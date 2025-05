A vámok ellenére az autóárak nem emelkednek: de ez nem feltétlenül jó dolog

Az autógyártók milliárdos veszteségeket szenvednek el a vámok miatt, mégsem emelik jelentősen az árakat, ami ugyan kedvező a vásárlóknak, de figyelmeztető jel lehet a gazdaság számára- tudósított a CNN.

Az autógyártók költségei jelentősen megnövekedtek, miután a Trump-kormányzat 25%-os vámot vetett ki az importált autókra – amelyek az amerikai piac közel felét teszik ki – valamint további 25%-os vámot az importált alkatrészekre, amelyektől minden helyben gyártott jármű függ.

A gyártók kétszámjegyű áremelést hajtanának végre, ha tehetnék, de úgy tűnik, nincs elég kereslet ehhez. Az autóeladások fontosak az amerikai gazdaság számára – az iparág becslések szerint több mint 4%-kal járul hozzá a GDP-hez –, így a gyenge kereslet újabb recessziós figyelmeztető jel lehet.

Határozottan gazdasági lassulást jósolunk a vámok miatt

– nyilatkozta Erin McLaughlin, a fogyasztói bizalmat mérő Conference Board vezető közgazdásza. "Ez egy újabb tényező, ami gazdasági lassuláshoz vezet." A gyenge kereslet hatékony, bár fájdalmas féket jelent az autóárak emelkedésére. "Jelenleg azt látjuk, hogy egyik autógyártó sem tervezi a vámok teljes költségét a fogyasztókra hárítani" – mondta Jonathan Smoke, a Cox Automotive vezető közgazdásza. "Megértették, hogy a jelenlegi környezetben az áremelés ellenére sem vásárolnának az emberek."

Az autóipar tavaly 16 millió új járművet értékesített az amerikai vásárlóknak, amelyek közel fele importált volt. A Conference Board adatai szerint azonban jelentősen csökkent azok aránya, akik a következő hat hónapban új vagy használt autót terveznek vásárolni.

Az amerikai fogyasztók mindössze 10,5%-a tervez autót vásárolni, és csak 2,4%-uk új autót. Ez csökkenést jelent a decemberi 13,1%-os, illetve 2,9%-os arányhoz képest. "Az emberek aggódnak az infláció és a vámok miatt, de kezdenek aggódni a foglalkoztatási helyzet miatt is" – magyarázta McLaughlin.

Az autógyártók figyelik, hogy folytatódik-e a kereslet csökkenése, és vannak-e jelei annak, hogy az amerikai gazdaság recesszióba süllyed. Ez az egyik legrosszabb helyzet az autóeladások szempontjából, és a vállalatoknak esetleg el kell nyelniük a magasabb költségeket.

Néhány vezető nemrég arról tájékoztatta az ügyfeleket és a befektetőket, hogy a megnövekedett költségek nem okoznak majd ugrásszerű áremelkedést. Ehelyett alacsonyabb profitra és csökkenő eladásokra számítanak az év hátralévő részében.

"Úgy gondoljuk, hogy az árak nagyjából a jelenlegi szinten maradnak" – nyilatkozta Mary Barra, a GM vezérigazgatója a CNN-nek. Ford pénzügyi igazgatója, Sherry House pedig azt közölte, hogy az év második felében a vámokkal kapcsolatos áremelkedés mindössze 1-1,5% körül várható.

Hivatalos bejelentések nélkül is kúsznak felfelé az árak. Áprilisban a gyártók által javasolt kiskereskedelmi ár (MSRP) a történelemben negyedszer emelkedett 50.000 dollár fölé, elérve az 50.408 dollárt az Edmund's adatai szerint.

A szakértők szerint a vámok befolyásolhatják a kínálatot is, mivel a gyártók felhagyhatnak a kevésbé nyereséges, olcsóbb modellek gyártásával, és csökkenthetik az olcsóbb importmodellek behozatalát, mivel nem tudják áthárítani a megnövekedett költségeket.

Az autógyártók vonakodnak felhívni a figyelmet az áremelésekre, mert tartanak attól, hogy elriasztják a vásárlókat, és magukra haragítják a Trump-adminisztrációt. A vállalatok még mindig navigálnak a Fehér Ház folyamatosan változó vámszabályai között.

Néhány áremelés már megjelent: a Ford pénteken tájékoztatta a kereskedőket, hogy 600-2000 dollárral emeli a Mexikóból importált három modelljének – a Mustang Mach-E, a Maverick pickup és a Bronco Sport SUV – árát. A vállalat hangsúlyozta, hogy az emelés nem vonatkozik a már kereskedőknél lévő járművekre, és nem hárítja át a vámok teljes költségét.

Még azok az autógyártók is, amelyek most nem számítanak jelentős áremelkedésre, nem ígérik, hogy hosszabb távon is tartják az árakat. "Iparágunkban az árak legalább havonta, néha gyakrabban változnak" – mondta Barra a CNN-nek. "Reagálni fogunk a piacra."