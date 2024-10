Formálódik Brüsszel nagy rezsiterve: Magyarországot is vastagon érinti, jól járhatunk vele?

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb teret hódítanak az Európai Unióban a megújuló energiaforrások, de országonként még mindig komoly eltéréseket találhatunk. Az uniós döntéshozók szerint a helyi közösségeket jobban be kellene vonni a kapcsolódó, cselekvési tervbe. Az Eurostat most közzétett adatai azt mutatják, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia több mint egyharmadát (37,5 százalékát) a szélenergia adta unióban 2022-ben, amit tovább fokoznának. Erről fogadott el véleményt Régiók Európai Bizottsága (CoR) a Régiók és Városok Európai Hetén Brüsszelben, ahol a helyi ellátási láncok nagyobb fokú támogatását, illetve az európai szélenergia-ipar védelmét is sürgették a tisztességtelen versennyel szemben.

Az Európai Bizottság 2030-ra azt az uniós célt tűzte ki, hogy legalább 42,5 százalékra növelje a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia arányát. Az uniós szervezet legfrissebb becslései szerint ezt a célt akár 45 százalékra is lehetne növelni. Ennek megvalósításához a beépített kapacitásnak a 2022-es 204 gigawattról 2030-ra több mint 500 gigawattra kell növekednie. És az Eurostat legfrissebb jelentése szerint tagállamonként akár jelentős különbségek is lehetnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Minimumok és maximumok A legmagasabb arányú megújuló energiaforrásból származó elektromos energiafogyasztás: Svédország 83,3% (főleg víz- és szélenergia)

Dánia: 77,2% (főleg szélenergia)

Ausztria: 74,7% (főleg vízenergia)

Portugália: 61,0%

Horvátország: 55,5%

Lettország: 53,3%

Spanyolország: 50,9% A legalacsonyabb arányú megújuló energiaforrásból származó elektromos energiafogyasztás: Málta: 10,1%

