

Gyors pénzkeresetnek azonban ez a műfaj mindenképpen remek, ha pedig valaki esetleg befektetésre használja, vagy tudását igyekszik az ebben töltött idő alatt kombinálni idegennyelvekkel, grafikai, szoftverfejlesztési, kiberbiztonságot érintő szaktudással (ami azért szintén nem ritka ezen a területen) akkor még hosszú évekre meg tudja alapozni a megélhetését és szakmai karrierjét.