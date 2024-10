Így spórolhatsz akár 40 százalékot idén a síbérlet árán: egyszerű a trükk, mindenkinek működik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A síelés komoly krízisben van: a globális felmelegedés és a hóhiány jelentős hatással van a tél turizmusra, miközben a bérletek árai drámaian emelkednek. Népszerűsége ettől függetlenül nem csökken, a síelés az európai idegenforgalmi ágazat 7%-át teszi ki, a kontinensen évente körülbelül 400 millió ember keresi fel terepeket. Ám nagy kérdés, hova mehetünk még, ahol hó is van és megfizethetőek az árak. Most összegyűjtöttük a legolcsóbb síterepeket, és mutatjuk, hogy lehet akár 40%-os kedvezménnyel is hozzájuthatunk a bérletekhez. Míg a tavalyi szezonban átlagosan 10 százalékkal emelkedtek a bérletek árai, addig idén visszafogottabb volt a drágulás, 3-5 százalékos.

Október vége van, és habár az időjárás még nem utal rá, a közeli hegyekben a napokban szinte mindenhol megkezdődik a síszezon. Már ahol ki tudnak nyitni. Az emelkedő hőmérséklet és a hóhiány komoly veszélyt jelent a síturizmusra. Számos alpesi régióban a síelés fontos gazdasági bevételi forrás, és az éghajlatváltozás a turizmustól függő desztinációkban jelentős kockázatnak számít. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ennek ellenére a szakmai közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse az ágazatot. Rengeteg pénzt és energiát pakolnak abba, hogy minél többekben tudatosítsák, Európa a világ legjobb síközpontjainak ad otthont, ahol mindenki megtalálhatja a kedvencét: a csillogó alpesi pihenőhelyektől kezdve az olcsó a szerbiai pályákig. Kiosztott elismerésekből sincs hiány: az idei téli úti cél eredményes kiválasztásához egy foglalási oldal új rangsort adott ki a világ síközpontjairól. Több mint 6000 üdülőhelyet értékeltek 11 különböző tényező alapján, beleértve a felnőtt-, ifjúsági- és gyerekjegyek árát, a vásárlói értékeléseket, a síiskola elérhetőségét, az egyes pályák távolságát és az üdülőhelyen zajló események számát. A bejegyzés megtekintése az Instagramon , Skigebiet Arosa Lenzerheide (@arosalenzerheide) által megosztott bejegyzés (@arosalenzerheide) által megosztott bejegyzés, Az első helyet egy svájci síparadicsom, Arosa Lenzerheide szerezte meg, ahol a bérletek 30 euró körüli áron indulnak – ami meglepően olcsó, főleg miután az elmúlt szezonban Európa lejtőin jócskán megemelték az árakat. Már tényleg luxus lett a síelés Egy 2024 februári tanulmány megállapította, hogy Európában a síár-emelkedés bőven meghaladta az infláció mértékét. A kontinensen évente körülbelül 400 millió ember keresi fel síterepeket, költéseiknek több mint fele az Alpokban csapódik le. A síelés az európai idegenforgalmi ágazat 7%-át teszi ki. A kutatás szerint összességében a napijegyek árai az infláció felett 34,8%-kal emelkedett 2015 óta. Ha a síbérleteket az adott ország inflációjához kötnék, akkor az európai átlag napi 50,10 euró körül lenne, de a valóságban ez a költség átlagosan 66,46 euró a kontinens 100 legnépszerűbb üdülőhelyén. Az általános tendencia szerint a síelés költségei a svájci, az osztrák és az olasz üdülőhelyeken folyamatosan az infláció felett emelkedtek. EZ IS ÉRDEKELHET Egy köpésre van a kispénzű magyarok síparadicsoma: brutálisan fogynak a helyek, rengeteg a foglalás Van olyan iroda, ahol a síutak 80 százalékát már eladták a 2023/2024-es téli szezonra, holott az árak idén is emelkedtek. A Pénzcentrum most megnézte a legnépszerűbb síterepek idei és tavalyi árait, és kiszámoltuk, mekkora az áremelkedés mértéke. Az jól látszik, hogy 2024-2025-ös síszezonra Európa legnépszerűbb síterepein a síbérletek árai emelkedtek az előző évhez képest, de míg tavaly ez 10 százalék körül mozgott, idén visszafogottabb volt a drágulás, 3-5 százalékos. Chamonix: A hatnapos felnőtt bérlet ára 502 euróra, azaz 203 ezer forintra emelkedett, ami a 2023-2024-es szezonhoz képest körülbelül 6%-os növekedést jelent.

​ Tignes: A hatnapos síbérlet felnőtteknek 426 euró, 172 ezer forint, míg a gyermekeknek 354 euró, 143 ezer forint, ami szintén jelentős árnövekedést tükröz az előző szezonhoz képest. Tavaly a hasonló bérletek 400-410 euró, 161ezer – 165 ezer forint körüli áron voltak elérhetőek.

Morzine: A síbérletek ára itt is emelkedett, de a pontos növekedés mértéke helyszíntől függően változó. Az áremelkedés mértéke általában 5-10% között mozog.

Zermatt, Svájc: Felnőtt 6 napos bérlet: 515 svájci frank (kb. 221 ezer forint), ami körülbelül 3%-os emelkedést jelent az előző szezonhoz képest

Courchevel, Franciaország: a felnőtt 6 napos bérlet: 455 euró, 196 ezer forint, a tavalyi 440 euróról tehát 3,4%-os a növekedés​.

St. Moritz, Svájc: a felnőtt 6 napos bérlet: 570 svájci frank (kb. 245 ezer forint), 5%-os emelkedés a tavalyi 543 frankhoz képest​.

Kitzbühel, Ausztria: a felnőtt 6 napos bérlet: 380 euró, 153 ezer forint, ez egy enyhe emelkedés az előző évi 370 euróhoz képest​

Chamonix-Mont Blanc, Franciaország: a felnőtt 6 napos bérlet: 352 euró, 142 ezer forint, tavalyi szezonban 340 euró volt, idén tehát kb. 3,5%-os az emelkedés

Saalbach, Ausztria: a felnőtt 6 napos bérlet: 340 euró, 137 ezer forint, ez 4%-os emelkedés a tavalyi 326 euróhoz képest​

Lech, Ausztria: a felnőtt 6 napos bérlet 475 euró, 192 ezer forint, kb. 2,5%-os az áremelkedés.

Verbier, Svájc: a felnőtt 6 napos bérlet 599 svájci frank (kb. 258 ezer forint), ez 4%-os emelkedés a tavalyi szezonhoz képest​

Cortina d'Ampezzo, Olaszország: a felnőtt 6 napos bérlet 385 euró, 155 ezer forint, ez 4%-os növekedést jelent​

Val d’Isère, Franciaország: a felnőtt 6 napos bérlet 430 euróba kerül, 173 ezer forintba, 4,9%-os emelkedés. Általánosságban elmondható, hogy a szezon elején már érdemes elővásárolni a bérleteket, mert ezzel akár 40%-os kedvezmény is elérhető lehet, különösen a családi és csoportos bérletek esetén. A legolcsóbb síbérletek Európában Persze sokat spórolhat, aki kevésbé népszerű, de olcsóbb pályát választ. Szerbia festői szépségű Kopaonik Nemzeti Parkja ad otthont Európa legolcsóbb lejtőinek – mindössze 9 ezer forintba kerül a napijegy. A régió szubalpin klímája és napsütéses órák száma ideálissá teszi a terepet minden képességű síelő számára. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ám aki mindenáron az Alpokban szeretne síelni, az a francia Espace Diamant felé vegye az irány, a fenti elemzés szerint ez régió legolcsóbb üdülőhelye. A Mont Blanctól mindössze néhány mérföldre, Genftől pedig 90 perces autóútra található, egy csúcsszezoni napijegy mindössze 47,50 euró, 17 000 forint – fele annyi, mint a pár kilométerre lévő szomszédos Svájci üdülőhelyein. Kopaonik, Szerbia: A hatnapos síbérlet ára 20 750-22 500 dinár, ami körülbelül 38 200-40 700 forint. A napi bérletek 4 620-5 370 dinár között mozognak, azaz körülbelül 8 400-9 800 forint​. További jó áras síterepek: Kläppen, Svédország: A hatnapos síbérlet ára 3030 SEK, ami 41 000 forint. A napi bérlet ára 580 SEK, ami nagyjából 7900 forint​

Bansko, Bulgária: A hatnapos síbérlet ára 322 BGN, ami körülbelül 59 000 forint. A napi bérlet ára 75 BGN, azaz 13 800 forint​

Espace Diamant, Franciaország: A hatnapos síbérlet 290 euró, ami 117 000 forint. A napi bérlet ára 50 euró, azaz 20 000 forint​

Tauplitz – Bad Mitterndorf, Ausztria: A hatnapos síbérlet ára 300 euró, ami 121 000 forint. A napi bérlet ára 55 EUR, azaz 22 000 forint​

Levi, Finnország: A hatnapos síbérlet 325 euró, ami 131 000 forint. A napi bérlet ára 60 euró, azaz 24 000 forint​

Kühtai, Ausztria: A hatnapos síbérlet ára 275 euró, ami 111 000 forint. A napi bérlet ára körülbelül 56 euró, azaz körülbelül 22 000 forint​

Saint-Lary-Soulan, Franciaország: A hatnapos síbérlet ára 305 euró, ami körülbelül 123 000 forint. A napi bérlet ára 53 euró, azaz körülbelül 21 000 forint​

Hafjell, Norvégia: A hatnapos síbérlet ára körülbelül 2 200 NOK, ami körülbelül 90 000 forint. A napi bérlet ára körülbelül 420 NOK, azaz körülbelül 17 500 forint​

La Molina/Masella – Alp2500, Spanyolország: A hatnapos síbérlet ára körülbelül 225 euró, ami körülbelül 90 000 forint. A napi bérlet ára 40 euró, azaz körülbelül 16 000 forint Addig síeljünk, amíg még van hol! Hogy a síelésnek a klímaváltozás árnyékában leáldozóban van-e, még nagy kérdés, de az éghajlatkutatók szerint feltétlenül – és nekik azért hihetünk. Hosszú évek óta, talán már egy évtizede mondjuk, hogy baj van. Ennek ellenére az osztrákok még egy pár évvel ezelőtt is óriási ütemben fektettek új sípályákba, felvonókba, sícentrumokba, holott egy bizonyos fok fölött, ha éjszaka nem hűl vissza a levegő, már a műhó sem működik. Sajnos azt látjuk, hogy az Északi-sark környékén erősebb a felmelegedés, és a hegyvidéki területeken is. Volt idő, amikor még nyáron is lehetett síelni, de az európai gleccsereink ma már nagyon gyorsan olvadnak - mondta el a Pénzcentrumnak korábban Ürge-Vorsatz Diána, a Közép-Európai Egyetem professzora, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) alelnöke. Az 1970-es évek óta több mint 180 síközpont zárt be Franciaországban, amelyek nagy része a kicsi, családi vállalkozás. Sok településnek nincs más választása, mint a diverzifikáció: egész évszakos tevékenységbe fektetnek, hogy visszacsalogassák a látogatókat és életképessé tegyék a helyi gazdaságukat.

Címlapkép: Getty Images

