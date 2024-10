Gyerekkorunk csúcstermékei térnek vissza a Lidl polcaira: mivel űbereli ezt az akciót az Aldi, Spar, Penny?

Élesedik a boltok háborúja, a héten rengeteg retro terméket akcióz le a Lidl, az Aldi Prime üdítővel és filléres ebédrecepttel száll be a csatába. A PENNY szintén jó alternatíva lehet, ha a vasárnapi ebédhez kell bevásárolni, a Spar pedig "duplán olcsóbb" akciót hirdetett.

Talán nem kell sokáig ecsetelni, miért vonzódnak rengetegen a retro élelmiszerekhez, hiszen ezek nosztalgikus emlékeket idéznek fel gyermekkori élményeinkről és családi összejöveteleinkről. A régi ízek és étkezési szokások gyakran erős érzelmi kötődést alakítanak ki, amely a múlt kellemes pillanataira emlékeztet. A szóban forgó ételek nem csupán táplálékot jelentenek; sok esetben a közös étkezések, a családi hagyományok és a közösségi élmények részei is. Épp ezért a retro élelmiszerek gyakran hozzák vissza azokat az időket, amikor az étkezések lassabb ritmusban zajlottak, és a családok együtt ültek az asztalnál, így újraélhetjük ezeket a pillanatokat a régi ízek segítségével.

A hatalmas retro-lázra építi eheti akcióját a Lidl: a boltlánc olyan ikonikus termékeket kínál jövő szerdáig, mint a Maci instant kávé (250gramm 699 forintba kerül), vagy a téli fagyi, amiből 126 forintba kerül egy darab, és ha kettőt veszünk, akkor a harmadik ajándék. Emellett a régi időket idézi a bélszínroló is, amiből most fél kiló 1299-be kerül, de van mirelit rántott párizsi is, amiért 999 forintot kérnek (720g-os kiszerelés). Érkezett még a kínálatba retro kókuszkocka is 349 forintért, valamint ízes bukta 169 forintért. Az édességek között van még Duna kavics is 269 forintért, valamint Szerencsi Retro szelet 299-ért.

De macskanyelv csokit, gumicumit és zizit is választhat az, aki valami retro finomságra vágyik. A legendás, piros flakonos Caola ablaktisztító is visszatért a polcokra, 250 ml-ért 699 forintot kérnek, valamint hagyományos mosószóda is van, kilója 639 forint - WU2 sampont pedig 649 forintért lehet venni, valamint a jó öreg borotvakrém is. Akciós még a Lánchíd brandy is, egy üveg 999 forintba kerül.

Mit lép erre a többi diszkont?

Megnéztük, hogy a többi diszkont mivel száll harcba a retro-láz ellen. Az Aldiban például vasárnaptól kapható az új Prime glowberry 799 forintért, de előre elkészített kebabot is lehet venni 1999 forintért. A klasszikus édességek kedvelőinek van Balaton Bumm szelet 249 forintért, de van nagy fodros kockatészta is, amiből fél kiló 449 forintba kerül. Vasárnaptól keményen leárazzák a csináld magad pizza-csomagot is, 899 forintba fog kerülni 1299 helyett. Van még gőzgombóc is a kínálatban 949 forintért, a gyümölcsjoghurt pedig 85 forintért lesz kapható. Sőt, az akciós újságban egy olyan recept is van, amivel 949 forintból kijöhet egy gombaragus gnocchi! Illetve a készlet erejéig különféle konyhai eszközöket is leakcióztak, érdemes átböngészni az újságot!

A PENNY-ben klubkártyával a Piroska szörp most 499 forintba kerül 699 helyett, de az akciós kiadványban van vöröshagyma (169/kg) és mandarin (699/kg) is elég jó áron, de számos más zöldség és gyümölcs is szerepel a leárazások között. Akciósan 829 forintba kerül fél kiló sertés darálthús, csirkemellfilé pedig 1895 forintos kilónkénti áron kapható, a karaj/tarja pedig 999 forint/400 gramm. A boltlánc akciós Pringles chipsszel is támad, 999 forint egy doboz belőle, a sajátmárkás sajtos tallér pedig 469 forintba kerül, de akad az újságban Tchibo kávé is, 250 gramm 969 forintért, az 50 darabos 3 az egyben kávécsomag pedig 2599 forintért kapható. A hétvégi akciójuk keretein belül simán be lehet vásárolni egy ebédhez: a tálca tojás 1199 forintba kerül, egy kiló túrógombóc pedig 999-be, van sajátmárkás mirelit krumpli is 599-ért, a banán kilója pedig 399 forintba kerül. Van még csirkeszárny is 879 forintos kilóáron, a zeller gumó kilója pedig 499 forintba kerül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Sparban egy kiló sertéscomb 1749 forintba kerül, a kacsacombból pedig 450 gramm 1249 forintért kapható, a sajátmárkás egész csirkecomb kilójáért pedig 839 forintot kérnek, de a kiadvány címlapján almát is hirdetnek 399 Ft/kg áron. Egy kiló padlizsán 899 fiorintba kerül, ugyanennyi mandnarinért 679 forintot kérnek. Az üzletlánc "duplán olcsóbb" akciói között kínál májkrémet 99 forintért, a asjátmárkás túródesszert pedig 89 forintba kerül így, akcióznak Bock vörösbort 999-ért, Konrad sört pedig 199 forintért. Ha valaki három Coca-Cola üdítőt vesz, akkor 589 forint per darabáron elviheti azokat, ha pedig két Jar mosogatószert, akkor 819 forintot kell darabjáért fizetni. A kockázott bacon 3 darab vásárlása esetébe 666 forintos darabáron kapható.

Kutatás az előrehozott szezonális akciókról

Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!