Magyarország: 15,3%

Csehország: 15,5%

Luxemburg: 15,9% Fontos adalék, hogy a Wind Europe 2023-as versenyképességi jelentése szerint a szélenergia-ipar 2022-ben mintegy 300 ezer munkahelyet biztosított az Európai Unióban. Az európai gyártók eddig az unió szélenergiapiacának 85 százalékát, a tengeri ágazatban pedig 94 százalékát adták. A szélenergia ráadásul kulcsfontosságú az unió megújuló energiával kapcsolatos céljainak eléréséhez és a szén-dioxid-semlegesség eléréséhez 2050-re. A szélenergia az Európai Unió úgynevezett energiamixének a kulcsfontosságú eszköze az éghajlati célok és az energiafüggetlenség elérése érdekében. Az akadályok leküzdése és a technológia gyorsabb elterjedésének biztosítása érdekében többet kell azonban tenni annak érdekében, hogy az emberek jobban elfogadják ezt. De ez nem elég. A helyi közösségeket megfelelően kell bevonni a szélenergiaprojektek fejlesztésébe. Az uniónak emellett több hosszútávú tervre és beruházásra van szüksége az energiatárolás és a hálózatfejlesztés terén, hogy az energiát a termelés helyétől a fogyasztás pontjáig el lehessen szállítani. Mindemellett figyelembe kell venni a szélenergia időszakos termelését is. Egyszerűsíteni kell az engedélyezési folyamatot, és figyelembe venni a környezetvédelmi előírásokat, illetve ésszerűsítéssel feloldani a más európai irányelvekkel és rendeletekkel való esetleges konfliktusokat – hangsúlyozta Brüsszelben Andries Gryffroy, a flamand parlament képviselője, a kapcsolódó véleménytervezet előterjesztője a Régiók és Városok Európai Hetén. A megújuló energiaforrásokból származó energia részaránya a bruttó villamosenergia-fogyasztásban, 2022 Bevonnák az embereket, közösségeket A régiók és a városok felszólították az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a polgárok és a helyi hatóságok nagyobb mértékű részvételét a szélenergia cselekvési terv végrehajtásában, mivel ezek a helyi szinten alapvető szerepet játszanak a szélenergiaprojektek társadalmi elfogadottságának előmozdításában – hiszen már a tervezési szakaszban aktívan bevonják a polgárokat a közösségükbe. A szakemberek itt elsősorban a helyi ellátási láncok támogatására és az európai szélenergia-ipar védelmére voksoltak, ami szerintük komoly fegyver lehet a tisztességtelen versennyel szemben. A régiós képviselők arra kérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy úgynevezett „bizalmi platformot” a helyi ellátási láncok létrehozásával, a munkahelyteremtéssel és a megújuló energiaiparból származó egyéb társadalmi előnyökkel kapcsolatos kommunikáció javítása érdekében. Ezt ugyanis kulcsfontosságúnak tartják az általános elfogadottság növelése és a szakképzett emberek ágazatba vonzása érdekében. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) De itt nem állt meg az ötletelés. A vélemény úgy fogalmaz, hogy az energiatermeléshez való (kedvező feltételek melletti) hozzáférés biztosítása kompenzációt jelenthet mind a lakosok, mind a helyi hatóságok számára. Ez pedig segíthet a szélenergia-projektekkel kapcsolatos tájképi hatások vagy egyéb zavarok kezelésében. A régiók és városok továbbá az energiaszövetkezetek és a közösségek szerepét emelték ki a kis teljesítményű szélenergia-projektek tervezésében, kiépítésében és üzemeltetésében. A helyi és regionális vezetők ugyanakkor figyelmeztettek az egyenlőtlen versenyfeltételekre. Többek között ezért is sürgetik az európai szélenergia-ellátási láncok támogatását az uniós vállalkozások versenyképességének erősítése, valamint a harmadik országoktól való függőség csökkentése érdekében. Javasolták a „made in and by Europe” (magyarul „Európában készült és európai gyártás”) címke létrehozását, amely kötelezettséget írna elő a szélturbina-alkatrészek minimális helyi tartalmára vonatkozóan is. A szakemberek szerint a lehető leggyorsabban be kell vezetni a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmust, és a környezetvédelmi és társadalmi szempontokat kell beépíteni a közbeszerzési eljárásokba és az pályáztatási folyamatokba. A megújuló energiaforrások részaránya a bruttó villamosenergia-fogyasztásban az EU-ban, 2022-ben Szorgalmazzák a határokon átnyúló összekapcsolásokat A hálózati kapacitás azonban több esetben akadályozza a szélenergia csatlakoztatását, így a javaslat szerint érdemes lenne megerősíteni az energiatárolás, szállítás és elosztás kritikus infrastruktúráját, beleértve a határokon átnyúló összekapcsolásokat is. Egy hosszútávú helyi hálózatfejlesztési tervvel kell az Európai Bizottságnak elősegítenie a megfelelő hálózat kiépítését, amely előtérbe helyezi a hálózati infrastruktúrába és a regionális együttműködésbe történő beruházásokat. A régióknak és a városoknak fontos szerep juthat az engedélyezési folyamatban, ezért biztosítani kell számukra a szükséges készségeket és eszközöket az európai irányelvekkel és rendeletekkel való esetleges konfliktusok értékeléséhez. Ez ugyanis hozzájárulhatna az engedélyezési folyamatok hatékonyságának és jóváhagyási arányának növeléséhez, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat, miközben minimalizálná a peres eljárásokat – emelték ki a szakemberek az ülésen, a véleménytervezet elfogadása előtt. A szél tiszta és bőséges energiaforrás, amelyet elektromos áram előállítására használnak. Az Európai Bizottság még 2023 októberében terjesztette elő az Európai Unió szélenergia-csomagját, hogy felgyorsítsa a szélenergia-gyártást Európa-szerte. Fontos kiemelni, hogy a gyártás és a szélturbinák tervezésének folyamatos fejlesztése, valamint a nagyobb teljesítményű turbinák és/vagy jobb elhelyezés révén telepített, javuló kapacitási tényezők (több villamos energia termelése turbinánként) csökkenthetik a szélenergia költségeit, miközben megerősítik annak szerepét a tiszta energiára való átállás egyik kulcstényezőjeként.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK